Thủ tướng Trung Quốc khuyến khích Elon Musk, Tim Cook, Jensen Huang tăng cường hợp tác

Ông Lý bày tỏ hy vọng rằng các doanh nghiệp Mỹ sẽ “tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, và tiếp tục đóng vai trò là cầu nối cho sự giao tiếp và đối thoại giữa hai nước” - ông Lý nói trong cuộc gặp chiều 14/5.

Theo Tân Hoa Xã, ông Lý cũng kêu gọi họ "giúp các lĩnh vực khác nhau ở Mỹ nhìn nhận sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và hợp lý hơn, đồng thời thúc đẩy lòng tin và tình hữu nghị lẫn nhau".

Cuộc gặp giữa ông Lý Cường và các CEO người Mỹ, bao gồm Tim Cook của Apple, Jensen Huang của Nvidia và Elon Musk của Tesla, diễn ra sau cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm.

Ông Lý cho biết, trong cuộc gặp trước đó, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về những vấn đề cùng quan tâm và đưa ra định hướng chiến lược cho mối quan hệ song phương trong tương lai.

“Nhìn về tương lai, Trung Quốc và Mỹ hoàn toàn có khả năng - và nên - tiếp tục là bạn bè và đối tác, cùng nhau đạt được thành công và thịnh vượng chung” - ông Li nói.

“Sự phát triển lành mạnh của quan hệ Trung Quốc - Mỹ đòi hỏi cả hai chính phủ phải xích lại gần nhau hơn, đồng thời cần có sự nỗ lực chung của tất cả các thành phần trong xã hội để thúc đẩy điều đó” - ông cho biết thêm.

Thỏa thuận về mua bán máy bay, sự phát triển của AI

Về phía Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho rằng Mỹ sắp đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về việc bán một lượng lớn máy bay Boeing, và hai nước sẽ thảo luận về cách thiết lập các giới hạn cho sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo.

“Tin tốt là Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới không thể tranh cãi trong lĩnh vực này. Chúng tôi có những công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu” - ông nói trong một cuộc phỏng vấn với CNBC. “Hai siêu cường về trí tuệ nhân tạo sẽ bắt đầu đàm phán, chúng ta sẽ thiết lập một giao thức về cách thức tiến hành các biện pháp tốt nhất cho trí tuệ nhân tạo để đảm bảo các tác nhân phi nhà nước không thể nắm giữ các mô hình này”.

Ông Bessent nói thêm rằng đậu nành “đã được đảm bảo” theo một thỏa thuận bán hàng hiện có với Trung Quốc, đồng thời lưu ý rằng nước này quan tâm đến việc mua thêm năng lượng của Mỹ.

Những phát biểu của ông cho thấy sự tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại giữa hai siêu cường, một trong những ưu tiên hàng đầu của cả hai nước sau khi Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận ngừng áp thuế mong manh vào tháng 10.

Ông cho biết hai bên sẽ thảo luận về việc thành lập một hội đồng có thể xác định và tạo điều kiện cho đầu tư của Trung Quốc vào các lĩnh vực không nhạy cảm của Mỹ. Hai bên sẽ thảo luận về một sàn thương mại riêng biệt, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc bãi bỏ một số thuế quan đối với khoảng 30 tỷ USD hàng hóa “trong các lĩnh vực không trọng yếu”.