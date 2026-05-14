Thượng viện Mỹ phê chuẩn ông Kevin Walsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang

Ông Kevin Warsh tuyên thệ làm chứng trong phiên điều trần trước Ủy ban Thượng viện về Ngân hàng, Nhà ở và Phát triển Đô thị hôm 21/4. Ảnh: GI.

Ông Warsh sẽ chính thức kế nhiệm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell - người có nhiệm kỳ 8 năm với một số cuộc khủng hoảng kinh tế và cuộc xung đột gay gắt với Nhà Trắng trong việc bảo vệ tính độc lập chính trị của ngân hàng trung ương Mỹ.

Ông Warsh được phê chuẩn với tỷ lệ 54-45 phiếu, chủ yếu chia rẽ theo đường lối đảng phái, chỉ có Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ John Fetterman của Pennsylvania bỏ phiếu ủng hộ đề cử của ông. Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính đảng phái cao nhất trong lịch sử đối với một ứng cử viên chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, cho thấy sự bất an của đảng Dân chủ trước cuộc chiến chống lại Cục Dự trữ Liên bang của ông Trump, mặc dù đảng Cộng hòa nhìn chung hoan nghênh sự lãnh đạo của ông Warsh.

Ông Warsh được nhiều người cho là có quan điểm gần gũi hơn với Tổng thống Donald Trump, người từ lâu đã yêu cầu cắt giảm lãi suất, nhưng ông sẽ nhậm chức trong bối cảnh áp lực lạm phát gia tăng do cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran. Theo Chỉ số Giá tiêu dùng mới nhất, lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong 3 năm vào tháng Tư và hiện đang vượt xa tốc độ tăng trưởng tiền lương.

Kỷ nguyên Warsh

Kỷ nguyên Warsh tại Cục Dự trữ Liên bang được dự đoán sẽ mang đến một số thay đổi trong tổ chức này.

Chủ tịch sắp nhậm chức đã đề xuất hoặc ám chỉ việc giảm quy mô bảng cân đối kế toán trị giá 6,7 nghìn tỷ USD của Fed; phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Tài chính về bảng cân đối kế toán; cắt giảm số lượng các cuộc họp chính sách mỗi năm từ 8 cuộc xuống còn 4 cuộc; tổ chức ít cuộc họp báo hơn; thu hẹp quy mô lực lượng lao động của Fed tại Washington; và không đưa ra những gợi ý thường xuyên về lộ trình lãi suất. Theo các nhà phân tích của JPMorgan, tất cả những thay đổi đó đều nằm trong phạm vi quyền hạn của ông Warsh với tư cách là chủ tịch.

Thay đổi chính sách khó khăn nhất đối với ông Warsh có thể nằm ở bảng cân đối kế toán. Trong nhiều năm, Warsh đã nhiều lần khẳng định rằng Fed phải giảm bớt sự can thiệp của mình vào thị trường tài chính bằng cách thu hẹp bảng cân đối kế toán để cho phép các nhà hoạch định chính sách tiền tệ chủ yếu dựa vào công cụ truyền thống của họ - lãi suất chủ chốt - để chống lại lạm phát cao và tỷ lệ thất nghiệp cao.

Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và một lần nữa trong thời kỳ đại dịch, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đã mua hàng triệu USD tài sản như trái phiếu kho bạc để hỗ trợ nền kinh tế, một chính sách được gọi là nới lỏng định lượng.

Warsh tin rằng những chính sách như vậy làm suy yếu tính độc lập của Fed, vì về cơ bản chúng tương đương với việc hỗ trợ chính phủ. Ông lập luận rằng ngân hàng trung ương nên đẩy nhanh việc thanh lý hàng nghìn tỷ USD tài sản nắm giữ, bao gồm chứng khoán thế chấp và trái phiếu chính phủ, càng sớm càng tốt.

Một hành trình gập ghềnh

Quá trình tìm kiếm chủ tịch mới cho Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của ông Trump kéo dài nhiều tháng và kết thúc bằng một quy trình phê chuẩn đầy khó khăn.

Trước đó ông Powell đã bị điều tra về việc vượt chi phí trong một dự án cải tạo trụ sở Fed tại Washington, DC.

Cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền Trump đang cố gắng làm suy yếu tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang, điều này sẽ mở đường cho sự can thiệp chính trị vào việc thiết lập lãi suất cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Powell đã kịch liệt chỉ trích cuộc điều tra là mang tính chính trị hóa, nói trong một tuyên bố video rằng cuộc điều tra là hệ quả của những “mối đe dọa và áp lực liên tục” rộng hơn từ phía chính quyền.

Cuộc điều tra, do Chưởng lý Quận Columbia Jeanine Pirro dẫn đầu, cuối cùng đã bị đình chỉ, mặc dù bà Pirro cho biết có thể sẽ mở lại nếu tổng thanh tra của Cục Dự trữ Liên bang tìm thấy bằng chứng về hành vi sai trái hoặc thiếu trách nhiệm.

Cuộc họp đầu tiên của ông Warsh trên cương vị Chủ tịch Fed dự kiến diễn ra vào ngày 16-17 tháng 6, trong khi cựu Chủ tịch Fed Powell hiện vẫn giữ một ghế trong Hội đồng Thống đốc.

Trong cuộc họp báo cuối cùng trên cương vị Chủ tịch vào tháng trước, ông Powell đã chúc mừng ông Warsh và nói rằng ông sẽ hỗ trợ ông ấy bằng mọi cách có thể, đồng thời rút lui khỏi ánh đèn sân khấu để người đứng đầu Fed mới có thể điều hành.

Thông thường, các chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang sẽ rời khỏi hội đồng quản trị sau khi hoàn thành nhiệm kỳ lãnh đạo ngân hàng trung ương, nhưng Powell cho biết ông sẽ ở lại cho đến khi xác định được rằng cuộc điều tra của bà Pirro đã hoàn toàn kết thúc. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang duy nhất khác ở lại là Marriner Eccles vào năm 1948, người đã tiếp tục giữ chức vụ trong hội đồng quản trị thêm vài năm nữa.