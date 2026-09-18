Thiếu thông tin xuất xứ trên nhãn gốc, hàng nhập khẩu có được thông quan?

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Thiếu xuất xứ là chưa phù hợp quy định

Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP ngày 23/1/2026 của Chính phủ quy định cụ thể những nội dung phải thể hiện trên nhãn gốc của hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Theo đó, khi làm thủ tục thông quan, nhãn gốc phải thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài các thông tin bắt buộc gồm tên hàng hóa; xuất xứ hàng hóa; tên đầy đủ hoặc tên viết tắt và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa ở nước ngoài. Ngoài ra, nhãn còn phải có những nội dung khác theo quy định đối với từng loại hàng hóa.

Như vậy, xuất xứ không phải thông tin có thể để trống trên nhãn gốc rồi bổ sung sau khi hàng hóa đã được thông quan. Trường hợp nhãn gốc của hàng nhập khẩu chưa ghi nội dung này được xác định là chưa phù hợp với quy định về ghi nhãn tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

Quy định trên là vấn đề doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi hàng hóa được sản xuất, đóng gói và dán nhãn hoàn toàn tại nước ngoài. Nếu chỉ kiểm tra tên sản phẩm, tên nhà sản xuất hoặc địa chỉ của đơn vị chịu trách nhiệm mà bỏ qua xuất xứ, lô hàng có thể phát sinh vướng mắc khi đã cập cảng Việt Nam.

Khi đó, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với nguy cơ kéo dài thời gian hoàn tất thủ tục mà còn có thể phát sinh chi phí lưu kho, lưu bãi và những khoản chi phí liên quan đến việc xử lý nhãn hàng hóa. Trong một số trường hợp, kế hoạch cung ứng, giao hàng hoặc đưa sản phẩm ra thị trường cũng có thể bị ảnh hưởng.

Không thể dùng nhãn phụ để thay thế nhãn gốc

Một điểm dễ gây nhầm lẫn là quy định về nhãn gốc khi thông quan và việc bổ sung nhãn bằng tiếng Việt trước khi hàng hóa lưu thông trên thị trường.

Đối với hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và đã thể hiện đầy đủ các nội dung bắt buộc, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải bổ sung nhãn ghi bằng tiếng Việt trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông tại thị trường Việt Nam. Nội dung ghi bằng tiếng Việt phải tương ứng với các thông tin bắt buộc trên nhãn gốc và tuân thủ quy định đối với từng loại hàng hóa.

Tuy nhiên, việc được bổ sung nhãn bằng tiếng Việt trước khi lưu thông không đồng nghĩa doanh nghiệp có thể bỏ qua nội dung xuất xứ trên nhãn gốc tại thời điểm thông quan. Nói cách khác, nhãn tiếng Việt được bổ sung sau nhập khẩu không phải là biện pháp thay thế cho một nhãn gốc còn thiếu nội dung bắt buộc.

Đối với trường hợp nhãn gốc không ghi đầy đủ thông tin theo khoản 2 Điều 42 Nghị định số 37/2026/NĐ-CP, việc xử lý và khắc phục cần được xem xét theo các quy định về xử phạt vi phạm hành chính hiện hành.

Cụ thể, doanh nghiệp cần nghiên cứu khoản 8 Điều 31 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 1/11/2017, được sửa đổi, bổ sung tại khoản 54 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP. Các quy định này liên quan đến việc xử lý vi phạm và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với hàng hóa nhập khẩu không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn gốc khi làm thủ tục thông quan.

Do cách xử lý còn phụ thuộc vào hồ sơ, tình trạng thực tế của hàng hóa và kết quả kiểm tra, doanh nghiệp không nên mặc nhiên hiểu rằng mọi trường hợp thiếu xuất xứ đều có thể tự bổ sung nhãn tại cảng rồi tiếp tục nhập khẩu. Việc khắc phục cần thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền và đúng trình tự quy định.

Để hạn chế rủi ro, đơn vị nhập khẩu nên yêu cầu đối tác gửi trước hình ảnh hoặc bản thiết kế nhãn, đối chiếu đầy đủ các nội dung bắt buộc trước khi đóng hàng. Bước kiểm tra tưởng như nhỏ này có thể giúp tránh nhiều chi phí và vướng mắc khi lô hàng đã về đến cửa khẩu Việt Nam.