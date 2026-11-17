Theo Quyết định số 1009/QĐ-QLD ngày 12/11/2026, do Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký, 463 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm thuộc danh mục kèm theo quyết định bị thu hồi. Đây là các số tiếp nhận đã được Cục Quản lý Dược cấp trước đó.

Công ty TNHH Thương mại Logitem Việt Nam có địa chỉ tại số 36 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, TP.HCM. Công ty đã gửi Văn bản số 01/CV-LVT ngày 22/9/2026 đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Trong danh mục đính kèm, các số tiếp nhận được cấp từ ngày 19/11/2021 đến ngày 16/4/2025. Thống kê 283 số thuộc nhãn hiệu KATE, 179 số thuộc KANEBO và một số thuộc FRESHEL.

Danh sách bao gồm nhiều dòng mỹ phẩm trang điểm môi như Lip Monster, Mini Lip Monster, Lip Monster Souffle Matte, Lip Monster Super Glossy, Rouge Star Vibrant, Rouge Star Breathe và Wearing Keep Rouge…

Các sản phẩm trang điểm mắt, chân mày cũng có mặt trong danh mục, gồm Electric Shock Eyes, Eye Color Duo, Designing Brown Eyes, Popping Silhouette Shadow, Designing Eyebrow 3D, Super Sharp Liner EX4.0 và Curl Awaking Mascara. Bên cạnh đó là các sản phẩm trang điểm nền, phấn phủ như Lively Skin Wear, Comfort Skin Wear, Milano Collection Face Up Powder.

Ở nhóm làm sạch, chăm sóc da, danh mục ghi nhận Clarifying Powder Wash với các số tiếp nhận 178903/22/CBMP-QLD và 258114/24/CBMP-QLD; Comfort Stretchy Wash II mang số 258115/24/CBMP-QLD. Ngoài ra còn có Skin-Tightening Cream, Illuminating Serum, Lift Serum, Smoothing Serum và Kanebo Wrapping Body Polisher.

Quyết định nêu rõ lý do thu hồi là doanh nghiệp tự nguyện xin rút do thay đổi định hướng hoạt động và ngừng kinh doanh mặt hàng mỹ phẩm.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/1/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và các căn cứ liên quan.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Logitem Việt Nam và giám đốc sở y tế các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành.