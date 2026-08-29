Thực phẩm bổ sung Calcisure là hàng giả, người mua và đại lý cần làm gì?

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Hồng Minh

29/08/2026 9:43 AM (GMT+7)

Sản phẩm thực phẩm bổ sung Calcisure bị xác định là hàng giả khi hàm lượng vitamin D3 chỉ đạt 4,5%, còn vitamin K1 đạt 62,3% so với mức công bố. Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cơ sở kinh doanh và đại lý ngừng mua bán, phân phối, sử dụng sản phẩm; đồng thời bảo quản nguyên trạng hàng hóa và giấy tờ liên quan để phục vụ điều tra.

Vitamin D3 chỉ đạt 4,5% mức công bố

Ngày 28/8, Công an TP Hà Nội công bố thông tin cảnh báo liên quan đến sản phẩm thực phẩm bổ sung Calcisure do Công ty TNHH Dược phẩm MAXIMUS sản xuất. Doanh nghiệp có trụ sở tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, Hà Nội, do ông Đào Duy Quế làm giám đốc.

Trước đó, ngày 11/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh sản phẩm Calcisure được xác định là hàng giả. Ảnh: CA Hà Nội

Kết quả điều tra ban đầu xác định Calsisure là sản phẩm thực phẩm bổ sung, được đóng gói theo quy cách hộp 20 viên nén sủi bọt. Tuy nhiên, hàm lượng một số thành phần trong sản phẩm có sự sai lệch đáng kể so với nội dung doanh nghiệp đã công bố và thông tin ghi trên nhãn hàng hóa.

Cụ thể, hàm lượng vitamin K1 trong sản phẩm chỉ đạt 62,3% so với mức công bố. Đáng chú ý, hàm lượng vitamin D3 chỉ đạt 4,5%, tức chưa bằng 1/20 mức được thể hiện trong hồ sơ và trên nhãn sản phẩm. Căn cứ kết quả kiểm tra các chỉ tiêu này, cơ quan chức năng xác định Calsisure là hàng giả.

Vụ việc đặt ra cảnh báo trực tiếp đối với thị trường thực phẩm bổ sung, nơi người mua chủ yếu lựa chọn sản phẩm dựa trên thông tin về thành phần, hàm lượng và công dụng do nhà sản xuất công bố. Khi hàm lượng thực tế thấp hơn đáng kể so với thông tin ghi trên nhãn, người tiêu dùng không chỉ mua phải sản phẩm không đúng chất lượng cam kết mà còn có thể sử dụng sản phẩm với kỳ vọng không phù hợp.

Thông tin trên nhãn hàng hóa vì vậy không đơn thuần là nội dung giới thiệu sản phẩm mà còn là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm. Đối với nhóm thực phẩm bổ sung, yêu cầu này càng cần được chú ý bởi sản phẩm thường được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định và liên quan trực tiếp đến nhu cầu bổ sung dưỡng chất.

Hiện cơ quan Công an chưa công bố số lượng sản phẩm đã được sản xuất, phạm vi phân phối, thời gian lưu hành hoặc những lô hàng cụ thể có liên quan. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xác minh. Do đó, người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh cần theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng, tránh tự suy diễn hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng.

Ngừng mua bán, bảo quản nguyên trạng sản phẩm

Trước những sai lệch về chất lượng đã được xác định, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tiếp tục mua, sử dụng hoặc phân phối sản phẩm thực phẩm bổ sung Calsisure thuộc diện đang được điều tra. Các cơ sở kinh doanh và đại lý đang lưu giữ sản phẩm cũng cần dừng việc đưa hàng ra thị trường, đồng thời chủ động rà soát lượng hàng còn tồn kho.

Đối với người đã mua sản phẩm, cơ quan Công an đề nghị không vứt bỏ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trạng hàng hóa. Sản phẩm, bao bì, nhãn mác, hóa đơn, chứng từ mua bán và các giấy tờ liên quan cần được bảo quản nguyên trạng để phục vụ quá trình xác minh. Người tiêu dùng nên ghi lại địa điểm, thời gian mua hàng, thông tin người bán và các nội dung giao dịch nếu sản phẩm được đặt mua từ xa.

Các đại lý, nhà phân phối có hàng Calcisure cần kiểm tra lại hồ sơ nhập hàng, hóa đơn, chứng từ, thông tin nhà cung cấp và quá trình đưa sản phẩm ra thị trường. Việc lưu giữ đầy đủ dữ liệu mua bán không chỉ giúp cơ quan chức năng truy xuất nguồn hàng mà còn là căn cứ để xác định trách nhiệm của các bên trong chuỗi phân phối.

Từ vụ việc Calcisure, người tiêu dùng cần thận trọng hơn khi lựa chọn thực phẩm bổ sung, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, đơn vị sản xuất và thông tin công bố trước khi mua. Với cơ sở kinh doanh, việc kiểm tra tư cách nhà cung cấp, lưu giữ hóa đơn và bảo đảm khả năng truy xuất hàng hóa là yêu cầu cần thiết, thay vì chỉ dựa vào bao bì, quảng cáo hoặc cam kết của bên giao hàng.

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