Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

+ aA -

V.N (Theo CNN)

14/05/2026 9:12 PM (GMT+7)

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Ông Lý khuyến khích họ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc và đóng vai trò cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Lý bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ “tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, và tiếp tục đóng vai trò là cầu nối cho sự giao tiếp và đối thoại giữa hai nước” - ông Lý nói trong cuộc gặp chiều 14/5.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý cũng kêu gọi họ "giúp các lĩnh vực khác nhau ở Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý hơn, đồng thời thúc đẩy lòng tin và tình hữu nghị lẫn nhau".

Cuộc gặp giữa ông Lý Cường và các CEO người Mỹ, bao gồm Tim Cook của Apple, Jensen Huang của Nvidia và Elon Musk của Tesla, diễn ra sau cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm.

Ông Lý cho biết, trong cuộc gặp trước đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm và đưa ra định hướng chiến lược cho mối quan hệ song phương trong tương lai.

“Nhìn về tương lai, Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có khả năng - và nên - tiếp tục là bạn bè và đối tác, cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung” - ông Li nói.

“Sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc - Mỹ đòi hỏi cả hai chính phủ phải xích lại gần nhau hơn, đồng thời cần có sự nỗ lực chung của tất cả các thành phần trong xã hội để thúc đẩy điều đó” - ông cho biết thêm.

Thỏa thuận về mua bán máy bay, sự phát triển của AI

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc bán một lượng lớn máy bay Boeing, và hai nước sẽ thảo luận về cách thiết lập các giới hạn cho sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

“Tin tốt là Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới không thể tranh cãi trong lĩnh vực này. Chúng tôi có những công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu” - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. “Hai siêu cường về trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu đàm phán, chúng ta sẽ thiết lập một giao thức về cách thức tiến hành các biện pháp tốt nhất cho trí tuệ nhân tạo để đảm bảo các tác nhân phi nhà nước không thể nắm giữ các mô hình này”.

Ông Bessent nói thêm rằng đậu nành “đã được đảm bảo” theo một thỏa thuận bán hàng hiện có với Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng nước này quan tâm đến việc mua thêm năng lượng của Mỹ.

Những phát biểu của ông cho thấy sự tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai siêu cường, một trong những ưu tiên hàng đầu của cả hai nước sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận ngừng áp thuế mong manh vào tháng 10.

Ông cho biết hai bên sẽ thảo luận về việc thành lập một hội đồng có thể xác định và tạo điều kiện cho đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực không nhạy cảm của Mỹ. Hai bên sẽ thảo luận về một sàn thương mại riêng biệt, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc bãi bỏ một số thuế quan đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa “trong các lĩnh vực không trọng yếu”.

Tham khảo thêm
Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Walsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang

Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Walsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang

14/05/2026 9:12 PM

Nhờ AI tư vấn tài chính miễn phí? Đừng vội tải lên các sao kê ngân hàng

Nhờ AI tư vấn tài chính miễn phí? Đừng vội tải lên các sao kê ngân hàng

14/05/2026 9:12 PM

Hãng ngũ cốc Nhật Bản được ưa chuộng bất ngờ đổi màu bao bì một số sản phẩm thành đen trắng

Hãng ngũ cốc Nhật Bản được ưa chuộng bất ngờ đổi màu bao bì một số sản phẩm thành đen trắng

14/05/2026 9:12 PM

Icon
Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC vừa trao gói tài trợ 10 tỷ đồng gồm tiêm vắc xin cúm miễn phí 3 năm và xây kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế đầu tiên tại Côn Đảo, đặc khu duy nhất của TPHCM.

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây "sốt" cộng đồng mạng

Một chiếc bánh donut phủ vàng lá giá 275 USD (tương đương 7 triệu đồng) vừa xuất hiện tại SoCo Dough Co., cửa hàng mới khai trương bên trong Graton Resort & Casino ở Rohnert Park, California, Mỹ.

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026, khi ngày càng nhiều du khách quốc tế bị chinh phục bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long và nét quyến rũ độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Ông Lý khuyến khích họ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc và đóng vai trò cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn

Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn

HoREA kiến nghị sửa Nghị định 257 theo hướng cố định giá trị quỹ đất ngay khi ký hợp đồng, nhằm giảm rủi ro và khơi thông dòng vốn tư nhân vào hạ tầng, phát triển các dự án BT.

