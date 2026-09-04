Thị trường chao đảo, tỷ phú Warren Buffett tung lời khuyên vàng: "Tin xấu chính là bạn thân nhất của nhà đầu tư"
Phương Đăng (theo The Motley Fool)
04/09/2026 10:12 AM (GMT+7)
Thị trường chứng khoán đang trải qua những tháng ngày đầy sóng gió. Dù các chỉ số lớn như S&P 500, Dow Jones Industrial Average và Nasdaq Composite từng chạm những mốc kỷ lục trong năm 2026 nhưng hiện cũng đang nhanh chóng trồi sụt thất thường với mức lợi nhuận ì ạch một con số kể từ tháng 5.
Hàng loạt yếu tố rủi ro đang chực chờ gây ra những đợt biến động mạnh hơn. Nhóm cổ phiếu công nghệ lung lay, khả năng tăng lãi suất đang nhích lên, cùng với cuộc xung đột tại Iran và đợt bùng nổ giá dầu mới nhất đang khiến các nhà đầu tư đứng ngồi không yên.
Không ai biết chính xác khi nào thị trường gấu tiếp theo sẽ xuất hiện, nhưng nó chắc chắn sẽ tới. Và nếu có ai đó sở hữu bề dày kinh nghiệm xương máu qua vô số cuộc suy thoái và sụp đổ thị trường, đó chính là huyền thoại 96 tuổi Warren Buffett. Dưới đây là lời khuyên đầy khôn ngoan và truyền cảm hứng của ông dành cho các nhà đầu tư trong thời điểm hiện tại.
Tin xấu là cơ hội vàng để "săn hàng giảm giá"
Vào tháng 10/2008, khi Mỹ chìm sâu trong cuộc Đại suy thoái, chỉ số S&P 500 đã lao dốc hơn 40% trong vòng một năm và phần lớn nhà đầu tư đều tuyệt vọng không thấy ánh sáng cuối đường.
Giữa lúc tâm lý hoảng loạn tột độ, tờ The New York Times đã đăng tải một bài xã luận của tỷ phú Warren Buffett nhằm xoa dịu thị trường. Một trong những câu nói đắt giá nhất đã vượt qua thử thách của thời gian: "Nói một cách ngắn gọn, tin xấu chính là người bạn thân nhất của nhà đầu tư. Nó cho phép bạn mua một phần tương lai nước Mỹ với mức giá đã được chiết giảm".
Ông Buffett nhấn mạnh rằng dù không phải công ty nào cũng sống sót qua suy thoái, nhưng việc lo sợ về sự thịnh vượng lâu dài của nền kinh tế Mỹ là hoàn toàn vô lý. Các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có lúc sụt giảm lợi nhuận, nhưng phần lớn các tập đoàn lớn sẽ tiếp tục lập nên những kỷ lục lợi nhuận mới trong 5, 10 hay 20 năm tới.
Lịch sử đã chứng minh "Hiền tài xứ Omaha" hoàn toàn đúng. Chỉ số S&P 500 đã bứt phá ngoạn mục tới 1.000% kể từ thời điểm bài viết đó được công bố. Những người thu về lợi nhuận khổng lồ nhất chính là các nhà đầu tư kiên trì gom hàng ngay cả khi triển vọng thị trường tối tăm nhất.
Quy tắc tối thượng: Ở lại thị trường thay vì cố đoán đáy
Không ai có thể đoán trước thị trường sẽ ra sao trong một tháng hay một năm tới, nhưng lịch sử đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng: Thời gian bạn gắn bó với thị trường có giá trị hơn rất nhiều so với việc cố gắng đoán đỉnh bắt đáy.
Thị trường có thể xấu đi vào ngày mai, hoặc tiếp tục lập đỉnh trong một năm nữa trước khi lao dốc. Nếu bạn bán tháo cổ phiếu lúc này vì sợ sụt giảm, bạn sẽ đối mặt với rủi ro bỏ lỡ những khoản sinh lời hậu hĩnh nếu thị trường tiếp tục đi lên.
Nghe có vẻ đi ngược trực giác, nhưng động thái an toàn nhất mà một nhà đầu tư có thể làm lúc này là kiên định nắm giữ cổ phiếu. Biến động ngắn hạn là điều khó tránh khỏi, nhưng các công ty nền tảng vững chắc luôn có khả năng hồi phục mạnh mẽ theo thời gian.
"Nhiều người nghĩ sẽ là bất khả thi nếu để mất tiền trong một thế kỷ có mức tăng trưởng phi thường như vậy. Nhưng một số nhà đầu tư đã thua lỗ. Những kẻ kém may mắn đó chỉ mua cổ phiếu khi cảm thấy an toàn, rồi lại ào ạt bán tháo khi nghe những tiêu đề báo chí gây hoảng loạn", ông Buffett từng nói vào năm 2008.
Sự bất ổn của năm 2026 đang khiến tâm lý chùng xuống, nhưng theo ông Buffett, đó lại là điều kiện tuyệt vời nhất để tiếp tục đầu tư. Cốt lõi của đầu tư dài hạn không nằm ở việc né tránh rủi ro hoàn toàn, mà là chọn đúng doanh nghiệp và để thời gian làm nốt phần việc còn lại.
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