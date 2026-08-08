Thời trang Việt và cuộc đào thải mô hình cũ

Thị trường thời trang liên tục sàng lọc

Thương hiệu Chi Chi Chành Chành thông báo đóng cửa sau 5 năm

Thông báo dừng hoạt động của thương hiệu thời trang “Chi Chi Chành Chành” là lời chia tay mới nhất trong chuỗi biến động của thị trường thời trang nội địa. Sau 5 năm kinh doanh, thương hiệu thời trang nữ tại Hà Nội, sở hữu hơn 131.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội, cho biết sẽ ngừng hoạt động trong tháng 8/2026 do tình hình kinh doanh không còn thuận lợi.

Trước đó, MaryJane đã lần lượt đóng toàn bộ bốn cửa hàng tại Hà Nội trong tháng 3, kết thúc hành trình hơn 10 năm. Đầu năm 2026, Her25 cũng khép lại 12 năm hoạt động, trong khi L.II.N Clothing tuyên bố dừng kinh doanh thời trang sau hơn một thập kỷ.

Đáng chú ý, L.II.N Clothing có hơn 1,4 triệu người theo dõi trên Facebook và chủ yếu bán hàng trực tuyến. Người sáng lập thương hiệu cho rằng tiếp tục duy trì một mô hình không còn hiệu quả sẽ khó tạo ra giá trị dài hạn.

Danh sách rời cuộc chơi thực tế đã kéo dài từ năm 2024 với Lép, CATSA, Elpis, MỘT và một số thương hiệu khác. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa đóng cửa hoàn toàn, thu hẹp điểm bán và chuyển hướng kinh doanh. Chẳng hạn, Edini dừng ngành hàng thời trang hàng ngày để tập trung vào các sản phẩm truyền thống như áo dài, áo yếm.

CATSA mới là thương hiệu đóng toàn bộ 22 cửa hàng vào tháng 8/2024 sau 13 năm hoạt động. Nhà sáng lập Nguyễn Thùy Linh Cát cho biết quyết định này xuất phát từ việc không muốn tiếp tục bị cuốn vào cuộc cạnh tranh về giá với hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, đáng chú ý, dù các thương hiệu thời trang gặp khó khăn nhưng quy mô thị trường lại không ngừng tăng. Báo cáo ngành hàng thời trang bán lẻ công bố tháng 2/2025 của FiinGroup ước tính quy mô thị trường Việt Nam đạt khoảng 3,5 tỷ USD trong năm 2025 và có thể tăng trưởng 9-10% trong những năm tiếp theo.

Trên kênh trực tuyến, thời trang vẫn nằm trong nhóm ngành hàng có sức mua lớn. Theo Metric, quý I/2026, doanh số thời trang nữ trên bốn sàn Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki đạt khoảng 21.000 tỷ đồng, tăng 74,75% so với cùng kỳ. Số liệu sàn không đại diện cho toàn bộ ngành thời trang, nhưng cho thấy nhu cầu không biến mất. Dòng tiền đang chuyển nhanh hơn sang những kênh bán, phân khúc và nhà cung cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng.

Thương hiệu giày MỘT thông báo trên trang fanpage về việc chính thức dừng hoạt động từ 15/2/2025.

Những hạn chế của mô hình kinh doanh cũ

Điều thay đổi trước hết là lợi thế kinh doanh. Khoảng một thập kỷ trước, mô hình nhập hàng rồi bán qua Facebook hoặc cửa hàng vật lý từng mang lại hiệu quả. Người tiêu dùng khó tự mua trên các nền tảng nước ngoài nên chấp nhận trả thêm để đổi lấy sự thuận tiện. Mẫu mã đẹp, hình ảnh bắt mắt, vị trí cửa hàng tốt và lượng người theo dõi lớn có thể giúp một nhãn hàng tăng trưởng nhanh.

Thương mại điện tử đã làm lợi thế ấy mờ dần, khi người mua hiện có thể tiếp cận nguồn hàng phong phú, so sánh giá và đọc đánh giá sản phẩm chỉ trên một màn hình. Hàng hóa được đưa thẳng từ xưởng hoặc nhà bán đến người tiêu dùng, bớt đi nhiều tầng trung gian. Livestream, video ngắn và tiếp thị liên kết tiếp tục đẩy nhanh tốc độ ra quyết định. Một mẫu quần áo vừa xuất hiện trên mạng xã hội có thể nhanh chóng được hàng chục nhà bán đưa lên sàn với nhiều mức giá khác nhau.

Các thương hiệu nội địa vì thế bị kẹp giữa nhiều tầng cạnh tranh. Ở phía dưới là hàng đại trà giá thấp, ra mẫu nhanh và được hỗ trợ bởi các chương trình khuyến mại của nền tảng. Ở phía trên là những thương hiệu quốc tế có tiềm lực tài chính, chuỗi cung ứng toàn cầu và hệ thống quản trị chuyên nghiệp. Báo cáo của FiinGroup nhận định các thương hiệu quốc tế có ưu thế về doanh thu trên mỗi cửa hàng, hiệu quả bán hàng, quản trị tồn kho bằng dữ liệu và khả năng kết nối giữa các kênh.

Ngay trong nhóm thương hiệu Việt, cạnh tranh cũng phân hóa mạnh. Một lớp local brand mới đang thu hút khách hàng bằng thiết kế riêng, phong cách nhận diện và cộng đồng người dùng rõ ràng. Điều đó đẩy những nhãn hàng trung cấp thiếu khác biệt vào “vùng giữa”: không đủ rẻ để cạnh tranh với hàng đại trà, nhưng cũng chưa tạo được giá trị tương xứng để thuyết phục khách hàng trả giá cao hơn.

Áp lực càng lớn khi chi phí mặt bằng, nhân sự, quảng cáo và xử lý hàng tồn kho vẫn phải duy trì. Bán trên sàn giúp tiếp cận nhiều người hơn nhưng kéo theo chi phí nội dung, khuyến mại và vận hành đơn hàng. Nếu giảm giá liên tục để giữ doanh số, biên lợi nhuận bị thu hẹp; nếu không giảm, sản phẩm có nguy cơ nằm lại trong kho. Trong thời trang, hàng tồn không chỉ giữ lại vốn mà còn nhanh chóng mất giá khi xu hướng thay đổi.

Trường hợp SSStutter cho thấy doanh số không phải lúc nào cũng phản ánh sức khỏe của doanh nghiệp. Khi thông báo dừng hoạt động đầu năm 2026, nhà sáng lập Thư Lê cho biết thương hiệu vẫn bán được hàng nhưng không còn đủ dòng tiền để duy trì. Đây được coi là một trong những nguyên nhân chính khiến thương hiệu phải dừng lại sau hơn 10 năm.

Những cuộc chia tay, vì vậy, không chỉ phản ánh sức mua biến động mà phía sau đó là sự đứt gãy của mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, độ nổi tiếng trên mạng xã hội và mở rộng điểm bán, trong khi quản trị tồn kho, tài chính và dữ liệu khách hàng chưa theo kịp quy mô.