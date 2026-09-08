Thuế quan trả đũa của Canada có hiệu lực, ông Trump dọa cấm bán máy bay Bombardier ở Mỹ

Thủ tướng Canada Carney trong một cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Trump hồi tháng 10/2025. Ảnh: CNN.

Ăn miếng trả miếng

Vào lúc 0 giờ 01 phút sáng giờ miền đông Mỹ ngày thứ Ba 8/9 (12h01 trưa cùng ngày giờ Hà Nội), Canada đã áp thuế từ 15% đến 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa của Mỹ, tương tự như mức thuế mà Tổng thống Donald Trump đã áp đặt lên hàng hóa của Canada vào tháng trước.

Các sản phẩm giấy, vật liệu xây dựng, thiết bị gia dụng và nông sản cũng đang phải đối mặt với các loại thuế mới.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa hai quốc gia, vốn là đối tác thương mại hàng đầu, đã đổ vỡ vào phút chót tháng trước. Ban đầu, ông Trump đã lùi thời hạn tự đặt ra cho việc áp thuế, tuyên bố rằng một thỏa thuận đã nằm trong tầm tay. Nhưng hai bên đã không thể thu hẹp những khác biệt còn lại khi các nhà đàm phán tranh luận về các chi tiết cuối cùng.

Kể từ đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Canada Mark Carney đã liên tục công kích lẫn nhau bằng những lời lẽ ngày càng gay gắt. Ông Trump thậm chí còn đổi tên hồ Ontario thành “Hồ America”, đe dọa tăng gấp đôi thuế nhập khẩu ô tô lên 50% vào ngày 1/1, và hiện đang lên kế hoạch cấm một trong những công ty sản xuất máy bay hàng đầu của Canada, Bombardier, bán hàng tại Mỹ trừ khi họ sản xuất máy bay tại đó.

“Nếu họ muốn thị trường của chúng ta, họ phải xây dựng ở đây và ngừng coi nước Mỹ như một ‘con heo đất’” - ông Trump viết trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai.

Trong phản hồi với CNN, Bombardier - công ty có trụ sở tại Montreal cho biết, họ duy trì sự hiện diện sản xuất đáng kể tại Mỹ và tiếp tục mở rộng tại quốc gia này.

Trong suốt các cuộc đàm phán thương mại, ông Carney đã cáo buộc phía Mỹ không đàm phán một cách nghiêm túc.

Cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nước láng giềng đang diễn ra chỉ hai tháng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ, đặt các ứng cử viên Cộng hòa đang tranh cử quyết liệt vào thế phải giải thích quan điểm của mình về thuế quan do tổng thống áp đặt.

Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly cho biết chính phủ đang đặc biệt điều chỉnh các biện pháp đối phó để “gây áp lực chính trị” lên chính quyền Trump nhằm xem xét lại hành động của họ. Tuy nhiên, Ottawa đã miễn thuế 25% đối với hải sản Mỹ - một động thái giúp các ngành công nghiệp ở các bang quan trọng như Alaska và Maine tránh được thiệt hại đáng kể.

Ngoài lời đe dọa từ Bombardier của Trump, ông có thể sẽ công bố các biện pháp thuế đối phó, dẫn đến một phản ứng khác từ Carney. Cuộc ăn miếng trả miếng tiếp theo này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia lân cận.

Thủ hiến Ontario, Doug Ford, cho biết tỉnh của ông có thể áp đặt các hạn chế đối với việc xuất khẩu điện sang các bang giáp biên giới mà tỉnh này cung cấp, chẳng hạn như New York và Michigan.

Người dân Canada ủng hộ chính phủ

Các cuộc thăm dò cho thấy đa số người Canada ủng hộ việc nước họ áp đặt thuế quan trả đũa đối với Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng các biện pháp thuế đối kháng mới nhất sẽ làm tăng giá các mặt hàng thiết yếu hàng ngày như quần áo, thực phẩm và đồ nội thất đối với người tiêu dùng.

Phòng Thương mại Canada cũng đã kêu gọi chính phủ Carney áp dụng cách tiếp cận có chọn lọc đối với các biện pháp trả đũa.

Trước khi các mức thuế quan mới nhất được áp dụng, nền kinh tế Canada đã cho thấy những dấu hiệu phục hồi. GDP của nước này tăng trưởng 3,3% trong quý thứ hai và tạo ra thêm 181.000 việc làm từ tháng 4 đến tháng 7.

Nhưng khoảng 41.000 việc làm đã bị mất trong tháng 8, một giai đoạn trùng với thời điểm Mỹ áp thuế mới đối với Canada và các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ.

Một lĩnh vực ghi nhận sự tăng trưởng nhẹ là sản xuất - sự tăng trưởng mà chính phủ Canada cho là do người tiêu dùng và doanh nghiệp mua nhiều sản phẩm sản xuất tại Canada hơn.

Ông Carney cho biết ông muốn đa dạng hóa thương mại của Canada, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Số liệu tháng 7 cho thấy tỷ lệ hàng xuất khẩu của Canada sang Mỹ đã giảm xuống còn 66% so với mức trung bình 75% trước khi chiến tranh thương mại nổ ra.