Thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng vẫn khó mua nhà: Nhóm người “kẹt giữa” nhà xã hội và nhà thương mại

Thu nhập 25 triệu đồng/tháng, mua nhà ở đâu?

Một người có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng tưởng chừng đã có mức thu nhập khá, nhưng giấc mơ sở hữu nhà ở tại TP.HCM vẫn không dễ dàng. Trong văn bản mới gửi Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) chỉ ra một nhóm người đang “kẹt giữa” hai phân khúc: thu nhập vượt điều kiện mua nhà ở xã hội nhưng khả năng tài chính lại khó theo kịp giá nhà thương mại.

Theo HoREA, cá nhân có thu nhập trên 25 triệu đồng/tháng, vợ chồng có tổng thu nhập trên 50 triệu đồng/tháng, hay cá nhân nuôi con chưa thành niên có thu nhập trên 35 triệu đồng/tháng không thuộc diện được mua nhà ở xã hội theo tiêu chí thu nhập mà Hiệp hội viện dẫn.

Tuy nhiên, bước sang thị trường thương mại, mức giá lại là một bài toán khác. HoREA dẫn ví dụ một dự án chung cư thương mại tại phường Dĩ An, TP.HCM, nơi căn hộ 70 m2 có giá khoảng 3,15 tỷ đồng, tương đương 45 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, riêng chi phí đất đã chiếm khoảng 35% tổng mức đầu tư dự án.

HoREA đề xuất phát triển thêm phân khúc nhà thương mại “vừa túi tiền” để giải bài toán thiếu nguồn cung trên thị trường. Ảnh: Gia Linh

Khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà cho thấy một khoảng trống lớn trên thị trường: những người không còn thuộc nhóm được hỗ trợ mua nhà ở xã hội chưa đồng nghĩa với việc họ đủ khả năng bước sang thị trường nhà ở thương mại.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, chính sách nhà ở thương mại giá phù hợp vì vậy cần hướng tới cả người thu nhập trung bình và người thu nhập thấp nhưng không thuộc diện hưởng chính sách nhà ở xã hội. Đây cũng là nhóm có nhu cầu ở thực lớn, trong đó có những người trẻ muốn ra riêng, tự lập.

HoREA đề xuất người thuộc nhóm này có thể mua, mua trả góp hoặc thuê nhà ở thương mại giá phù hợp. Việc xác định đối tượng cũng nên theo hướng “mở”, không quá khắt khe, nhằm đưa sản phẩm đến đúng nhóm có nhu cầu ở thực.

Căn hộ vừa túi tiền ngày càng khó tìm

Bài toán không chỉ nằm ở sức mua mà còn ở nguồn cung. Theo số liệu HoREA tổng hợp, năm 2017, TP.HCM cũ có 12.495 căn nhà thương mại giá phù hợp, chiếm 29,1% tổng nguồn cung nhà ở thương mại. Đến năm 2019, con số này chỉ còn 2.359 căn và năm 2020 giảm xuống 163 căn, chiếm khoảng 1%.

Đáng chú ý, từ 2021 đến 2024 không còn căn nhà thương mại giá phù hợp nào được đưa ra thị trường theo thống kê của Hiệp hội. Ngược lại, năm 2024, phân khúc cao cấp chiếm 100% nguồn cung nhà ở thương mại đủ điều kiện huy động vốn tại TP.HCM cũ.

Mức thu nhập của đại đa số người lao động hiện nay rất khó mua nhà. Ảnh: Gia Linh

Sau khi TP.HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, nguồn cung nhà ở giá phù hợp được bổ sung từ hai địa phương này, giúp giảm phần nào tình trạng lệch pha. Tuy nhiên, nhu cầu về một phân khúc nằm giữa nhà ở xã hội và nhà thương mại thông thường vẫn rất lớn.

Để lấp khoảng trống này, HoREA đề xuất đưa “nhà ở thương mại giá phù hợp” thành một phân khúc riêng trong Luật Nhà ở. Khác với nhà ở xã hội, doanh nghiệp được tự quyết giá bán và lợi nhuận, nhưng giá bán, bán trả góp và giá thuê không vượt mức tối đa do địa phương quy định.

Theo HoREA, nếu có cơ chế phù hợp để kéo doanh nghiệp trở lại phân khúc này, thị trường có thể bổ sung nguồn cung cho nhóm người mua đang nằm giữa hai lựa chọn: không còn đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, nhưng nhà thương mại vẫn quá xa khả năng chi trả.