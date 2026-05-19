Thu nhập từ tiếp thị liên kết khi nào không phải tự khai, nộp thuế?





Thu nhập từ hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) trên các nền tảng số như TikTok, YouTube hay Facebook đang trở thành nguồn thu phổ biến của nhiều cá nhân kinh doanh online.

Mới đây, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã đăng tải giải đáp của cơ quan thuế liên quan đến trường hợp một cá nhân kinh doanh spa tại Sơn La đồng thời tham gia tiếp thị liên kết trên TikTok. Người này cho biết đã được hướng dẫn chỉ cần kê khai thuế đối với hoạt động spa, còn thu nhập từ affiliate đã được nền tảng khấu trừ nên không cần kê khai thêm.

Theo Thuế cơ sở 1 tỉnh Sơn La, quy định hiện hành tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 117/2025/NĐ-CP nêu rõ: hộ, cá nhân kinh doanh đã được tổ chức quản lý nền tảng thương mại điện tử khấu trừ, kê khai và nộp thay thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì không phải tiếp tục khai, nộp các khoản thuế này đối với phần doanh thu đã được khấu trừ.

Điều này đồng nghĩa, nếu nền tảng thương mại điện tử hoặc nền tảng số có chức năng thanh toán trực tuyến đã thực hiện đầy đủ việc khấu trừ và nộp thay thuế cho cá nhân làm affiliate, cá nhân sẽ không phải kê khai lại khoản doanh thu đó. Đây được xem là điểm mới quan trọng nhằm giảm bớt thủ tục hành chính cho người kinh doanh trên môi trường số.

Tuy nhiên, quy định không đồng nghĩa mọi trường hợp đều được “miễn” nghĩa vụ quyết toán. Cơ quan thuế cho biết, nếu hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có tổng doanh thu năm trên 500 triệu đồng, hoặc doanh thu tổng hợp trên 3 tỷ đồng và lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, thì vẫn phải thực hiện tổng hợp doanh thu để quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo năm.

Ngoài ra, trường hợp cá nhân hoạt động trên các nền tảng số không có chức năng đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến thì người kinh doanh vẫn phải tự kê khai, nộp thuế theo quy định. Đây là điểm đáng chú ý bởi hiện nay không ít cá nhân kiếm tiền từ quảng cáo, tiếp thị liên kết hoặc sáng tạo nội dung thông qua các nền tảng nước ngoài, nơi việc khấu trừ thuế chưa được thực hiện tự động tại Việt Nam.

Theo quy định mới, từ năm 2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN. Ngược lại, nếu doanh thu vượt ngưỡng này, cá nhân sẽ thuộc diện chịu thuế theo từng nhóm hoạt động. Với lĩnh vực dịch vụ nội dung số, quảng cáo, tiếp thị liên kết, mức thuế thường được tính theo tỷ lệ trực tiếp trên doanh thu.

Một số chuyên gia thuế cho rằng việc các nền tảng thực hiện khấu trừ, nộp thay thuế sẽ giúp tăng tính minh bạch của hoạt động kinh doanh online, đồng thời hạn chế thất thu ngân sách trong bối cảnh kinh tế số phát triển nhanh. Tuy nhiên, người làm affiliate cũng cần chủ động theo dõi doanh thu thực tế, lưu trữ chứng từ và kiểm tra việc khấu trừ của nền tảng để tránh rủi ro phát sinh sau này.

Thực tế, nhiều cá nhân hiện vẫn nhầm lẫn giữa “đã bị khấu trừ thuế” và “không còn nghĩa vụ với cơ quan thuế”. Trong khi đó, nghĩa vụ kê khai hay quyết toán còn phụ thuộc vào tổng doanh thu, loại hình hoạt động, phương pháp tính thuế và nền tảng phát sinh thu nhập.

Bộ Tài chính hiện cũng đã ban hành Thông tư 18/2026/TT-BTC quy định về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Theo đó, việc kê khai và nộp hồ sơ thuế được thực hiện bằng phương thức điện tử, phù hợp xu hướng số hóa quản lý thuế hiện nay.

Trong bối cảnh kinh tế nền tảng ngày càng phát triển, hoạt động tiếp thị liên kết không còn là nguồn thu nhập nhỏ lẻ như trước mà đã trở thành nghề nghiệp chính của nhiều người. Vì vậy, việc hiểu rõ nghĩa vụ thuế không chỉ giúp cá nhân tuân thủ pháp luật mà còn tránh nguy cơ bị truy thu, xử phạt khi cơ quan quản lý tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh trên môi trường số.