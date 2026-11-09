Trong cạnh tranh giữa các thành phố, sức hấp dẫn của một điểm đến không chỉ được quyết định bởi số lượng danh lam, thắng cảnh hay sản phẩm du lịch. Hình ảnh một đô thị năng động, thân thiện, giàu bản sắc còn có thể tác động đến quyết định lựa chọn địa điểm tổ chức hội nghị, triển lãm, giao thương và các hoạt động hợp tác quốc tế.

Đây cũng là lý do thương hiệu du lịch TP.HCM đang được phát triển theo hướng mở rộng giá trị ứng dụng. Thay vì chỉ xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá điểm đến, Vibrant Ho Chi Minh City - Sống động từng trải nghiệm được định hướng trở thành một phần trong hệ sinh thái thương hiệu Thành phố.

Thực tế, một thương hiệu điểm đến có giá trị khi tạo được những liên tưởng tích cực và nhất quán trong tâm trí công chúng. Với TP.HCM, quá trình xây dựng thương hiệu du lịch được đặt nền móng từ năm 2007. Đến ngày 16/8/2011, Vibrant Ho Chi Minh City chính thức được lựa chọn làm khẩu hiệu tiếp thị du lịch Thành phố.

Sau gần 20 năm, định hướng phát triển thương hiệu tiếp tục được làm mới thông qua 5 giá trị đặc trưng: Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ.

TP.HCM định hướng phát triển thương hiệu du lịch thông qua 5 giá trị đặc trưng: Xanh, Giao thoa, Kết nối, An yên và Rực rỡ. Ảnh: hochiminhcity.gov.vn

Đáng chú ý, những giá trị này không chỉ gắn với hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng. Xanh thể hiện định hướng phát triển bền vững; Giao thoa phản ánh chiều sâu văn hóa; Kết nối gắn với giao thương, tri thức và hợp tác quốc tế; An yên hướng đến chăm sóc sức khỏe và chất lượng sống; còn Rực rỡ đại diện cho sức sáng tạo, sự đa dạng và năng lượng đô thị.

Cách tiếp cận này mở rộng phạm vi ứng dụng của thương hiệu. Một sự kiện quốc tế có thể truyền tải tinh thần Kết nối, đồng thời kết hợp văn hóa và ẩm thực. Một chương trình bảo tồn di sản có thể góp phần lan tỏa giá trị Giao thoa. Những hoạt động môi trường cũng có thể trở thành một phần trong câu chuyện thương hiệu Xanh.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, thương hiệu du lịch có thể hỗ trợ các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, giao lưu văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế. Điều này cho thấy giá trị của thương hiệu không chỉ nằm ở khả năng thu hút khách tham quan, mà còn ở khả năng bổ trợ hình ảnh chung của đô thị.

Để mở rộng khả năng ứng dụng, Sở Du lịch TP.HCM triển khai chuẩn hóa Bộ hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu (Brand Guidelines). Bộ hướng dẫn quy định các nguyên tắc về logo, màu sắc, tỷ lệ, bố cục và cách ứng dụng trên nhiều nền tảng.

Đây không đơn thuần là công việc thiết kế đồ họa. Khi nhiều cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị tổ chức sự kiện và đối tác cùng sử dụng một hệ thống nhận diện thống nhất, thương hiệu có thêm điều kiện xuất hiện đồng bộ trong các hoạt động xúc tiến và quảng bá.

Trong đó, Sở Du lịch giữ vai trò định hướng, chuẩn hóa và hướng dẫn ứng dụng; doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng tham gia lan tỏa giá trị thông qua sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế.

Tuy nhiên, việc thống nhất hình ảnh mới là điều kiện ban đầu. Giá trị kinh tế của thương hiệu còn phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa thành những trải nghiệm có chất lượng, những sản phẩm đủ sức cạnh tranh và sự tham gia thực chất của doanh nghiệp.

Về dài hạn, Vibrant Ho Chi Minh City có thể được nhìn nhận không chỉ như một công cụ tiếp thị du lịch, mà còn là nguồn lực hỗ trợ định vị hình ảnh TP.HCM trong hoạt động giao thương và hội nhập quốc tế. Khi thương hiệu được quản trị nhất quán và gắn với những giá trị thực tế, lợi ích tạo ra sẽ không chỉ giới hạn trong ngành du lịch, mà có thể lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế khác của Thành phố.