Thời sự

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Người ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk tại quốc yến của Chủ tịch Tập Cận Bình - nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc

Người ngồi giữa Tim Cook và Elon Musk tại quốc yến của Chủ tịch Tập Cận Bình - nữ doanh nhân giàu nhất Trung Quốc

Shopee bị xử phạt, áp lực minh bạch ngày càng lớn với các “ông lớn” TMĐT

Shopee bị xử phạt, áp lực minh bạch ngày càng lớn với các “ông lớn” TMĐT

Thị trường 24h

Giới phân tích nói sự quan tâm đầu tư mới vào vàng đã giảm mạnh

Giới phân tích nói sự quan tâm đầu tư mới vào vàng đã giảm mạnh

Giá bạc hôm nay 17/5: Lao dốc mạnh, chuyên gia cảnh báo nguy cơ thủng mốc 70 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 17/5: Lao dốc mạnh, chuyên gia cảnh báo nguy cơ thủng mốc 70 USD/ounce

Giá bạc hôm nay 16/5: Sập mạnh, giảm sốc gần 8 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay 16/5: Sập mạnh, giảm sốc gần 8 triệu đồng/kg

Chuyển động Đông Bắc

Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên

Tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương dự án điện gió ngoài khơi đầu tiên

Công an tỉnh Lạng Sơn phá thành công Chuyên án vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa phóng xạ

Công an tỉnh Lạng Sơn phá thành công Chuyên án vận chuyển trái phép 84 tấn quặng chứa phóng xạ

Chùm ảnh: Bừng sáng đêm nghệ thuật 'Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể'

Chùm ảnh: Bừng sáng đêm nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn Ba Bể"

Đô thị - Địa ốc

Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách

Trung Quốc: 9/10 gia đình có nhà riêng, nhưng giấc mơ sở hữu nhà đang bị thử thách

Giá căn hộ Hà Nội áp sát mốc 100 triệu đồng/m², thị trường bước vào “vùng giá mới”

Giá căn hộ Hà Nội áp sát mốc 100 triệu đồng/m², thị trường bước vào “vùng giá mới”

Tín dụng nới dần, thị trường bất động sản TPHCM có thêm lực đẩy nhưng vẫn chịu kiểm soát

Tín dụng nới dần, thị trường bất động sản TPHCM có thêm lực đẩy nhưng vẫn chịu kiểm soát

Đầu tư - Tài chính

'Mọi thứ đang rơi vào cơn bão hoàn hảo' - giới đầu tư lo ngại cú sốc lạm phát kéo dài

"Mọi thứ đang rơi vào cơn bão hoàn hảo" - giới đầu tư lo ngại cú sốc lạm phát kéo dài

'Huyền thoại Phố Wall' Warren Buffett tiết lộ những bài học đầu tư quý hơn vàng

"Huyền thoại Phố Wall" Warren Buffett tiết lộ những bài học đầu tư quý hơn vàng

Thái Lan siết giao dịch vàng online: Vì sao giới nhà giàu “khóc ròng”?

Thái Lan siết giao dịch vàng online: Vì sao giới nhà giàu “khóc ròng”?

Xe & Số

Elon Musk thua kiện trước Open AI

Elon Musk thua kiện trước Open AI

Hãng sản xuất ô tô khổng lồ của Nhật Bản báo lỗ lần đầu tiên sau 70 năm

Hãng sản xuất ô tô khổng lồ của Nhật Bản báo lỗ lần đầu tiên sau 70 năm

Nhờ AI tư vấn tài chính miễn phí? Đừng vội tải lên các sao kê ngân hàng

Nhờ AI tư vấn tài chính miễn phí? Đừng vội tải lên các sao kê ngân hàng

Tiếp thị - Bán hàng

CEO Starbuck Hàn Quốc bị sa thải vì chiến dịch quảng cáo nhạy cảm

CEO Starbuck Hàn Quốc bị sa thải vì chiến dịch quảng cáo nhạy cảm

Mỹ kỳ vọng Trung Quốc chốt đơn nông sản hàng chục tỷ đô sau chuyến thăm của ông Trump

