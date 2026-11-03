Thị trường toàn cầu trước nguy cơ đổ vỡ
V.N (Theo Reuters)
03/11/2026 7:20 PM (GMT+7)
Các thị trường tài chính đang chật vật trước sức nặng từ chiến tranh, nợ công tăng vọt và căng thẳng thương mại - từ đợt bán tháo trái phiếu ở Nhật Bản, Pháp đến sự sụt giảm của các đồng tiền thị trường mới nổi. Giờ đây, làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) từng giúp nhà đầu tư lạc quan cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn.
Trước đó, khoản chi tiêu hàng nghìn tỷ đô la cho AI cùng chính sách quản lý nới lỏng của Washington đã thúc đẩy chứng khoán đạt đỉnh kỷ lục và nâng kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu lên 3% năm nay. Tuy nhiên, các chính sách thương mại thất thường của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng cú sốc năng lượng từ cuộc chiến Iran đã làm lạm phát sống dậy toàn cầu, buộc các ngân hàng trung ương nâng lãi suất và đẩy chi phí vay vốn lên mức cao nhất nhiều thập kỷ.
"Lãi suất tăng dường như luôn tìm ra và phơi bày những điểm yếu nhất hết lần này đến lần khác" - Jim O'Neill, cựu kinh tế trưởng của Goldman Sachs, nhận định. "Các quốc gia và doanh nghiệp lạm dụng đòn bẩy quá mức sẽ phải chịu hậu quả nặng nề nhất."
"Ở một khía cạnh nào đó, tôi thấy khá bất ngờ khi làn sóng đầu tư AI lại chưa gặp phải nhiều sóng gió hơn" - O'Neill nói thêm.
Sự bất an bùng phát vào tháng 10 khi nhà đầu tư ồ ạt rút khỏi cổ phiếu AI để trú ẩn vào trái phiếu. Hơn 2.000 tỷ USD vốn hóa bị thổi bay khỏi chỉ số Nasdaq 100 do giới đầu tư nghi ngờ khả năng sinh lời nhanh của Big Tech. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện vẫn dao động quanh mức 5% - ngưỡng rủi ro cho sự ổn định tài chính.
Áp lực cũng đè nặng lên các khu vực khác: lợi suất trái phiếu Pháp tăng vọt tới mức thời khủng hoảng nợ 2012 giữa đợt bất ổn dân sự tồi tệ; Nhật Bản chạm đỉnh lợi suất 30 năm; thị trường nhà ở Úc suy thoái sâu sắc.
"Đã có những dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang bắt đầu đổ vỡ" - Mike Riddell từ Fidelity International nhận xét.
Nhà kinh tế học người Mỹ Paul Krugman cho biết lạm phát cao dai dẳng dẫn đến việc tăng lãi suất đáng kể, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao và sự suy yếu của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo là những mối lo ngại lớn đối với nền kinh tế Mỹ.
"Có những khía cạnh đáng lo ngại của nền kinh tế hiện tại có khả năng là điềm báo trước cho cuộc khủng hoảng sắp tới" - Krugman viết trong một bài báo ngày 25/10 trên nền tảng bản tin trực tuyến Substack.
Đáp lại, người phát ngôn Nhà Trắng Matthew Middleton khẳng định chính quyền Trump cam kết duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ trong lĩnh vực AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng và năng suất kinh tế.
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