Thị trường tiền số chao đảo: Bitcoin lao dốc không phanh nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến?
Phương Đăng (theo Yahoo Finance)
24/06/2026 6:45 AM (GMT+7)
Giá Bitcoin tiếp tục lao dốc trong phiên giao dịch hôm 23/6 khi tâm lý né tránh rủi ro bao trùm thị trường tài chính toàn cầu, khiến giới phân tích cảnh báo đồng tiền số lớn nhất thế giới vẫn có thể đối mặt với những đợt giảm giá mạnh hơn trong thời gian tới.
Bitcoin mất hơn 4%, rơi sát mốc 62.000 USD
Bitcoin đã giảm hơn 4% trong ngày thứ Ba, giao dịch quanh mức 62.000 USD mỗi đồng.
Đà giảm của đồng tiền số này diễn ra song song với sự suy yếu của thị trường chứng khoán, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ. Trong tuần này, diễn biến giá Bitcoin phần lớn bám sát xu hướng của các chỉ số chứng khoán lớn tại Mỹ, nhất là lĩnh vực công nghệ.
Theo bà Marion Laboure, chiến lược gia của Deutsche Bank, đợt bán tháo mới nhất của Bitcoin xuất phát từ nhiều yếu tố bất lợi cùng lúc.
“Chúng tôi cho rằng đợt giảm giá mới của Bitcoin phản ánh sự kết hợp của ba yếu tố: Fed chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin ở mức kỷ lục và thanh khoản trên thị trường đang suy giảm” ,bà viết trong báo cáo công bố ngày thứ Ba.
Nhà đầu tư đồng loạt giảm rủi ro
Ông David Morrison, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại Trade Nation, cho rằng Bitcoin đang chịu áp lực khi các nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp các vị thế rủi ro.
“Có vẻ như các nhà đầu tư đang muốn giảm mức độ rủi ro trên mọi loại tài sản”, ông nhận định.
Theo ông Morrison, nếu xu hướng bán ra trên thị trường chứng khoán tiếp tục kéo dài, Bitcoin có thể còn suy yếu thêm.
“Ở thời điểm hiện tại, Bitcoin vẫn dễ tổn thương trước các đợt giảm giá tiếp theo nếu nhà đầu tư tiếp tục cắt giảm tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục”, ông nói.
Thị trường gấu tiền số có thể chưa kết thúc
Sau giai đoạn tăng mạnh trong năm ngoái, Bitcoin đang gặp khó khăn trong việc tìm lại động lực tăng trưởng trong năm 2026.
Nhiều chuyên gia cho rằng chu kỳ thị trường gấu của tiền điện tử có thể vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.
Một tín hiệu đáng chú ý là ngày càng nhiều nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn bắt đầu bán ra.
Ông Ed Engel của Compass Point cho biết hoạt động bán từ các nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin trên 6 tháng vẫn đang gia tăng.
“Việc những người nắm giữ Bitcoin dài hạn liên tục bán ra là dấu hiệu điển hình của giai đoạn đầu hàng cuối chu kỳ”, ông nhận định trong báo cáo công bố hôm 22/6.
Tuy nhiên, Engel cũng lưu ý rằng hiện tượng “đầu hàng” của các nhà đầu tư lâu năm đôi khi lại là tín hiệu cho thấy thị trường đang tiến gần tới điểm đảo chiều.
Bitcoin giảm 28% từ đầu năm
So với mức đáy của thị trường chứng khoán vào ngày 30/3, Bitcoin đã có diễn biến kém tích cực hơn đáng kể.
Đầu tháng 6, đồng tiền số này từng rơi xuống gần 60.000 USD, mức thấp nhất kể từ cuối năm 2024.
Tính từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã mất khoảng 28% giá trị. So với mức đỉnh lịch sử thiết lập vào tháng 10 năm ngoái, giá hiện tại thấp hơn gần 50%.
Diễn biến này cho thấy Bitcoin vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực từ môi trường lãi suất cao, sự suy giảm thanh khoản và tâm lý thận trọng đang bao trùm các thị trường tài sản rủi ro.
Trong ngắn hạn, giới phân tích cho rằng hướng đi của Bitcoin nhiều khả năng sẽ tiếp tục phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như diễn biến của thị trường công nghệ. Nếu làn sóng bán tháo cổ phiếu tiếp diễn và dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF Bitcoin, đồng tiền số lớn nhất thế giới có thể còn đối mặt với nhiều sức ép giảm giá hơn trong những tháng tới.
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