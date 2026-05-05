Thiếu nhà vừa túi tiền, HoREA kiến nghị đổi cách tính dân số chung cư

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa có văn bản gửi các cơ quan kiến nghị bổ sung phương pháp xác định dân số trong chung cư.

Theo đó, đề xuất này được đánh giá mang tính kỹ thuật nhưng có thể tác động sâu rộng đến thị trường bất động sản. Theo giới chuyên gia, đây chính là “điểm nghẽn” khiến cơ cấu căn hộ thời gian qua bị lệch khỏi nhu cầu thực.

Theo HoREA, hiện nay, Quyết định 32/2025 của UBND TPHCM chỉ áp dụng một phương pháp xác định dân số cho nhà chung cư. Theo HoREA, cách tính này đang dẫn đến hệ quả là gia tăng tỷ lệ căn hộ diện tích lớn, trong khi lại hạn chế phát triển căn hộ vừa và nhỏ . Điều này không chỉ làm giảm khả năng tiếp cận nhà ở của người dân mà còn tiềm ẩn rủi ro cho thị trường.

HoREA kiến nghị bổ sung phương pháp xác định dân số trong chung cư để tăng nguồn cung nhà ở vừa túi tiền. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, quy định hiện hành chưa phản ánh đúng nhu cầu của thị trường. Phần lớn người mua nhà hiện nay là người có thu nhập trung bình, người trẻ hoặc các hộ gia đình nhỏ, có xu hướng lựa chọn căn hộ diện tích vừa phải với mức giá hợp lý.

Thực tế, khoảng 60 đến 70% khách hàng đang tìm mua căn hộ 2 phòng ngủ, diện tích khoảng 70 m², trong khi căn hộ lớn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ . Tuy nhiên, do cách tính dân số hiện tại, các dự án lại có xu hướng tăng nguồn cung căn hộ lớn. Điều này có thể dẫn đến tình trạng khó tiêu thụ, gia tăng hàng tồn kho và ảnh hưởng đến thanh khoản thị trường.

Từ thực trạng này, HoREA kiến nghị bổ sung thêm phương pháp xác định dân số theo hướng linh hoạt hơn, cho phép tính toán dựa trên diện tích và cơ cấu căn hộ. Cách tiếp cận này được đánh giá phù hợp với xu hướng thay đổi của cấu trúc hộ gia đình tại đô thị, khi quy mô hộ ngày càng nhỏ và nhu cầu sống độc lập tăng lên .

Không chỉ dừng ở bài toán nguồn cung, đề xuất này còn được kỳ vọng sẽ góp phần điều chỉnh mặt bằng giá nhà. Khi nguồn cung căn hộ vừa và nhỏ được cải thiện, người mua sẽ có thêm lựa chọn phù hợp, giảm áp lực phải mua các căn hộ vượt quá nhu cầu và khả năng tài chính.

Ở góc độ thị trường, việc điều chỉnh phương pháp xác định dân số chung cư được xem là bước đi cần thiết để cân bằng cung - cầu, tránh lặp lại tình trạng dư thừa sản phẩm không phù hợp như giai đoạn trước. Quan trọng hơn, đây cũng là giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững, đồng thời đảm bảo cơ hội an cư cho đại đa số người dân đô thị.