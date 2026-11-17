Cuộc đua nguồn cung chuyển sang cạnh tranh khả năng bán hàng

Thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi nguồn cung căn hộ tăng trở lại nhưng khả năng hấp thụ vẫn chưa theo kịp kỳ vọng. Trong bối cảnh giá bán sơ cấp neo cao, doanh nghiệp muốn cải thiện doanh số phải giải quyết đồng thời hai vấn đề: tạo ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu và giảm áp lực tài chính cho khách hàng.

Bức tranh thị trường quý 4 cho thấy căn hộ tiếp tục là phân khúc dẫn dắt thanh khoản, trong khi nhà phố, biệt thự và bất động sản nghỉ dưỡng vẫn gặp khó khăn. Sự phân hóa này phản ánh xu hướng phân bổ dòng tiền ngày càng thận trọng, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp địa ốc.

Theo báo cáo của DKRA Consulting, tổng nguồn cung sơ cấp căn hộ đạt khoảng 12.502 căn, tăng 9% so với tháng trước. Riêng TP.HCM ghi nhận khoảng 10.935 căn, tương đương 87,5% tổng nguồn cung sơ cấp được thống kê.

Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 14%, tăng 7% so với tháng trước. Tuy nhiên, giao dịch chủ yếu tập trung ở các dự án mới mở bán trong tháng, thay vì lan tỏa đồng đều đến toàn bộ nguồn hàng trên thị trường.

Bất động sản nhà ở TP.HCM đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới khi nguồn cung căn hộ tăng trở lại nhưng khả năng hấp thụ vẫn chưa theo kịp kỳ vọng. Ảnh: Gia Linh

Một trong những điểm đáng chú ý của thị trường tháng 10 là sự tập trung nguồn cung vào căn hộ hạng B, chiếm khoảng 50,3%. Nguồn cung mới chủ yếu xuất hiện tại khu Nam TP.HCM trước sáp nhập và Đồng Nai, trong khi lượng sản phẩm sơ cấp tập trung đáng kể tại khu vực Bình Dương trước sáp nhập và Đồng Nai.

Cơ cấu này cho thấy doanh nghiệp đang tiếp tục mở rộng nguồn hàng tại những khu vực có dư địa phát triển đô thị. Tuy nhiên, sự gia tăng nguồn cung cũng khiến bài toán tiêu thụ trở nên quan trọng hơn, đặc biệt khi giá bán sơ cấp vẫn ở mức cao.

Thay vì chỉ dựa vào lợi thế vị trí hoặc kỳ vọng tăng giá, các chủ đầu tư đang phải sử dụng nhiều công cụ thương mại để kích cầu. Những chính sách như chiết khấu thanh toán nhanh, hỗ trợ lãi suất, giãn tiến độ thanh toán và chia nhỏ các đợt đóng tiền được xem là giải pháp giúp khách hàng giảm áp lực vốn ban đầu.

Xét về bản chất, đây không đơn thuần là hoạt động khuyến mại cuối năm mà còn phản ánh sự thay đổi trong cách doanh nghiệp tiếp cận người mua. Khi khả năng chi trả trở thành yếu tố quyết định, phương án thanh toán có thể tác động trực tiếp đến sức cạnh tranh của một dự án.

Sự phân hóa càng rõ khi đặt căn hộ bên cạnh những phân khúc khác. Nhà phố, biệt thự chỉ đạt tỷ lệ hấp thụ khoảng 5%, trong khi giá bán thứ cấp giảm trung bình 8% so với tháng trước. Đối với bất động sản nghỉ dưỡng, hơn 99% nguồn cung sơ cấp là hàng tồn kho, tỷ lệ hấp thụ chỉ khoảng 4%.

Ở góc độ doanh nghiệp, việc gia tăng nguồn cung trong giai đoạn sức mua còn phân hóa đòi hỏi phải kiểm soát tốt tiến độ bán hàng, chi phí vốn và kế hoạch dòng tiền. Một dự án có lượng sản phẩm lớn nhưng tốc độ tiêu thụ chậm có thể kéo dài thời gian thu hồi vốn, gia tăng chi phí tài chính và ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai những dự án tiếp theo.

Dòng tiền quyết định tốc độ phục hồi thị trường

Theo DKRA Consulting, triển vọng những tháng cuối năm được hỗ trợ bởi tâm lý người mua tích cực hơn, kỳ vọng về định hướng hạ lãi suất và nhu cầu mua nhà thường tăng vào giai đoạn cuối năm. Nguồn cung mới dự kiến tiếp tục tập trung tại TP.HCM và những khu vực có tốc độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng và khả năng kết nối tốt.

Dù vậy, khả năng phục hồi thực tế vẫn phụ thuộc đáng kể vào điều kiện tín dụng, mặt bằng lãi suất và chính sách bán hàng của từng chủ đầu tư.

Ông Hiếu khuyến nghị duy trì tỷ trọng tiền mặt dự phòng khoảng 30-50% tổng danh mục nhằm chủ động trước biến động thị trường và có nguồn lực khi xuất hiện tài sản phù hợp.

Doanh nghiệp phải cạnh tranh bằng giá và dòng tiền trước tình hình thực tế. Ảnh: Gia Linh

Đối với doanh nghiệp bất động sản, những khuyến nghị này cũng gợi mở một vấn đề quan trọng: sức mua bền vững chỉ hình thành khi giá trị sản phẩm tương xứng với khả năng tài chính của khách hàng. Việc đẩy mạnh bán hàng bằng đòn bẩy tín dụng hoặc ưu đãi ngắn hạn có thể tạo ra giao dịch trước mắt nhưng chưa chắc bảo đảm khả năng thanh toán lâu dài của người mua.

Trong giai đoạn cuối năm, lợi thế cạnh tranh nhiều khả năng thuộc về những chủ đầu tư có năng lực tài chính đủ tốt, pháp lý dự án minh bạch, tiến độ triển khai thực chất và chính sách thanh toán linh hoạt. Những dự án có giá bán vượt xa khả năng chi trả nhưng thiếu giải pháp hỗ trợ tài chính sẽ khó tạo được sức bật về thanh khoản.

Về phía thị trường, nguồn cung tăng là điều kiện cần để mở rộng lựa chọn cho người mua, nhưng chưa đủ để tạo ra một chu kỳ tăng trưởng mới. Điều thị trường cần là sự gặp nhau giữa giá bán hợp lý, nhu cầu thực, khả năng tiếp cận tín dụng và năng lực triển khai của doanh nghiệp.

Vì vậy, triển vọng bất động sản TP.HCM trong thời gian tới không nên chỉ được đánh giá bằng số lượng căn hộ đưa ra thị trường, mà cần nhìn vào tốc độ tiêu thụ thực tế và khả năng chuyển hóa nguồn cung thành dòng tiền cho doanh nghiệp.