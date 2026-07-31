Thương vụ tiền số của gia đình ông Trump: Nhà đầu tư thua lỗ lớn

Các con trai ông Trump cùng với World Liberty và ALT5 rung chuông tại sàn Nasdaq hồi tháng 8/2025. Ảnh: Bloomberg.

Khi đó, công ty World Liberty (do Tổng thống Donald Trump, phái viên Steve Witkoff và các con trai thành lập) đã mua cổ phần tại ALT5 và bổ nhiệm ông Zach Witkoff làm Chủ tịch mới. Để thu mua các đồng tiền mã hóa (token) của World Liberty, ALT5 đã huy động 750 triệu USD từ các quỹ lớn như Point72 và ExodusPoint. Thỏa thuận hoàn tất chỉ trong vài tuần. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ lập tức lao vào gom cổ phiếu ALT5. Vốn hóa công ty tăng vọt từ 100 triệu USD lên hơn 1 tỷ USD. Các con trai Tổng thống Trump - Donald Trump Jr. và Eric Trump đã đích thân đến rung chuông mở cửa sàn Nasdaq để ăn mừng.

Gần một năm sau, sự hào hứng đã tan biến. ALT5 đổi tên thành AI Financial Corp., thay CEO, trải qua 3 đời kiểm toán, rơi vào nguy cơ bị hủy niêm yết trên Nasdaq và vốn hóa tụt xuống dưới 60 triệu USD. Các token mua với giá 20 cent giờ chỉ còn khoảng 6 cent. Các nhà đầu tư mua cổ phiếu ALT5 vào tháng 8 năm ngoái đã lỗ hơn 90%.

Dù vậy, thương vụ đã mang về hơn 500 triệu USD cho gia đình ông Trump. Năm ngoái, ông Trump kiếm hơn 1,4 tỷ USD từ tiền số, trong đó hơn 550 triệu USD đến từ World Liberty.

"Cả Eric lẫn Don đều không liên quan đến ALT5 và không nắm được tình hình của công ty này" - người phát ngôn của hai anh em nhà Trump khẳng định.

ALT5 vốn đã gặp rắc rối từ trước: chưa từng báo lãi và đang bị điều tra rửa tiền tại Rwanda. Đại diện Nhà Trắng Anna Kelly tuyên bố tài sản của Tổng thống "được giữ trong các tài khoản ủy thác hoàn toàn do các tổ chức độc lập quản lý" và "không có xung đột lợi ích".

Giá trị token của World Liberty đã lao dốc 80%. CEO hiện tại của AI Financial, ông Tony Isaac, cho biết 6,9 tỷ token WLFI công ty đang nắm giữ sẽ được phép giao dịch từ ngày 12/8, nhưng công ty sẽ tìm cách thương mại hóa mà không xả hàng làm tụt giá thêm.

Thẻ tín dụng và bóng ma pháp lý

Ban đầu, ALT5 tiếp cận World Liberty bằng đề xuất làm thẻ tín dụng không giới hạn hạn mức chi tiêu. Dù thương vụ thẻ tín dụng thất bại, hai bên vẫn bắt tay trong thương vụ token. Theo điều khoản dịch vụ của World Liberty, 75% doanh thu bán token thuộc về gia đình ông Trump - giúp họ bỏ túi hơn nửa tỷ USD.

Đổi lại, World Liberty trao cho ALT5 lượng token trị giá 750 triệu USD để lấy cổ phần, nhưng giá trị số token này hiện đã giảm hơn một nửa. Eric Trump từng được lên kế hoạch làm "quan sát viên hội đồng quản trị", nhưng người thân cận cho biết vị trí này chưa từng được thực hiện.

David Wachsman, người phát ngôn của World Liberty, khẳng định công ty vẫn "tự tin vào giá trị lâu dài của token WLFI".

Tuy nhiên, hồ sơ của ALT5 chứa nhiều điểm đáng quan ngại: Hai nhà sáng lập Jean-Francois Amyot và Jason Wong từng bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ SEC cấm vĩnh viễn đảm nhận vị trí lãnh đạo tại các công ty đại chúng Mỹ do thao túng cổ phiếu.

Tại Rwanda, Giám đốc phụ trách nhánh Canada của ALT5 bị tuyên án 7 năm tù vì tội rửa tiền. Công ty cho biết họ là nạn nhân bị lừa 3 triệu USD và đang kháng án.

Năm tài chính vừa qua, AI Financial lỗ hơn 300 triệu USD. Dù vậy, một số cổ đông vẫn quyết bám trụ. Vincent Deriu, một kế toán viên tại New York đã mất 90% khoản đầu tư 30.000 USD, chia sẻ việc công ty liên kết với gia đình ông Trump "mang lại một mức độ uy tín nhất định" để ông tiếp tục hy vọng.