Mỹ kỳ vọng Trung Quốc chốt đơn nông sản hàng chục tỷ đô sau chuyến thăm của ông Trump

Điện thoại Trump ra thị trường sau gần một năm trì hoãn

Điện thoại Trump ra thị trường sau gần một năm trì hoãn

Giải trí - Du lịch - Ẩm thực

Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, canh đầu cá mùng chua

Bữa cơm tối 120 nghìn: Thịt ba chỉ luộc, canh đầu cá mùng chua

“Thiên đường chữa lành” mới của Đông Nam Á: Pù Luông gây sốt với du khách quốc tế nhờ thung lũng nguyên sơ

“Thiên đường chữa lành” mới của Đông Nam Á: Pù Luông gây sốt với du khách quốc tế nhờ thung lũng nguyên sơ

“Hiện tượng du lịch” Ninh Bình gây sốt quốc tế, rừng Cúc Phương đẹp như cổ tích, triệu cánh bướm bay rợp trời

“Hiện tượng du lịch” Ninh Bình gây sốt quốc tế, rừng Cúc Phương đẹp như cổ tích, triệu cánh bướm bay rợp trời

Media

Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thô 'rơi tự do' chỉ vì động thái này của Donald Trump

Giá xăng dầu hôm nay: Giá dầu thô "rơi tự do" chỉ vì động thái này của Donald Trump

Cá chép rẻ ê hề ngày ông Công ông Táo, chợ Hà Nội tràn ngập hàng

Cá chép rẻ ê hề ngày ông Công ông Táo, chợ Hà Nội tràn ngập hàng

Đổ xô lên núi săn đào đá về bán Tết

Đổ xô lên núi săn đào đá về bán Tết

Góc nhìn thị trường

Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa

Ngân hàng Morgan Stanley: Vàng có dư địa tăng giá hơn nữa

Vì sao người bán online dễ vướng “bẫy” thuế?

Vì sao người bán online dễ vướng “bẫy” thuế?

Câu chuyện Hitachi: Khi thương hiệu buộc phải rời “vùng an toàn”

Câu chuyện Hitachi: Khi thương hiệu buộc phải rời “vùng an toàn”

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Đặc khu duy nhất của TPHCM nhận gói tài trợ vắc xin 10 tỷ đồng phục vụ người dân, cán bộ, chiến sĩ

Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC vừa trao gói tài trợ 10 tỷ đồng gồm tiêm vắc xin cúm miễn phí 3 năm và xây kho lạnh bảo quản vắc xin chuẩn quốc tế đầu tiên tại Côn Đảo, đặc khu duy nhất của TPHCM.

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành tiền số vừa thắng lớn ở Mỹ, cuộc chơi nghìn tỷ USD trên thị trường Crypto có thể sắp đổi chiều

Ngành công nghiệp tiền mã hóa vừa giành được một chiến thắng quan trọng sau khi Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ thông qua dự luật Clarity Act - bộ luật quy mô lớn đầu tiên nhằm thiết lập khung quản lý chính thức cho thị trường tiền số (Crypto), theo CNBC.

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây "sốt" cộng đồng mạng

Bánh phủ vàng giá 7 triệu đồng gây 'sốt' cộng đồng mạng

Một chiếc bánh donut phủ vàng lá giá 275 USD (tương đương 7 triệu đồng) vừa xuất hiện tại SoCo Dough Co., cửa hàng mới khai trương bên trong Graton Resort & Casino ở Rohnert Park, California, Mỹ.

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam gây mê hoặc du khách toàn cầu với Vịnh Hạ Long kỳ vĩ và đồng bằng Mekong huyền bí

Việt Nam đang nổi lên như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2026, khi ngày càng nhiều du khách quốc tế bị chinh phục bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long và nét quyến rũ độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gặp Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu khác của Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump thăm Bắc Kinh. Ông Lý khuyến khích họ tăng cường sự hiện diện tại Trung Quốc và đóng vai trò cầu nối giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn

Đề xuất “chốt giá đất từ đầu” cho dự án BT: Gỡ nút thắt lớn về vốn

HoREA kiến nghị sửa Nghị định 257 theo hướng cố định giá trị quỹ đất ngay khi ký hợp đồng, nhằm giảm rủi ro và khơi thông dòng vốn tư nhân vào hạ tầng, phát triển các dự án BT.