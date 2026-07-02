Thị trường tiền số rung lắc dữ dội: 4 tín hiệu đỏ xuất hiện cùng lúc, giá Bitcoin còn tiếp tục lao dốc không phanh

Ảnh minh họa: Crypto-economy

Hiệu quả sử dụng vốn của Bitcoin giảm mạnh

Ông Ki Young Ju, CEO của CryptoQuant, cho biết khả năng tạo ra mức tăng giá từ dòng vốn mới của Bitcoin đang giảm đáng kể qua từng chu kỳ.

Theo ông, trong chu kỳ 2011-2013, Bitcoin chỉ cần khoảng 2,8 tỷ USD vốn hóa thực tế tăng thêm để tạo ra mức tăng giá tới 55.436%.

Trong khi đó, ở chu kỳ hiện tại 2022-2026, Bitcoin cần tới 697,4 tỷ USD dòng vốn mới nhưng chỉ tạo ra mức tăng khoảng 689%.

Điều này cho thấy hiệu quả sử dụng vốn của Bitcoin đang suy giảm mạnh khi quy mô thị trường ngày càng lớn.

CEO CryptoQuant cũng cho biết hiện nay Bitcoin cần khoảng 101,1 tỷ USD dòng tiền ròng mới để giá tăng gấp đôi, trong khi năm 2011 chỉ cần khoảng 5 triệu USD.

Dù vậy, ông vẫn cho rằng khả năng xuất hiện một chu kỳ tăng giá mạnh theo dạng "parabol" chưa hoàn toàn biến mất, nhưng sẽ cần lượng vốn hàng nghìn tỷ USD từ các tổ chức tài chính.

Mô hình Elliott cảnh báo Bitcoin có thể về 50.000 USD

Trong báo cáo mới nhất, 10x Research cho biết phân tích theo Lý thuyết sóng Elliott vẫn đang diễn biến đúng như dự báo.

Theo mô hình này: Sóng (A) kết thúc quanh 63.000 USD. Sóng hồi (B) lên khoảng 82.000 USD. Sau đó Bitcoin bước vào sóng giảm (C), với mục tiêu có thể lùi về 50.000 USD.

Tại thời điểm báo cáo, Bitcoin dao động quanh 60.000 USD, thấp hơn đáng kể so với các mốc kỹ thuật quan trọng và đang nằm ở vùng thấp nhất trong biên độ giao dịch của năm qua.

ETF Bitcoin ghi nhận dòng vốn rút mạnh nhất từ trước đến nay

Một tín hiệu đáng lo ngại khác đến từ Ecoinometrics.

Theo công ty này, các quỹ ETF Bitcoin giao ngay đã ghi nhận tháng có dòng vốn rút ra lớn nhất kể từ khi được ra mắt.

Trong tháng 6, giá Bitcoin giảm khoảng 17%.

Mô hình dự báo dòng tiền của Ecoinometrics cho thấy xu hướng rút vốn vẫn tiếp diễn trong mọi kịch bản được xây dựng.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất, thị trường vẫn có thể chứng kiến dòng vốn rút ròng khoảng 43.000 BTC.

Do đó, Ecoinometrics cho biết vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với Bitcoin cho đến khi dòng vốn ETF quay trở lại và môi trường kinh tế vĩ mô cải thiện.

Diễn biến hiện tại giống cú sập năm 2018

Nhà phân tích Benjamin Cowen nhận định, diễn biến hiện tại của Bitcoin rất giống với giai đoạn giữa năm 2018, khi đồng tiền số này giao dịch quanh mức 5.700 USD trước khi tạo đáy.

Ông đăng tải biểu đồ tuần kèm dòng chú thích "kịch bản mô phỏng đã được xác nhận", cho rằng diễn biến giá hiện nay đang lặp lại chu kỳ giảm trước đây.

Trong khi đó, dữ liệu từ cộng đồng đầu tư Stocktwits cho thấy tâm lý nhà đầu tư cá nhân đối với Bitcoin hiện vẫn ở mức trung lập, chưa xuất hiện sự hưng phấn hay hoảng loạn quá mức.

Triển vọng ngắn hạn vẫn nhiều thách thức

Việc hiệu quả sử dụng vốn giảm, dòng tiền ETF liên tục chảy ra cùng với các tín hiệu kỹ thuật tiêu cực đang khiến nhiều chuyên gia cho rằng đợt bán tháo Bitcoin vẫn chưa kết thúc.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích vẫn giữ quan điểm lạc quan trong dài hạn. Họ cho rằng nếu dòng vốn từ các nhà đầu tư tổ chức quay trở lại và môi trường kinh tế trở nên thuận lợi hơn, Bitcoin vẫn có cơ hội bước vào một chu kỳ tăng giá mới, dù sẽ cần lượng vốn lớn hơn rất nhiều so với các chu kỳ trước.