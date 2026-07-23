Thị trường vàng và kim cương “nóng sốt”, nhà đầu tư cần làm gì?





Vàng giảm mạnh, rủi ro dồn về người mua

Chiều 23/7, thị trường vàng trong nước ghi nhận một phiên giảm hiếm thấy. Hầu hết doanh nghiệp đồng loạt hạ giá từ 6-7 triệu đồng/lượng, đưa vàng miếng SJC về vùng thấp nhất trong nhiều ngày.

SJC và DOJI cùng niêm yết vàng miếng ở mức 135 triệu đồng/lượng mua vào và 140 triệu đồng/lượng bán ra. So với ngày trước đó, giá mua giảm 7 triệu đồng, còn giá bán giảm 6 triệu đồng mỗi lượng. Phú Quý cũng đưa giá về 135-140 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết thấp hơn đôi chút ở chiều bán, với mức 135-139,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cùng xu hướng đi xuống nhưng mức giá giữa các thương hiệu có sự phân hóa. Tại PNJ, giá được niêm yết quanh 135-140 triệu đồng/lượng, giảm 5 triệu đồng ở cả hai chiều. Trong khi đó, nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải vẫn giao dịch ở mức 139,35–143,35 triệu đồng/lượng. Khoảng cách này cho thấy người mua không thể chỉ nhìn vào xu hướng chung mà cần kiểm tra giá và chính sách thu đổi tại từng doanh nghiệp.

Cú giảm ngày 23/7 tạm khép lại một giai đoạn biến động liên tục của thị trường. Trong 10 ngày trước đó, giá vàng chủ yếu đi xuống, xen kẽ vài nhịp phục hồi ngắn. Vàng miếng SJC từ vùng bán ra gần 149 triệu đồng/lượng ngày 13/7 giảm xuống còn 140 triệu đồng vào chiều 23/7. Như vậy, giá bán đã mất gần 9 triệu đồng mỗi lượng; nếu so với mức niêm yết cao nhất đầu kỳ, mức giảm xấp xỉ 10 triệu đồng.

Đáng chú ý, giá vàng trong nước giảm sâu trong lúc thị trường quốc tế đi lên. Sáng 23/7, vàng thế giới được Kitco niêm yết ở mức 4.117 USD/ounce, tăng 37 USD so với đầu giờ sáng hôm trước. Kim loại quý phục hồi sau nhiều lần giữ được vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce, bất chấp đồng USD và giá dầu vẫn ở mức cao.

Các số liệu kinh tế mới công bố tại Mỹ cũng phần nào hỗ trợ giá vàng. Chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số giá sản xuất hạ nhiệt làm giảm áp lực để Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tiếp tục nâng lãi suất. Tuy nhiên, xu hướng tiếp theo vẫn phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế, diễn biến đồng USD và thông điệp điều hành của Fed.

Sự trái chiều giữa hai thị trường cho thấy giá vàng trong nước không phải lúc nào cũng chuyển động cùng nhịp với thế giới. Bên cạnh giá quốc tế, thị trường trong nước còn chịu tác động của cung – cầu, trạng thái mua bán của doanh nghiệp và tâm lý của người nắm giữ. Dù vậy, khi chưa có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý hoặc doanh nghiệp, chưa thể quy cú giảm ngày 23/7 cho một nguyên nhân riêng lẻ.

Rủi ro đối với người mua còn nằm ở khoảng cách giữa hai chiều giao dịch. Chiều 23/7, SJC, DOJI và Phú Quý đều duy trì chênh lệch mua - bán khoảng 5 triệu đồng/lượng. Điều này có nghĩa một người mua vàng với giá 140 triệu đồng rồi bán lại ngay chỉ có thể nhận khoảng 135 triệu đồng. Khoản lỗ danh nghĩa đã là 5 triệu đồng, ngay cả khi giá thị trường chưa thay đổi thêm.

Việc doanh nghiệp nới rộng biên độ mua - bán thường nhằm phòng ngừa rủi ro trong những phiên biến động mạnh. Tuy nhiên, phần rủi ro đó cũng được chuyển sang người giao dịch. Giá vàng phải tăng ít nhất tương ứng với khoảng cách hai chiều thì người mua mới có cơ hội hòa vốn. Với người lướt sóng, đây là rào cản không nhỏ.

