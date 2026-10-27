Từ đồi chè đến quầy pha chế, hành trình tìm kiếm tài năng trà

Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” được tổ chức nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân có năng lực, tư duy sáng tạo trong lĩnh vực pha chế và sáng tạo đồ uống từ trà. Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Cổ phần Phát triển ESG Heritage triển khai.

Nhiều hoạt động nổi bật diễn ra trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là các thí sinh không chỉ thể hiện kỹ năng pha chế trước ban giám khảo mà còn phải trải nghiệm thực tế tại vùng nguyên liệu, phát triển công thức đồ uống, thử sức với hoạt động kinh doanh và trình bày ý tưởng sáng tạo. Qua đó, cuộc thi đặt ra yêu cầu kết hợp giữa hiểu biết về trà, khả năng sáng tạo sản phẩm và năng lực đưa sản phẩm đến với khách hàng.

Theo kế hoạch tổ chức, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có niềm đam mê, năng lực và khả năng sáng tạo đồ uống từ trà, tự nguyện đăng ký dự thi và đáp ứng các điều kiện theo thể lệ.

Sau vòng tuyển chọn, các thí sinh bước vào hành trình trải nghiệm và thi đấu trực tiếp tại Thái Nguyên. Tại đây, văn hóa trà truyền thống được đặt trong mối liên hệ với tư duy sáng tạo hiện đại, mở ra cơ hội để các thí sinh thể hiện cách tiếp cận riêng đối với nguyên liệu trà.

Một trong những nội dung đáng chú ý là vòng trải nghiệm văn hóa trà tại vùng chè Búp Ngọc, Hợp tác xã chè La Bằng và cơ sở chè Hà Thái, thuộc xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên. Thí sinh sẽ tham gia các hoạt động gắn với nghề chè, trong đó có hái chè, sao chè và pha trà truyền thống.



Vùng chè Trại Cài, xã Đồng Hỷ - một trong những vùng chè nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Từ trải nghiệm thực tế, các thí sinh có cơ sở để lựa chọn cách khai thác hương vị trà, đồng thời tìm kiếm sự kết hợp phù hợp với các nguyên liệu khác. Những ý tưởng có tính sáng tạo, giữ được dấu ấn của trà và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng được kỳ vọng góp phần mở rộng cách tiếp cận đối với sản phẩm chè Việt Nam.

Thử thách từ công thức sáng tạo đến khả năng kinh doanh

Sau phần trải nghiệm văn hóa trà, cuộc thi tiếp tục đặt thí sinh trước những yêu cầu cao hơn về phát triển sản phẩm và khả năng ứng dụng thực tế. Các vòng thi tiếp theo gồm sáng tạo công thức pha chế, thử thách kinh doanh, trà và ẩm thực, trà và cá tính - chung kết xếp hạng.

Ở vòng sáng tạo công thức pha chế, các thí sinh sẽ khai thác nguyên liệu trà kết hợp với nông sản địa phương để xây dựng công thức và menu đồ uống. Đây là phần thi đòi hỏi sự linh hoạt trong lựa chọn nguyên liệu, khả năng phối hợp hương vị và tư duy phát triển sản phẩm. Không dừng ở việc tạo ra một thức uống mới lạ, sản phẩm còn cần thể hiện được dấu ấn riêng và có khả năng tiếp cận thị trường.

Nghệ thuật pha trà đòi hỏi sự tinh tế, tỉ mỉ của người nghệ nhân. Ảnh: Hà Thanh

Đáng chú ý, cuộc thi dành riêng một vòng cho thử thách kinh doanh. Tại đây, các đội thi trực tiếp tổ chức gian hàng, vận hành mô hình kinh doanh và phục vụ khách hàng thực tế. Kết quả doanh thu cùng lượt bình chọn trên nền tảng MyTeaMap sẽ là căn cứ để lựa chọn những thí sinh tiếp tục bước vào vòng chung kết.

Nếu kỹ năng pha chế thể hiện khả năng làm chủ nguyên liệu và công thức, thì việc vận hành gian hàng giúp kiểm chứng khả năng đưa sản phẩm đến với khách hàng. Thí sinh phải thể hiện sự chủ động trong tổ chức hoạt động, giới thiệu đồ uống và tạo sức hút đối với người tiêu dùng. Đây cũng là hướng tiếp cận gắn sáng tạo đồ uống với khả năng thương mại hóa sản phẩm chè.

Trong bối cảnh nông sản địa phương cần thêm những cách thức quảng bá và tiêu thụ đa dạng, việc kết hợp trà với nguyên liệu bản địa có thể mở ra ý tưởng phát triển các dòng đồ uống mới, phục vụ nhu cầu thưởng thức ngày càng phong phú.

Một nội dung khác tạo điểm nhấn cho cuộc thi là vòng trà và ẩm thực. Các thí sinh sẽ sáng tạo thức uống từ trà kết hợp với ẩm thực nhà hàng của đối tác, đồng thời thuyết trình về ý tưởng sản phẩm trước hội đồng giám khảo. Phần thi này sẽ lựa chọn những gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng thi cuối cùng.

Ở thử thách trà và cá tính, các thí sinh vào chung kết phải thiết kế trải nghiệm trà trực tiếp cho khách mời và thuyết trình về sản phẩm. Qua đó, khả năng sáng tạo không chỉ thể hiện ở hương vị đồ uống mà còn ở cách xây dựng trải nghiệm, truyền tải câu chuyện và tạo dấu ấn riêng cho sản phẩm.

Về giải thưởng, danh hiệu Quán quân World Master Tea Vietnam năm 2026 có tổng giá trị 100 triệu đồng, gồm cúp, chứng nhận, 50 triệu đồng tiền mặt từ Ban Tổ chức cùng quà tặng, hiện vật từ nhà tài trợ trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, danh hiệu Đại sứ Văn hóa Trà được trao cho một thí sinh có kết quả cao nhất tại vòng trải nghiệm văn hóa trà với 20 triệu đồng tiền mặt cùng chứng nhận và quà tặng, hiện vật từ nhà tài trợ.

Thông qua các nội dung thi đa dạng, Ban Tổ chức hướng tới tìm kiếm những cá nhân không chỉ có kỹ năng pha chế mà còn hiểu giá trị của trà, có tư duy phát triển sản phẩm và khả năng kết nối trà với đời sống hiện đại.

Cuộc thi “World Master Tea Vietnam” năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn về văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực trong khuôn khổ Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026. Thông qua hành trình của các thí sinh, hình ảnh vùng chè, con người và văn hóa trà Thái Nguyên có thêm cơ hội tiếp cận công chúng bằng những cách thể hiện mới mẻ.