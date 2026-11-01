Thức ăn, phụ kiện thú cưng thu gần 1.300 tỷ đồng trên sàn TMĐT
Hồng Minh
01/11/2026 5:50 PM (GMT+7)
Theo nội dung Metric công bố về thị trường sàn bán lẻ trực tuyến quý III/2026, thức ăn cho thú cưng đạt doanh số 795 tỷ đồng, còn phụ kiện đạt 481,1 tỷ đồng. Hai nhóm đóng góp khoảng hai phần ba doanh số ngành hàng, bỏ khá xa các nhóm chăm sóc chuyên biệt còn lại.
Phân khúc giá thấp vẫn giữ vai trò lớn
Trong biểu đồ phân nhóm của Metric, thức ăn cho thú cưng có sản lượng 7.966,4 nghìn sản phẩm, tương đương gần 7,97 triệu sản phẩm. Phụ kiện đứng kế tiếp với 7.123,3 nghìn sản phẩm, khoảng 7,12 triệu sản phẩm. Cộng lại, hai nhóm hàng trên tiêu thụ hơn 15 triệu sản phẩm chỉ trong một quý.
Không chỉ dẫn đầu về doanh số, hai nhóm này còn giữ vị trí cao nhất về lượng bán. Khoảng cách thể hiện rõ khi so với nhóm Chăm sóc thú cưng khác, đạt 231,3 tỷ đồng doanh số và gần 2,49 triệu sản phẩm. Nhóm vệ sinh đạt 183,5 tỷ đồng, còn chăm sóc sức khỏe và làm đẹp lần lượt đạt 121,8 tỷ đồng và 99,8 tỷ đồng.
Ở hai nhóm sau cùng, thứ tự doanh số và sản lượng có sự khác biệt. Làm đẹp bán được khoảng 1,72 triệu sản phẩm, cao hơn mức khoảng 1,60 triệu sản phẩm của chăm sóc sức khỏe, nhưng doanh số thấp hơn. Điều này cho thấy số lượng bán ra cần được xem cùng giá trị hàng hóa, thay vì dùng riêng để đánh giá quy mô từng nhóm.
Theo nhận định của Metric, cơ cấu doanh số tập trung vào thức ăn và phụ kiện gắn với nhu cầu thiết yếu, mua sắm lặp lại của người nuôi. Đơn vị này cho rằng khách hàng có xu hướng chia nhỏ việc mua sắm, ưu tiên sự thuận tiện khi đặt hàng trên sàn.
Với thức ăn, nhu cầu bổ sung thường xuyên là cơ sở để xem xét khả năng khách quay lại mua. Riêng phụ kiện, dữ liệu phân nhóm chưa cho biết chu kỳ mua của từng loại sản phẩm. Vì vậy, không nên hiểu rằng mọi mặt hàng trong hai nhóm đều được mua đều đặn hàng tháng.
Một đặc điểm đáng chú ý khác là sản phẩm dưới 200.000 đồng chiếm 58,2% doanh số ngành Chăm sóc thú cưng. Mức đóng góp này cho thấy phân khúc giá thấp vẫn giữ vai trò lớn, ngay cả khi doanh số toàn ngành tăng.
Doanh số tăng khi lượng bán và số shop thu hẹp
Theo Metric, doanh số ngành Chăm sóc thú cưng trong quý III/2026 tăng 38,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, sản lượng giảm 6,9%, còn 22,9 triệu sản phẩm; số shop giảm 9%, xuống khoảng 20,7 nghìn.
Diễn biến trái chiều giữa doanh số và sản lượng cho thấy giá trị bình quân trên mỗi sản phẩm bán ra tăng. Tuy nhiên, số liệu tổng hợp chưa tách được mức đóng góp của từng yếu tố như thay đổi giá bán, quy cách sản phẩm hay cơ cấu mặt hàng.
Metric đánh giá ngành hàng đang dịch chuyển sang các nhà bán chuyên nghiệp và những dòng sản phẩm có đơn giá tốt hơn.
Đối với doanh nghiệp, sự tập trung doanh số vào thức ăn và phụ kiện gợi mở hướng xây dựng danh mục quanh hai nhóm có sức mua lớn. Metric cũng nhìn nhận các sản phẩm bình dân thuộc hai nhóm này có thể thu hút khách và hỗ trợ duy trì dòng tiền.
Để đánh giá hiệu quả, nhà bán cần đặt doanh số bên cạnh chi phí nhập hàng, vận chuyển, ưu đãi và vận hành. Khả năng duy trì mức giá phù hợp cũng cần được tính trong tương quan với những khoản chi này. Với sản phẩm có khả năng được mua lại, hiệu quả kinh doanh còn phụ thuộc việc khách tiếp tục lựa chọn gian hàng sau lần mua đầu.
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