Thứ trưởng Bộ Nội vụ thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh tại Quảng Ninh
Thanh Tuyền
24/07/2026 6:44 PM (GMT+7)
Trước thềm chương trình nghệ thuật đặc biệt “Mãi mãi tuổi 20” tại Quảng Ninh, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947-27/7/2026), ngày 24/7, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương đã đến thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Lê Văn Ánh.
Theo đó, đoàn công tác của Bộ Nội vụ và UBND tỉnh Quảng Ninh đã đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thực (SN 1933, trú tại khu 7, phường Cao Xanh); bệnh binh Trần Xuân Đấu (SN 1956, trú tại khu Hà Trung 2, phường Hà Lầm); thương binh Đinh Thanh Biển (SN 1950, trú tại khu Hồng Hà 7, phường Hạ Long).
Tại các gia đình đến thăm, Thứ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình đời sống; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương để con cháu noi theo, tích cực đóng góp xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục triển khai sâu rộng, thiết thực các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động nguồn lực xã hội cùng chung tay chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.
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