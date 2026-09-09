Thị trường rung chuyển: Giá dầu vượt mốc 100 USD, đồng yen Nhật tăng giá, đồng USD chao đảo

Giá dầu Brent kỳ hạn tăng gần 3%, vượt mốc 100 USD lần đầu tiên kể từ cuối tháng 7, gây áp lực lên thị trường toàn cầu trước thềm công bố dữ liệu lạm phát của Mỹ vào thứ Sáu, vốn sẽ tạo tiền đề cho các cuộc họp của ngân hàng trung ương vào tuần tới tại Mỹ và Nhật Bản.

Đồng USD giảm nhẹ, mặc dù một số nhà phân tích cho rằng sự suy yếu đó là do đồng yen tăng nhanh trong tuần qua và các nhà đầu tư đang điều chỉnh vị thế trước các cuộc họp sắp tới của ngân hàng trung ương.

Một giếng dầu ở California, Mỹ. Ảnh: AP.

Đồng euro tăng 0,18% lên 1,1641 USD, gần đạt mức cao nhất trong hai tuần, trước thềm đợt tăng lãi suất được dự đoán rộng rãi từ Ngân hàng Trung ương châu Âu vào thứ Năm.

Các chiến lược gia của OCBC cho biết, sự leo thang căng thẳng gần đây ở Trung Đông khiến các tác động chính sách của Cục Dự trữ Liên bang từ giá năng lượng tăng cao trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt sau khi báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ tuần trước làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất vào tuần tới.

"Hiện tại, giá dầu và lợi suất trái phiếu cao hơn có thể giúp hạn chế đà giảm của đồng USD, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng một động thái quyết định hơn sẽ cần sự xác nhận từ dữ liệu lạm phát sắp tới" - họ cho biết trong một bản ghi chú.

Chỉ số đô la, theo dõi giá trị đồng tiền Mỹ so với sáu loại tiền tệ khác, đã tiến gần đến mức thấp nhất trong gần hai tuần.

Đồng yen tăng giá trước cuộc họp của Ngân hàng Nhật Bản

Đồng yen đã trở thành tâm điểm chú ý do tăng 4% trong tháng này, làm thay đổi tính toán đối với giao dịch chênh lệch lãi suất (carry trade) phổ biến, trong đó các nhà đầu tư vay bằng yen với chi phí thấp để đầu tư vào các loại tiền tệ và tài sản khác mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Đồng yen tăng giá, khiến đồng đô la giảm 0,4% trong ngày xuống còn 153,38 yen, chỉ thấp hơn một chút so với mức cao nhất trong 7 tháng là 152,89 vào thứ Ba. Đồng tiền Nhật Bản đã mạnh lên trên diện rộng, bao gồm cả so với đồng euro và bảng Anh, cũng như so với các mục tiêu giao dịch chênh lệch lãi suất phổ biến như đồng peso Mexico và đồng lira Thổ Nhĩ Kỳ.

Động thái này xuất phát từ kỳ vọng về việc Ngân hàng Nhật Bản sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ nhanh hơn, triển vọng các nhà đầu tư Nhật Bản hồi hương vốn ở nước ngoài và áp lực từ Washington về việc đồng yen mạnh hơn.

Giới giao dịch dự đoán rộng rãi Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 17 và 18 tháng 9, nhưng đà tăng giá sẽ phụ thuộc vào việc Thống đốc Kazuo Ueda có thực hiện lời hứa về chính sách thắt chặt lãi suất hay không.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã thách thức các nhà giao dịch đặt cược chống lại đồng yen, sau sự can thiệp chung mang tính lịch sử của Mỹ và Nhật Bản nhằm thúc đẩy đồng tiền này vào cuối tháng 7 để ngăn Tokyo bán trái phiếu kho bạc Mỹ nhằm tài trợ cho chiến dịch này.

"Giờ tôi là người nắm quyền kiểm soát, vì vậy khi chúng tôi can thiệp vào đồng yen Nhật, tôi có hiểu biết khá tốt về những gì người Nhật, Ngân hàng Nhật Bản sẽ làm, và các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản sẽ làm. Và các bạn có thể đặt cược chống lại tôi nếu muốn" - ông nói tại một sự kiện ở Trường Kinh doanh Cox thuộc Đại học SMU.

"Mặc dù những bình luận của ông Bessent nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đó là sự thật. Mỹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ thị trường trái phiếu kho bạc của mình và hỗ trợ đồng yen" - giám đốc nghiên cứu của XTB, Kathleen Brooks, cho biết.

Yếu tố khó đoán khác là Cục Dự trữ Liên bang (Fed), với xác suất tăng lãi suất vào tuần tới hiện ở mức 60%.

Trong khi đó, đồng đô la Canada không hề hấn gì trước một đòn giáng mạnh khác từ phía Mỹ trong cuộc xung đột thương mại leo thang giữa hai nước láng giềng. Hôm thứ Ba, chính phủ Mỹ đã cấm nhập khẩu một loạt mặt hàng của Canada, bao gồm đồ uống có cồn, xe máy và các sản phẩm sữa.

Đồng đô la Canada giữ ổn định ở mức 1,377 đô la Canada đổi 1 USD trong ngày, không cách xa mức cao nhất trong 3 tuần.

Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc giao dịch ở mức cao nhất trong gần 3 năm rưỡi so với đồng USD nhờ dữ liệu lạm phát tốt hơn dự kiến và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hơn đã hỗ trợ đồng tiền này.