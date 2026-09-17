Thiên đường trú ẩn mới cho giới siêu giàu: Tỷ phú Mỹ đổ xô chuyển đến Florida với những thương vụ tỷ đô chấn động

Các tỷ phú Mỹ đồng loạt dứt áo rời Bờ Tây tới "vùng đất hứa" Florida để bảo toàn khối tài sản kếch xù. Ảnh Fortune/Getty Images

Không muốn trở thành "con bò sữa" chịu mức thuế tài sản khắt khe tại California hay Washington, làn sóng siêu giàu đã ồ ạt đổ bộ về Florida. Tại California, các tỷ phú từng đối mặt với đề xuất đánh thuế tài sản một lần lên tới 5% trên tổng giá trị ròng. Điều này đã thúc đẩy hàng loạt tên tuổi đình đám như các nhà đồng sáng lập Google là Larry Page, Sergey Brin, hay nhà đầu tư mạo hiểm Peter Thiel rời bỏ Bờ Tây để chuyển đến Miami.

Tương tự, tại bang Washington, những cư dân kiếm được từ 1 triệu USD trở lên sẽ phải đối mặt với mức thuế phẳng 9.9% bắt đầu từ năm 2028. Cú hích này đã khiến những ông lớn như nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos và cựu CEO Starbucks Howard Schultz quyết định dứt áo ra đi để tìm bến đỗ mới tại Florida.

Khoản tiết kiệm khổng lồ và bài toán tối ưu tài sản

Florida nhanh chóng trở thành một "vùng đất hứa" an toàn cho giới siêu giàu bởi nơi đây áp dụng chính sách không thuế thu nhập bang, không thuế thặng dư vốn và đặc biệt nói "không" với thuế tài sản. Mặc dù các loại thuế tài sản thường nhắm vào tài sản cố định như cổ phiếu, bất động sản hay tác phẩm nghệ thuật, nhưng bài toán tiết kiệm thực tế còn lớn hơn rất nhiều.

Giới siêu giàu hiếm khi nhận lương định kỳ mà thường thu về lợi nhuận khổng lồ từ việc bán cổ phần hoặc nhận cổ tức. Lấy trường hợp của Larry Ellison làm ví dụ: bằng cách chuyển dinh thự chính của mình về hạt Palm Beach trước khi bán ra lượng lớn cổ phiếu Oracle, tỷ phú này đã bỏ túi khoản tiết kiệm ước tính lên tới 1 tỷ USD tiền thuế, theo thống kê từ Forbes.

Chính sách thuế thu nhập và thuế thặng dư vốn bằng 0 tại Florida chính là chiếc chìa khóa vàng giữ chân giới tỷ phú ở lại lâu dài sau khi đã né được các sắc thuế ngặt nghèo ở quê nhà.

Ba vùng đất tụ hội của giới siêu giàu

Sự dịch chuyển của dòng tiền khổng lồ đã định hình lại bản đồ bất động sản và kinh tế tại ba địa phương nổi bật nhất của Florida gồm Miami, hạt Palm Beach và Naples.

Miami hiện được mệnh danh là "hầm trú ẩn của tỷ phú", nơi quy tụ 19 trong tổng số 20 tỷ phú giàu nhất bang. Họ thường quần tụ tại các hòn đảo được bảo vệ nghiêm ngặt như Indian Creek - nơi Jeff Bezos sở hữu khu phức hợp biệt thự trị giá hơn 230 triệu USD, sát vách với Mark Zuckerberg, Larry Page và Peter Thiel.

Ken Griffin, ông chủ của quỹ phòng hộ Citadel, cũng dời tổng hành dinh về đây. Trong khi đó, Larry Page tiếp tục rót hơn 180 triệu USD để xây dựng cơ ngơi tại Coconut Grove. Chỉ trong vòng một thập kỷ, dân số triệu phú tại Miami đã bùng nổ tới 94%, chạm mốc gần 40.000 người.

Cách đó không xa, hạt Palm Beach đã vươn lên thành một trung tâm tài chính quyền lực mới với biệt danh "Phố Wall phía Nam". Larry Ellison đã biến một điền trang rộng 16 mẫu Anh tại Manalapan thành dinh thự chính, cách Mar-a-Lago chừng 10 dặm.

Ken Griffin cũng đổ khoảng 450 triệu USD vào một khu phức hợp ven sông tại đây, trong khi các "ông lớn" như Citadel, BlackRock và Goldman Sachs liên tục mở rộng hiện diện. Thống kê cho thấy lượng triệu phú tại West Palm Beach và Palm Beach đã tăng vọt 112% từ năm 2014 đến 2024, đưa nơi này trở thành đô thị có tốc độ tăng trưởng tài sản nhanh hàng đầu thế giới với khoảng 60 tỷ phú sinh sống.

Khác với sự sôi động của Miami hay Palm Beach, Naples lại là điểm đến quen thuộc của dòng tiền thụ động, thu hút những cựu vương kinh doanh, giới hưu trí và những người thừa kế ưu tiên không gian riêng tư, bãi biển và sân golf.

Forbes từng ví von Naples là nơi "cất giấu của cải truyền đời" của nước Mỹ, sở hữu mật độ triệu phú trên đầu người cao bậc nhất cả nước. Nơi đây cũng góp tên hai trong số sáu khu dân cư đắt đỏ nhất nước Mỹ tính trên mỗi mét vuông là Port Royal và Aqualane Shores, đồng thời là chốn dung thân của tỷ phú chủ sở hữu đội bóng Jacksonville Jaguars, Shahid Khan, với khối tài sản khoảng 13.3 tỷ USD.