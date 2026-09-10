Thị trường Đồng Nai chờ nguồn cung gần 3.200 căn từ dự án 20.000 tỷ đồng

Siêu dự án tại Đồng Nai có chuyển động mới

Cù lao Ông Cồn, còn được biết đến với tên đảo Nhơn Phước, thuộc xã Đại Phước, TP Đồng Nai, là một trong những quỹ đất đặc biệt của thị trường bất động sản khu vực phía Đông TP.HCM.

Cù lao rộng khoảng 464 ha, nằm giữa sông Đồng Nai và sông Sâu, được bao quanh bởi hệ thống sông nước và tiếp cận TP.HCM qua bên kia sông.

Phần lớn quỹ đất tại đây đã được định hình cho các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn như Angel Island khoảng 204 ha, Swan Bay khoảng 200 ha và Đại Phước Paragon khoảng 45 ha.

Trong đó, Angel Island đang có diễn biến mới khi hồ sơ tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường (ĐTM) được công khai trong tháng 9.

Siêu dự án 20.000 tỷ đồng tại Đồng Nai có thêm bước pháp lý sau hơn 20 năm chờ triển khai. Ảnh: Songtiengroup

Dự án có tên pháp lý là Khu đô thị du lịch Nhơn Phước, quy mô gần 205 ha, tức chiếm khoảng 44% diện tích toàn cù lao. Chủ đầu tư hiện nay là Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên.

Theo phương án được đưa ra trong hồ sơ tham vấn, gần 174 ha, tương đương khoảng 85% diện tích dự án, được bố trí làm đất dân dụng.

Đáng chú ý, nguồn cung nhà ở chủ yếu là bất động sản thấp tầng. Khoảng 55 ha được dành cho 1.765 căn biệt thự; hơn 5 ha bố trí 331 căn liền kề. Khu chung cư có diện tích khoảng 1,6 ha với 1.088 căn hộ.

Như vậy, nếu triển khai theo phương án này, Angel Island sẽ đưa ra thị trường gần 3.200 sản phẩm nhà ở, phục vụ quy mô dân số khoảng 12.500 người.

Bên cạnh nhà ở, hơn 25 ha được dành cho dịch vụ du lịch, khoảng 25 ha cho cây xanh công cộng, trong đó có khoảng 12 ha mặt nước trung tâm. Các diện tích khác dành cho giao thông, hạ tầng xã hội, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật.

Hơn 20 năm của một dự án trên đảo

Angel Island không phải dự án mới xuất hiện trên thị trường. Khu đất được tỉnh Đồng Nai giao từ cuối năm 2004 và có quy hoạch chi tiết 1/500 từ đầu năm 2007. Chủ đầu tư ban đầu là Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang.

Đến năm 2019, quyền phát triển dự án được chuyển sang Địa ốc Sông Tiên. Dự án từng được giới thiệu với tổng vốn đầu tư khoảng 20.000 tỷ đồng, chia thành 6 phân kỳ và đặt mục tiêu hoàn thành vào năm 2026.

Sau nhiều năm, dự án được UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 9/2024 và điều chỉnh quy hoạch vào tháng 6/2025.

Vị trí dự án. Ảnh: Songtiengroup

Việc công khai hồ sơ tham vấn ĐTM trong tháng 9/2026 tiếp tục bổ sung một thủ tục trong quá trình hoàn thiện hồ sơ của dự án. Tuy nhiên, đây chưa phải bước cuối cùng để dự án có thể triển khai xây dựng, khi chủ đầu tư vẫn phải hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

Cùng với những thay đổi về pháp lý dự án, quy mô vốn của doanh nghiệp đứng sau Angel Island cũng tăng mạnh. Địa ốc Sông Tiên được thành lập vào tháng 9/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 750 tỷ đồng.

Địa ốc Sông Tiên được thành lập vào tháng 9/2018, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 750 tỷ đồng.

Đến tháng 6/2025, vốn điều lệ của doanh nghiệp đã tăng lên gần 12.463 tỷ đồng, tương đương hơn 16 lần so với thời điểm thành lập.

Sau hơn hai thập kỷ kể từ thời điểm khu đất được giao, Angel Island vẫn đang trong quá trình hoàn thiện các bước pháp lý. Với quy mô hơn 200 ha, diễn biến của dự án không chỉ đáng chú ý ở số lượng gần 3.200 sản phẩm dự kiến, mà còn bởi dự án chiếm gần một nửa quỹ đất của cù lao Ông Cồn - nơi đang tập trung nhiều khu đô thị quy mô hàng trăm ha của Đồng Nai.