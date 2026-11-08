



Gần 40.000 tỉ đồng là quy mô vốn không nhỏ đối với nhà đầu tư tại Thủ Thiêm

Thị trường bất động sản Thủ Thiêm chuẩn bị đón một đợt chuyển động đáng chú ý khi TP.HCM quyết định đấu giá 5 lô đất có tổng diện tích gần 7,9ha, đi kèm 3.790 căn hộ chung cư được xây dựng từ nguồn vốn ngân sách.

Đây là nguồn tài sản có quy mô lớn, nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Khác với những cuộc đấu giá đất thông thường, phương án lần này bao gồm cả quyền sử dụng đất, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, 5 lô đất được đưa ra đấu giá gồm R1, R2, R3, R4 và R5, tổng diện tích 78.822,7m2. Các lô đất có chức năng hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ, trong đó tỷ lệ dành cho chức năng nhà ở chiếm phần lớn diện tích tại 4 lô R2, R3, R4 và R5.

Đáng chú ý, toàn bộ quỹ tài sản này gắn với 3.790 căn hộ thuộc 2 dự án đã được đầu tư bằng ngân sách nhà nước. Trong đó, 2.220 căn hộ thuộc các lô R1, R2, R3 và 1.570 căn hộ thuộc các lô R4, R5.

Việc đưa đồng thời quỹ đất và căn hộ vào phương án đấu giá tạo ra một cấu trúc tài sản đáng chú ý đối với thị trường. Nhà đầu tư không chỉ phải tính toán giá trị quyền sử dụng đất mà còn phải đánh giá giá trị công trình hiện hữu, chi phí đầu tư tiếp theo và phương án khai thác bất động sản.

TP.HCM kế hoạch đưa 3.790 căn hộ cùng 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm ra đấu giá. Ảnh: Gia Linh

Theo mức giá được phê duyệt tại Quyết định số 7311/QĐ-UBND ngày 31/10/2026, tổng giá khởi điểm của 5 lô đất và tài sản gắn liền với đất là hơn 18.253,8 tỉ đồng.

Trong cơ cấu này, giá trị quyền sử dụng đất chiếm hơn 11.316,7 tỉ đồng, giá trị công trình xây dựng của 3.790 căn hộ khoảng 6.360,1 tỉ đồng và giá trị phân bổ hạ tầng gần 576,9 tỉ đồng.

Tuy nhiên, giá khởi điểm chưa phải toàn bộ chi phí mà nhà đầu tư phải chuẩn bị. Tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến của 5 lô đất lên tới hơn 21.589,9 tỉ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tính chung, tổng vốn đầu tư dự kiến đạt gần 39.843,8 tỉ đồng. Đây là quy mô vốn đáng kể, đặt ra yêu cầu cao về năng lực tài chính cũng như khả năng triển khai dự án của doanh nghiệp tham gia.

Theo phương án được phê duyệt, với quy mô sử dụng đất dưới 20ha, doanh nghiệp tham gia đấu giá để thực hiện dự án kinh doanh bất động sản phải đáp ứng điều kiện vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư dự kiến.

Nếu tính trên tổng vốn đầu tư của cả 5 lô, mức vốn chủ sở hữu tối thiểu tương ứng khoảng 7.968,8 tỉ đồng. Quy định này khiến nhóm nhà đầu tư có tiềm lực tài chính lớn, khả năng huy động vốn và kinh nghiệm triển khai dự án trở thành đối tượng đáng chú ý trong cuộc đấu giá.

Đáng lưu ý, tổng vốn đầu tư thực tế sẽ được xác định lại trên cơ sở giá trúng đấu giá, hồ sơ dự án và các chi phí hợp pháp liên quan. Vì vậy, áp lực vốn của nhà đầu tư có thể thay đổi tùy theo kết quả đấu giá và phương án triển khai thực tế.

Bài toán khai thác 3.790 căn hộ tại thị trường Thủ Thiêm

Xét về góc độ thị trường, điểm đáng quan tâm không chỉ nằm ở giá trị quỹ đất mà còn ở khả năng khai thác thương mại đối với 3.790 căn hộ hiện hữu.

Với số lượng căn hộ lớn, nhà đầu tư cần tính toán phương án sử dụng, kinh doanh và khai thác tài sản phù hợp với quy hoạch được duyệt, quy định về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Đây cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn.

Trong bối cảnh Thủ Thiêm tiếp tục được định hướng phát triển thành trung tâm đô thị mới của TP.HCM, quỹ đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ tại khu vực này có ý nghĩa đáng kể đối với việc bổ sung nguồn cung bất động sản.

Thủ Thiêm tiếp tục được định hướng phát triển thành trung tâm đô thị mới của TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Dù vậy, quy mô tài sản lớn cũng đồng nghĩa với bài toán tiêu thụ và khai thác không đơn giản. Với hàng nghìn căn hộ cùng lúc, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào cơ cấu sản phẩm, nhu cầu thực tế, khả năng hấp thụ của thị trường và chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư trúng đấu giá.

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá, thời hạn sử dụng đất 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất cho người trúng đấu giá.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các đơn vị liên quan triển khai đấu giá theo phương án đã được phê duyệt.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 40.000 tỉ đồng, thương vụ này không chỉ là phép thử về khả năng huy động nguồn lực của doanh nghiệp mà còn là bài toán khai thác hiệu quả tài sản công tại một trong những khu vực có vị trí quan trọng của thị trường bất động sản TP.HCM.