Thị trường mỹ phẩm 2,74 tỷ USD và "luật chơi" đang thay đổi

Mỹ phẩm là trong số mặt hàng bán chạy nhất trên các sàn TMĐT

Thay đổi xu hướng thị trường làm đẹp

Những năm gần đây, mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân luôn nằm trong nhóm ngành hàng có tốc độ phát triển ổn định tại Việt Nam. Cùng với thu nhập của người dân được cải thiện, tầng lớp trung lưu mở rộng và thương mại điện tử phát triển mạnh, nhu cầu chăm sóc bản thân cũng thay đổi đáng kể. Người tiêu dùng không còn xem mỹ phẩm là mặt hàng xa xỉ mà trở thành một phần trong chi tiêu thường xuyên.

Theo Statista, quy mô thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại Việt Nam năm 2025 ước đạt khoảng 2,74 tỷ USD và dự kiến duy trì tốc độ tăng trưởng kép khoảng 3,3% mỗi năm đến năm 2029. Trong đó, nhóm sản phẩm chăm sóc cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị khoảng 1,2 tỷ USD, còn chăm sóc da và mỹ phẩm là những phân khúc tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu ngày càng lớn đối với các sản phẩm có thành phần rõ ràng và an toàn.

Tuy nhiên, nếu như vài năm trước, quyết định mua hàng của người tiêu dùng chủ yếu chịu tác động từ thương hiệu, giá bán hay quảng cáo thì hiện nay, nhiều người đã bắt đầu đọc kỹ bảng thành phần, quan tâm đến nguồn gốc nguyên liệu, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất thông tin của sản phẩm. Những khái niệm như "clean beauty", nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên hay phát triển bền vững ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các chiến dịch tiếp thị và cũng trở thành tiêu chí lựa chọn của không ít khách hàng.

Xu hướng này không chỉ diễn ra tại Việt Nam. Trên thế giới, thị trường mỹ phẩm sạch được dự báo tăng từ 10,5 tỷ USD năm 2025 lên khoảng 35,3 tỷ USD vào năm 2033. Điều đó cho thấy yêu cầu về minh bạch và an toàn đang trở thành xu hướng chung của ngành làm đẹp toàn cầu.

Chính sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng cũng đặt ra yêu cầu mới đối với doanh nghiệp. Muốn giữ được niềm tin của khách hàng, chỉ đầu tư cho công thức hay thiết kế bao bì là chưa đủ. Doanh nghiệp còn phải chứng minh được chất lượng sản phẩm bằng hệ thống hồ sơ, dữ liệu và quy trình quản lý minh bạch.

Tại DKSH Beauty Show 2026, nhiều chuyên gia cho rằng ngành chăm sóc cá nhân và mỹ phẩm tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi không chỉ về thị trường mà cả về cách thức quản lý.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc nhánh hàng chăm sóc cá nhân, ngành nguyên liệu hóa chất DKSH Việt Nam cho biết, cùng với đà tăng trưởng của thị trường, ngành chăm sóc cá nhân tại Việt Nam cũng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ về mặt pháp lý. Các quy định mới ngày càng đặt trọng tâm vào hồ sơ sản phẩm, truy xuất nguồn gốc nguyên liệu và trách nhiệm của doanh nghiệp xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Theo ông Trần Thanh Hải, đây là những thay đổi nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cường bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị sản phẩm. Điều đó cũng đồng nghĩa, trong giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng của thị trường sẽ luôn đi cùng yêu cầu cao hơn về nền tảng tuân thủ.

Trong thực tế, không ít doanh nghiệp trước đây vẫn coi các thủ tục pháp lý là công việc được hoàn thiện ở giai đoạn cuối, khi sản phẩm gần đưa ra thị trường. Cách tiếp cận này đang bộc lộ nhiều hạn chế khi quy định quản lý ngày càng yêu cầu sự nhất quán từ nguyên liệu đầu vào, công thức sản phẩm cho đến hồ sơ kỹ thuật và nội dung công bố.

Theo các chuyên gia, thay vì "chạy theo" quy định, doanh nghiệp cần đưa yêu cầu tuân thủ vào ngay từ quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc lựa chọn nguyên liệu phải gắn với hồ sơ kỹ thuật đầy đủ, khả năng truy xuất rõ ràng và đáp ứng các tiêu chuẩn quản lý ngay từ đầu.

Bà Michelle Delac, Phó Chủ tịch nhánh hàng chăm sóc cá nhân, ngành nguyên liệu hóa chất Tập đoàn DKSH nhận định Việt Nam vẫn là một trong những thị trường năng động về đổi mới nguyên liệu và công thức trong lĩnh vực chăm sóc cá nhân. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo chỉ thực sự mang lại giá trị khi đi cùng khả năng đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Theo bà, việc kết hợp hiểu biết về quy định với năng lực kỹ thuật sẽ giúp doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý và hồ sơ kỹ thuật ngay từ giai đoạn đầu, qua đó rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và giảm đáng kể các rủi ro phát sinh.

Cuộc cạnh tranh mới bắt đầu từ chuỗi giá trị

Bên cạnh việc đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần xây dựng hệ thống quản trị sản phẩm bài bản hơn nếu muốn thích ứng với giai đoạn mới của thị trường.

Điều này không chỉ dừng ở việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ công bố sản phẩm mà còn bao gồm lựa chọn nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, duy trì hồ sơ kỹ thuật nhất quán trong suốt thời gian sản phẩm lưu hành, đồng thời chủ động cập nhật những thay đổi của chính sách để điều chỉnh kịp thời quy trình sản xuất và phát triển sản phẩm.

Theo bà Hoàng Thị Tố Nga, Giám đốc ngành nguyên liệu hóa chất DKSH Việt Nam, việc đáp ứng hiệu quả các yêu cầu mới không thể là nỗ lực của riêng một doanh nghiệp. Tuân thủ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị, từ nhà cung cấp nguyên liệu, đơn vị phát triển công thức đến nhà sản xuất và hệ thống phân phối.

Đây cũng là một xu hướng đang ngày càng rõ nét trên thị trường. Khi yêu cầu quản lý được nâng lên, doanh nghiệp nào xây dựng được hệ sinh thái minh bạch, có khả năng kiểm soát chất lượng xuyên suốt chuỗi cung ứng sẽ có nhiều lợi thế hơn trong việc phát triển sản phẩm mới, giảm rủi ro pháp lý và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.

Ở góc độ dài hạn, sự thay đổi này có thể khiến chi phí đầu tư ban đầu của doanh nghiệp tăng lên, nhưng đổi lại là nền tảng phát triển bền vững hơn. Trong một thị trường mà người tiêu dùng ngày càng khắt khe và các quy định quản lý liên tục được cập nhật, năng lực tuân thủ sẽ không còn là "điều kiện đủ" để đưa sản phẩm ra thị trường, mà dần trở thành yếu tố tạo nên khác biệt giữa các doanh nghiệp.

Ngành mỹ phẩm Việt Nam vì thế đang bước vào một giai đoạn mới. Cuộc cạnh tranh sẽ không chỉ diễn ra ở chất lượng công thức, mẫu mã hay chiến dịch truyền thông, mà còn ở khả năng chứng minh chất lượng bằng dữ liệu, hồ sơ và sự minh bạch. Với nhiều doanh nghiệp, đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội để tái cấu trúc hoạt động, nâng cao chuẩn quản trị và xây dựng niềm tin lâu dài với người tiêu dùng.