Thuế đất bỏ hoang: Đòn bẩy khơi thông nguồn lực hay phép thử mới của thị trường bất động sản?

Thị trường bất động sản nhiều năm qua ghi nhận nghịch lý khi giá đất liên tục thiết lập mặt bằng mới, nhưng hiệu quả sử dụng đất chưa tương xứng. Không ít khu đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM vẫn quây tôn, bỏ trống hoặc chậm triển khai nhiều năm, trong khi doanh nghiệp phát triển dự án lại thiếu quỹ đất sạch, còn người dân ngày càng khó tiếp cận nhà ở.

Đó cũng là lý do Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung cơ chế điều tiết địa tô chênh lệch cùng chính sách thuế cao đối với đất bỏ hoang và hoạt động mua bán ngắn hạn trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Theo cơ quan soạn thảo, công cụ thuế không chỉ nhằm hạn chế đầu cơ mà còn hướng tới sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực đất đai, góp phần ổn định thị trường bất động sản và giảm các biến động mang tính đầu cơ.

Ở góc độ kinh tế, nhiều chuyên gia nhận định đây không đơn thuần là một chính sách thuế mà là giải pháp điều tiết dòng vốn. Khi chi phí nắm giữ đất tăng lên, nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc giữa việc tiếp tục "găm" đất chờ tăng giá hay đưa tài sản vào khai thác, phát triển dự án hoặc chuyển nhượng cho đơn vị có năng lực.

Các chuyên gia cho rằng việc đánh thuế đất bỏ hoang sẽ góp phần đưa trở lại thị trường một số lượng lớn quỹ đất, nguồn cung có thể được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên giá nhà trong trung và dài hạn. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho rằng việc đánh thuế cao đối với đất bỏ hoang phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương về nâng cao hiệu quả quản lý đất đai. Theo ông, nhiều khu "đất vàng" tại TP.HCM nhiều năm chưa được đưa vào sử dụng, làm thất thoát nguồn lực phát triển và giảm cơ hội tạo việc làm cũng như đóng góp cho nền kinh tế. Công cụ thuế cần đủ mạnh để buộc chủ sử dụng đất phải khai thác hoặc chuyển nhượng thay vì tiếp tục găm giữ chờ tăng giá.

Theo ghi nhận của thị trường, trong khi nguồn cung dự án mới tại TP.HCM vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau giai đoạn vướng mắc pháp lý, giá bất động sản vẫn duy trì ở mức cao do quỹ đất phát triển ngày càng khan hiếm. Nếu các khu đất chậm triển khai được đưa trở lại thị trường, nguồn cung có thể được cải thiện, góp phần giảm áp lực lên giá nhà trong trung và dài hạn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng hiệu quả của chính sách sẽ phụ thuộc vào cách thiết kế và thực thi. Luật sư Trần Minh Cường, Giám đốc Công ty Luật TMC Lawyers, cho rằng việc điều tiết phần địa tô chênh lệch là phù hợp với nguyên tắc công bằng bởi giá trị nhiều khu đất tăng lên chủ yếu nhờ đầu tư hạ tầng và quy hoạch từ nguồn lực công. Nhà nước có thể thu hồi một phần giá trị gia tăng này để tái đầu tư cho hạ tầng và các công trình phục vụ cộng đồng.

Trong khi đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, lưu ý cần xác định rõ tiêu chí thế nào là đất bỏ hoang hoặc dự án chậm triển khai do đầu cơ. Thực tế vẫn có nhiều doanh nghiệp bị đình trệ vì vướng pháp lý, khó khăn tài chính hoặc chờ đầu tư hạ tầng kết nối. Nếu áp dụng thuế theo một tiêu chí cứng nhắc, chính sách có thể vô tình tạo thêm áp lực cho các doanh nghiệp đang gặp khó khăn thay vì tác động đúng vào nhóm đầu cơ.

Các chuyên gia cũng cho rằng để chính sách phát huy hiệu quả, điều kiện tiên quyết là xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai, giao dịch và thuế đồng bộ giữa các cơ quan quản lý. Khi thông tin về thời gian nắm giữ, tình trạng sử dụng đất và giá trị chuyển nhượng được minh bạch, công cụ thuế mới có thể trở thành đòn bẩy điều tiết thị trường thay vì chỉ làm tăng chi phí giao dịch.

Trong bối cảnh bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực có sức lan tỏa lớn tới nền kinh tế, việc sử dụng chính sách thuế để thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển từ đầu cơ sang đầu tư, phát triển dự án và sản xuất kinh doanh được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu đó, chính sách cần được xây dựng theo hướng vừa đủ sức răn đe hành vi đầu cơ, vừa tạo môi trường đầu tư ổn định cho các doanh nghiệp phát triển dự án có năng lực.