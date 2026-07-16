Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, mái nhà chung ấm áp của những người có công

Tại buổi đến thăm, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng báo cáo về tình hình hoạt động, công tác điều dưỡng và chăm sóc thương, bệnh binh tại đơn vị.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Trải qua gần 50 năm hoạt động, Trung tâm đã thực hiện tốt các chính sách thương binh - xã hội của Đảng và Nhà nước. Đơn vị đã tiếp nhận điều trị, phục hồi chức năng cho hơn 1.000 lượt thương, bệnh binh; điều trị ổn định và đưa hơn 100 thương, bệnh binh nặng về an dưỡng tại gia đình, địa phương.

Ngoài ra, Trung tâm còn tích cực phối hợp tham gia cấp cứu hàng nghìn lượt người và hỗ trợ hàng trăm chuyến xe đưa bệnh nhân địa phương đi viện tuyến trên.

Các đại biểu dự buổi thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng ngày 16/7. Ảnh: TG

Hiện nay, Trung tâm đang nuôi dưỡng, điều trị 103 đối tượng đến từ 13 tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra. Trong đó có, 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt (mất sức lao động từ 81% trở lên); 34 đối tượng là hưu trí, viên chức mất sức và thân nhân người có công.

Nhờ sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân, đến nay cơ sở vật chất cùng các điều kiện chăm sóc tại Trung tâm không ngừng được đổi mới khang trang, hiện đại, đáp ứng ngày một tốt hơn công tác nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách.

Trách nhiệm và tình cảm đã kết tinh thành nét đẹp nhân văn

Phát biểu tại buổi thăm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ niềm xúc động sâu sắc. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng gửi tới các thương, bệnh binh tại Trung tâm cùng toàn thể thương, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: TG

Thủ tướng nêu rõ, thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa. Các chính sách ưu đãi ngày càng hoàn thiện, đối tượng thụ hưởng được mở rộng và chế độ đãi ngộ không ngừng được nâng cao.

"Những trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng bày tỏ sự khâm phục trước nghị lực phi thường của các thương, bệnh binh. Dù mang trên mình những vết thương, di chứng nặng nề của chiến tranh, phải chống chọi với bệnh tật hằng ngày, các bác, các cô, các chú vẫn giữ vững tinh thần lạc quan, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: "Thương binh tàn nhưng không phế". Sự hy sinh và lòng dũng cảm của các đồng chí là tấm gương sáng, là chỗ dựa tinh thần vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho cả hệ thống chính trị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh cùng các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Ảnh: TG

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực vượt bậc của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Thủ tướng khẳng định sự tận tụy, chu đáo của đội ngũ nhân viên y tế nơi đây đã thực sự tạo nên một "mái nhà chung" ấm áp, giúp các thương, bệnh binh yên tâm điều trị, sống vui, sống khỏe.

Để làm tốt hơn nữa công tác này trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị: Các bộ, ngành liên quan và địa phương tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt, chăm sóc chu đáo cho các thương, bệnh binh; chú trọng công tác khám sức khỏe định kỳ; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, các bệnh viện Quân đội và Trung ương để kịp thời theo dõi, điều trị tốt nhất cho người có công.

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng tiếp tục phát huy truyền thống hơn 50 năm, đoàn kết một lòng, chăm sóc các thương, bệnh binh bằng cả tấm lòng, tình cảm và trách nhiệm cao nhất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng. Ảnh: TG

Các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trao tặng những phần quà tới các thương, bệnh binh. Ảnh: TG

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công trên cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Thủ tướng mong muốn các thương, bệnh binh luôn giữ vững tinh thần lạc quan, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ vững bước đi lên.

Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo bộ, ngành Trung ương và địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho tập thể Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng và các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại đây.