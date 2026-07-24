Chiều 24/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Phát biểu chỉ đạo tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Trung ương đã thống nhất thông qua chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số hiện có của tỉnh.

Theo định hướng của Bộ Chính trị, thành phố Quảng Ninh tương lai sẽ phát triển theo mô hình đô thị xanh, thông minh. Không gian phát triển được tổ chức kết nối chặt chẽ giữa đô thị, biển, đảo, biên giới và di sản thành một hệ sinh thái thống nhất. Địa phương cũng sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình phát triển phân tán sang đa trung tâm nhằm gia tăng tính kết nối nội vùng và liên kết các vùng kinh tế phụ cận.

Tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Quảng Ninh đạt 3/4 tiêu chuẩn, nổi bật với tỷ lệ đô thị hóa lên tới 81,23%, vượt xa mức yêu cầu tối thiểu. Ảnh Quang Sơn

Đáng chú ý, không gian tăng trưởng mới của Quảng Ninh sẽ lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt. Cùng với đó là sự phát triển đồng bộ giữa các trụ cột: kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa.

Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh ghi nhận địa phương có diện tích tự nhiên đạt trên 6.231km² (vượt xa mức tối thiểu 2.500km² theo quy định) và quy mô dân số hơn 1,5 triệu người. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đã bứt phá lên mức 81,23%, vượt trội so với yêu cầu tối thiểu 45%.

Không gian tăng trưởng mới của Quảng Ninh là sự phát triển đồng bộ giữa các trụ cột: kinh tế xanh, kinh tế biển, kinh tế di sản, kinh tế biên giới, kinh tế ban đêm và công nghiệp văn hóa. Ảnh Quang Sơn

Bên cạnh đó, hệ thống đơn vị hành chính cấp xã của Quảng Ninh có sự chuyển dịch chất lượng với tỷ lệ phường đạt 55,6%. Đặc biệt, mốc thời gian tháng 7/2026 ghi nhận việc Quảng Ninh chính thức được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I. Đây là việc hoàn tất một trong 7 điều kiện pháp lý quan trọng nhất để chính thức bước lên cấp thành phố trực thuộc Trung ương.

Nền tảng kinh tế mạnh mẽ là cơ sở để Quảng Ninh tự tin đảm nhận vai trò mới. Năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 11,89%, đưa quy mô nền kinh tế vượt mốc 368.445 tỷ đồng; tổng thu ngân sách nhà nước chạm mốc 84.500 tỷ đồng (trong đó thu nội địa chiếm 68.150 tỷ đồng). Ngành du lịch tiếp tục khẳng định vị thế mũi nhọn khi đón tới 21,28 triệu lượt khách, doanh thu ước đạt 57.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh qua những con số



Diện tích: > 6.231 km² (gấp 2,5 lần tiêu chuẩn)



Dân số: > 1,5 triệu người



Tỷ lệ đô thị hóa: 81,23% (tiêu chuẩn tối thiểu 45%)



Đơn vị hành chính: Số phường chiếm 55,6% (tiêu chuẩn ≥ 30%)



Tiêu chí đô thị: Đạt tiêu chuẩn đô thị loại I (tháng 7/2026)

Đà tăng trưởng tiếp tục được giữ vững trong năm 2026 với mục tiêu tăng trưởng 13%, GRDP bình quân đầu người từ 11.800 USD và thu ngân sách đạt khoảng 100.000 tỷ đồng. Mới đây nhất, trong 6 tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 11,11%, vượt 0,04 điểm % so với kịch bản đề ra.

Cơ cấu kinh tế Quảng Ninh đang dịch chuyển rõ nét từ khai thác tài nguyên sang công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, logistics và kinh tế số. Việc Trung ương thông qua chủ trương này không chỉ tạo hành lang pháp lý mới mà còn trao cho Quảng Ninh không gian phát triển xứng tầm, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế năng động hàng đầu vùng phía Bắc.