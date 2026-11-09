Thị trường hàng hóa TP.HCM bước vào mùa cao điểm: Doanh nghiệp chịu áp lực giữ giá, bảo đảm nguồn cung
Gia Linh
09/11/2026 6:34 PM (GMT+7)
Nhu cầu tiêu dùng tăng vào những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027 đặt ra yêu cầu lớn đối với hoạt động dự trữ, phân phối hàng hóa tại TP.HCM. Thành phố đang tăng cường các giải pháp điều hành nhằm hạn chế biến động giá, tránh đứt gãy nguồn cung và duy trì sức mua trên thị trường.
Bài toán nguồn cung hàng hoá tại TP.HCM không chỉ nằm ở khâu dự trữ
Thị trường hàng hóa TP.HCM đang bước vào giai đoạn cần đặc biệt chú trọng khả năng cân đối cung cầu. Khi nhu cầu mua sắm, sản xuất và sử dụng dịch vụ tăng cao vào cuối năm, bất kỳ biến động nào về chi phí đầu vào, vận chuyển hay nguồn cung cũng có thể tạo thêm áp lực lên mặt bằng giá.
Trong bối cảnh đó, UBND TP.HCM vừa yêu cầu các sở, ngành và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ giải pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026, hướng đến mục tiêu ổn định thị trường và bảo đảm nguồn hàng thiết yếu phục vụ người dân.
Theo chỉ đạo của UBND TP.HCM, các sở, ngành và địa phương phải rà soát toàn diện tình hình sản xuất, dự trữ, lưu thông, phân phối và nhu cầu tiêu dùng. Trên cơ sở đó, xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong giai đoạn cuối năm và Tết Nguyên đán 2027.
Danh mục hàng hóa cần theo dõi trải rộng từ xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thịt gia súc, gia cầm, rau củ quả đến vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc và vật tư y tế.
Điểm đáng chú ý là Thành phố không chỉ đặt yêu cầu bảo đảm lượng hàng dự trữ mà còn nhấn mạnh việc duy trì lưu thông, phân phối và phối hợp điều tiết nguồn hàng với các tỉnh, thành phố. Điều này cho thấy khả năng cung ứng ổn định phụ thuộc vào cả chuỗi vận hành thị trường, từ sản xuất đến phân phối và tiêu thụ.
Sở Công Thương được giao triển khai các chương trình bình ổn thị trường, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và hỗ trợ lưu thông hàng hóa. Thành phố đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tham gia dự trữ hàng thiết yếu, thực hiện các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp.
Với doanh nghiệp, việc chuẩn bị nguồn hàng trong giai đoạn này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao mà còn góp phần hạn chế nguy cơ thiếu hụt cục bộ, tạo áp lực tăng giá trên thị trường.
UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường phối hợp với các địa phương để điều tiết nguồn hàng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, đứt gãy nguồn cung, đầu cơ, găm hàng gây tăng giá bất hợp lý.
Kiểm soát chi phí, minh bạch giá để ổn định thị trường
Một nội dung khác được Thành phố chú trọng là theo dõi diễn biến giá cả và kiểm soát những nhóm hàng hóa, dịch vụ có khả năng tạo áp lực lên CPI.
Sở Tài chính được giao phối hợp với Thống kê Thành phố phân tích nguyên nhân tăng giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, xác định những mặt hàng có mức tăng cao và tác động lớn đến đời sống người dân để đề xuất giải pháp điều hành.
Đối với lĩnh vực xây dựng và bất động sản, Sở Xây dựng phải theo dõi diễn biến giá vật liệu xây dựng, giá nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng. Đồng thời, định kỳ hằng tháng công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với diễn biến thị trường.
Động thái này có ý nghĩa đối với doanh nghiệp xây dựng, chủ đầu tư và các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng vật liệu, bởi biến động giá đầu vào có thể ảnh hưởng đến chi phí triển khai dự án và kế hoạch kinh doanh.
Trong lĩnh vực vận tải, Thành phố yêu cầu kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm. Đây là một trong những giải pháp nhằm bảo đảm việc điều chỉnh giá dịch vụ phản ánh phù hợp biến động chi phí thực tế.
UBND TP.HCM cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá và bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo giá niêm yết. Những lĩnh vực có nguy cơ biến động giá bất thường như vận tải, lưu trú, du lịch, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế sẽ được chú trọng kiểm tra.
Các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc gây gián đoạn nguồn cung phải được phát hiện, xử lý nghiêm.
Đặc biệt, từ nay đến hết năm 2026, Thành phố yêu cầu các sở, ngành hạn chế đề xuất điều chỉnh tăng giá hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc thẩm quyền định giá của Nhà nước. Nếu cần thiết phải điều chỉnh, cơ quan chức năng phải đánh giá kỹ yếu tố chi phí, khả năng chi trả của người dân và tình hình kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh thị trường bước vào mùa cao điểm tiêu dùng, khả năng giữ ổn định giá cả sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc duy trì nguồn cung thông suốt, kiểm soát chi phí và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động phân phối hàng hóa.
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