Trong bối cảnh giá có thể đảo chiều nhanh ngay trong một phiên, người mua cần thận trọng với tâm lý chạy theo đám đông hoặc vội vàng “bắt đáy”. Thay vì chỉ quan tâm giá bán ra, cần so sánh giá doanh nghiệp thu mua lại, mức chênh lệch giữa các thương hiệu và khả năng nắm giữ vốn. Việc sử dụng tiền vay hoặc khoản tiền cần dùng trong ngắn hạn để đầu tư vàng có thể khiến áp lực tăng lên nếu thị trường tiếp tục biến động bất lợi.

Kim cương nóng chuyện nguồn gốc, khó bán lại khi thị trường biến động

Kim cương - Loại đá quý hiếm được sử dụng trong đa dạng lĩnh vực. Ảnh Doji

Khác với những biến động liên tục của giá vàng, sức mua kim cương có dấu hiệu chững lại sau những diễn biến mới liên quan đến các vụ án buôn lậu kim cương. Giá kim cương hiện không có bảng niêm yết chung và ít biến động theo ngày như vàng. Mỗi viên được định giá theo trọng lượng, màu sắc, độ tinh khiết, giác cắt, chứng thư và thương hiệu. Vì vậy, giá bán và mức thu mua lại có thể chênh lệch đáng kể.

Chiều 23/7, ghi nhận tại một số cửa hàng ở khu vực trung tâm cho thấy lượng khách khá thưa thớt. Các showroom vẫn hoạt động bình thường, sản phẩm được trưng bày đầy đủ nhưng giao dịch trầm lắng. Tại một cửa hàng trên phố Trần Nhân Tông, nhân viên dành nhiều thời gian giải đáp thắc mắc về xuất xứ, giấy kiểm định và quy trình xác minh sản phẩm.

Theo giới kinh doanh, nhu cầu sở hữu kim cương không biến mất, nhưng mối quan tâm của khách hàng đã thay đổi. Nếu trước đây người mua chủ yếu chú ý đến mẫu mã, giá bán và thương hiệu, nay họ hỏi kỹ hơn về mã số viên đá, chứng thư quốc tế và chính sách thu mua lại.

Tâm lý này xuất hiện trong bối cảnh cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V về đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm bốn bị can về tội buôn lậu, thu giữ thêm 354 viên kim cương trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022-2024, đường dây đã đưa hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, tổng trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, vào hệ thống bán lẻ SJC để tiêu thụ. Thông tin cá nhân của nhiều khách hàng được cho là đã bị sử dụng để hợp thức hóa số hàng này dưới hình thức doanh nghiệp thu mua lại từ cá nhân. Vụ án vẫn đang được điều tra, mở rộng.

Trước đó, ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ, cũng bị khởi tố trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương. Theo cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc mài mã GIA cũ trên một số viên đá nhập lậu, làm mã mới của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để đưa ra thị trường.

Vụ việc trên cho thấy giấy kiểm định chất lượng chưa đủ chứng minh nguồn gốc thương mại hợp pháp của mỗi viên kim cương. Chứng thư GIA chủ yếu xác nhận đặc tính viên đá, còn hóa đơn, tờ khai hải quan và chứng từ đầu vào mới là căn cứ truy xuất nguồn gốc.

Tâm lý lo ngại cũng tác động đến thanh khoản. Từ ngày 21/7, PNJ thay đổi phương án mua lại sản phẩm khi nhu cầu bán tăng đột biến. Doanh nghiệp cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại, nhưng khách hàng chọn nhận tiền sẽ được thanh toán thành năm đợt trong tối đa 120 ngày, thay vì nhận toàn bộ ngay trong ngày.

Những biến động của thị trường vàng và kim cương những ngày qua khiến không ít người mua thận trọng hơn, nhưng sức hút của các tài sản có giá trị cao này vẫn còn. Dù lựa chọn vàng hay kim cương, nhà đầu tư không nên chỉ nhìn vào giá niêm yết, mà cần cân nhắc khả năng bán lại, nguồn gốc sản phẩm và tính đầy đủ của hồ sơ giao dịch. Đây mới là những yếu tố quyết định mức độ an toàn khi thị trường biến động.