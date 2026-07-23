Thượng viện Mỹ công bố nội dung dự luật về tiền điện tử, cấm các quan chức tài trợ tài sản kỹ thuật số

Được mệnh danh là Đạo luật Minh bạch, dự luật này nhằm mục đích làm rõ thẩm quyền của các cơ quan quản lý tài chính đối với lĩnh vực đang phát triển mạnh mẽ này, từ đó có khả năng thúc đẩy việc áp dụng tài sản kỹ thuật số. Dưới đây là 6 điều khoản chính:

Đạo đức

Dự luật này sẽ cấm một số quan chức chính trị nhất định - bao gồm tổng thống, phó tổng thống và một số thành viên Quốc hội - phát hành hoặc tài trợ cho tài sản kỹ thuật số cho đến tháng 1 năm 2029. Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ chủ chốt đã đặt điều kiện ủng hộ dự luật này với một điều khoản đạo đức mạnh mẽ nhằm giải quyết khả năng các nhân vật chính trị, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Donald Trump, kiếm lợi từ các dự án tiền điện tử cá nhân.

Lệnh cấm này sẽ do Bộ Tư pháp thi hành, điều này khó có thể được các đảng viên Dân chủ chấp thuận vì họ đã bày tỏ lo ngại về việc Bộ Tư pháp của chính quyền Trump thực thi lệnh cấm như vậy. Một số người cho rằng quyền thi hành nên thuộc về các tổng chưởng lý tiểu bang nếu Bộ Tư pháp không hành động. Dự luật nêu rõ rằng các tổng chưởng lý tiểu bang sẽ không thể khởi tố các vụ án thi hành luật nếu luật này được thông qua.

Dự luật cần ít nhất 8 phiếu ủng hộ từ đảng Dân chủ để được thông qua tại Thượng viện.

Phần thưởng Stablecoin

Một điều khoản gây tranh cãi trong dự luật liên quan đến cách thức các sàn giao dịch tiền điện tử và các bên tham gia khác trong lĩnh vực tiền điện tử được phép trả thưởng bằng các token tiền điện tử được bảo đảm bằng đô la Mỹ, gọi là stablecoin.

Dự luật này cấm trao thưởng cho số dư nhàn rỗi của các loại tiền điện tử ổn định (stablecoin) có hình thức tương tự như tiền gửi ngân hàng, nhưng sẽ cho phép trao thưởng cho các hoạt động dựa trên giao dịch, chẳng hạn như thanh toán thông qua stablecoin.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai và Bộ Tài chính sẽ phải ban hành các quy định chung để thực hiện điều khoản đó.

Các ngân hàng đã phản đối điều khoản này, cho rằng nó có thể chuyển hướng tiền gửi ra khỏi hệ thống ngân hàng được quản lý. Các công ty tiền điện tử cho rằng việc cấm các bên thứ ba, chẳng hạn như các sàn giao dịch tiền điện tử, trả lãi suất cho stablecoin sẽ đi ngược lại cạnh tranh.

Chống rửa tiền

Dự luật này sẽ yêu cầu tất cả các sàn giao dịch, môi giới và đại lý hàng hóa kỹ thuật số phải được coi là các tổ chức tài chính theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, điều này sẽ buộc họ phải tuân thủ các yêu cầu chống rửa tiền, xác minh danh tính khách hàng và thẩm định. Điều đó sẽ đặt các công ty tiền điện tử vào cùng một chế độ chống rửa tiền như các ngân hàng, trong khi một số công ty tiền điện tử trước đây lập luận rằng họ không phải tuân theo các quy định tương tự.

Miễn trừ gây quỹ theo quy định của SEC

Các công ty tiền điện tử sẽ được phép huy động tối đa 50 triệu đô la Mỹ mỗi năm - và tổng cộng tối đa 200 triệu USD - mà không cần phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ (SEC) như các công ty khác khi huy động vốn.

Các token tiền điện tử gắn liền với hợp đồng đầu tư vẫn có thể được bán theo quy định này, nhưng với gánh nặng pháp lý giảm bớt so với cách xử lý chứng khoán.

Việc miễn trừ này sẽ hạn chế khả năng của SEC trong việc lập luận rằng hầu hết các đợt bán token là các đợt chào bán chứng khoán bất hợp pháp, một lập trường mà cơ quan quản lý đã áp dụng dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và được nhiều tòa án ủng hộ.

Tài chính phân quyền

Nhiều nền tảng tiền điện tử phổ biến là "phi tập trung", có nghĩa là người dùng tương tác trực tiếp với nhau, trái ngược với các sàn giao dịch truyền thống, chẳng hạn, vốn đóng vai trò trung gian giữa các giao dịch.

Các nền tảng phi tập trung lập luận rằng họ không thể tuân thủ các quy định giống như ngân hàng vì hầu hết các quy định đó đều giả định có một thực thể pháp lý đứng giữa các giao dịch và nắm giữ tiền của khách hàng.

Đạo luật Minh bạch sẽ định nghĩa khi nào một nền tảng được coi là đủ phi tập trung. Nếu không đáp ứng được tiêu chuẩn này, nó sẽ được coi là một tổ chức tài chính và phải báo cáo các hoạt động đáng ngờ và giám sát các giao dịch, tương tự như các ngân hàng.

Các nền tảng sẽ không được coi là "phi tập trung" nếu chúng có khả năng chặn người dùng, hoặc nếu chúng có các quyền riêng tư hoặc các đặc quyền được mã hóa cứng mà người dùng khác không có.

Mã hóa mã (Tokenization)

Token hóa thường đề cập đến quá trình chuyển đổi các tài sản tài chính - như cổ phiếu, trái phiếu và thậm chí cả bất động sản - thành tài sản tiền điện tử. Các công ty tiền điện tử đã đầu tư vào giao dịch cổ phiếu được token hóa trước những động thái dự kiến ​​của SEC nhằm cho phép các công ty thử nghiệm giao dịch cổ phiếu dựa trên blockchain.

Dự luật này sẽ làm rõ rằng việc đưa chứng khoán lên blockchain không miễn trừ chúng khỏi luật chứng khoán. Nó cũng yêu cầu SEC nghiên cứu thêm về cách thức quản lý đối với chứng khoán được mã hóa.

Dự luật cũng sẽ quy định rằng, về mặt pháp lý, các chứng khoán được mã hóa nói chung phải được đối xử giống như các chứng khoán cơ sở mà chúng đại diện.