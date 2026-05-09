Thuế GTGT sắp có nhiều thay đổi, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định 144/2026/NĐ-CP là việc sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Theo đó, nhiều loại hình bảo hiểm tiếp tục được xác định thuộc diện không chịu thuế GTGT như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm người học, bảo hiểm vật nuôi, cây trồng và các dịch vụ bảo hiểm phục vụ trực tiếp hoạt động đánh bắt thủy sản. Ngoài ra, nghị định cũng bổ sung thêm một số hoạt động tái bảo hiểm, bảo hiểm công trình dầu khí và bảo hiểm đối với tàu chứa dầu thuê của nhà thầu nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam vào nhóm không chịu thuế GTGT.

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng, quy định mới làm rõ thêm phạm vi hoạt động bán nợ không chịu thuế GTGT. Cụ thể, hoạt động bán khoản phải thu, khoản phải trả và bán chứng chỉ tiền gửi được xác định thuộc nhóm không chịu thuế.

Nghị định cũng sửa đổi quy định liên quan tới tài nguyên, khoáng sản xuất khẩu. Theo đó, các sản phẩm là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc đã chế biến nhưng thuộc danh mục hạn chế xuất khẩu theo quy định của Nhà nước tiếp tục nằm trong diện không chịu thuế GTGT. Danh mục cụ thể được quy định tại phụ lục kèm theo nghị định và có thể được điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

Ngoài việc bổ sung đối tượng không chịu thuế, nghị định cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến giá tính thuế, thời điểm xác định thuế GTGT và cách xác định doanh thu phục vụ việc phân bổ thuế đầu vào được khấu trừ đối với các lĩnh vực đặc thù như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm.

Điều chỉnh điều kiện khấu trừ thuế đầu vào

Bên cạnh việc mở rộng phạm vi không chịu thuế GTGT, Nghị định 144/2026/NĐ-CP cũng điều chỉnh nhiều quy định liên quan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Theo quy định mới, trường hợp hàng hóa, dịch vụ được sử dụng đồng thời cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng phần thuế đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ. Nếu không thể hạch toán riêng, số thuế được khấu trừ sẽ được xác định theo tỷ lệ doanh thu chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu bán ra của hàng hóa, dịch vụ trong kỳ.

Nghị định cũng làm rõ nguyên tắc xác định doanh thu đối với tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm và hoạt động kinh doanh chứng khoán theo pháp luật chuyên ngành để làm căn cứ tính tỷ lệ khấu trừ.

Một điểm đáng chú ý khác liên quan đến điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua theo hình thức trả chậm hoặc trả góp có giá trị từ 5 triệu đồng trở lên. Theo quy định mới, doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế đầu vào trong trường hợp chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng và chưa có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, khi đến hạn thanh toán theo hợp đồng mà doanh nghiệp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với phần không có chứng từ hợp lệ. Trường hợp sau đó bổ sung được chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, doanh nghiệp được kê khai bổ sung để tiếp tục khấu trừ thuế tại kỳ phát sinh chứng từ.

Theo Chính phủ, việc sửa đổi, bổ sung các quy định lần này nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý thuế GTGT, bảo đảm đồng bộ với Luật Thuế GTGT mới, đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc phát sinh trong thực tiễn kê khai, khấu trừ thuế của doanh nghiệp và các tổ chức kinh doanh.