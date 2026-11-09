Tỉ phú Elon Musk. Ảnh Getty Images

Ông Elon Musk cảnh báo 2 kịch bản đối với kinh tế thế giới

Elon Musk, CEO của Tesla và SpaceX, đồng thời là người giàu nhất thế giới với khối tài sản được định giá ở mức nghìn tỉ USD, đang tiếp tục cảnh báo về những rủi ro tài chính toàn cầu. Lần này, ông đề cập đến một kịch bản đáng lo ngại: thế giới có thể rơi vào tình trạng phá sản nếu không tận dụng được cuộc cách mạng AI và robot.

Cụ thể, Brivael Le Pogam, CEO công ty AI Argil, đã đăng tải một nhận định trên mạng xã hội X, cho rằng sau thời gian ngắn tham gia lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (Doge) trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, tỉ phú Musk đã đi đến một kết luận: “Nếu không thể cải tổ bộ máy nhà nước, chỉ còn hai kịch bản có thể xảy ra. Một là phá sản toàn cầu. Nợ tiếp tục tăng theo cấp số nhân, chi phí trả lãi ngày càng chiếm nhiều ngân sách và toàn bộ hệ thống cuối cùng sụp đổ dưới chính sức nặng của nó.

Hai là robot. AI và robot thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh đến mức nợ trở nên có thể kiểm soát được. Sự thịnh vượng dồi dào cũng khiến những cuộc tranh giành nguồn lực khan hiếm trước đây không còn quá quan trọng”.

Ông Musk sau đó đã chia sẻ lại bài đăng này và bình luận bằng một từ: “Đúng vậy”.

Nợ toàn cầu vượt 365.000 tỉ USD, Mỹ chạm mốc 40.000 tỉ USD

Cảnh báo của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh nợ toàn cầu đang tăng nhanh.

Tháng trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo các quốc gia cần hành động khẩn cấp để ngăn nền kinh tế thế giới rơi vào vòng xoáy nợ.

Theo Viện Tài chính Quốc tế (IIF), tổng nợ toàn cầu đã tăng thêm 10.000 tỉ USD chỉ trong nửa đầu năm, vượt mốc 365.000 tỉ USD.

IIF cảnh báo tình trạng nợ ngày càng trở thành vấn đề chính trị, tạo ra vòng luẩn quẩn giữa các kỳ bầu cử, những giải pháp ngắn hạn và nguy cơ mất ổn định tài chính trong dài hạn.

Trong khi đó, nợ công của Mỹ đã vượt 40.000 tỉ USD trong năm nay. Lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài đang khiến gánh nặng nợ tiếp tục gia tăng.

Đầu năm nay, ông Musk từng dự đoán tiền tệ có thể trở nên không còn quan trọng chỉ trong vòng 10 năm tới. Nhận định này có thể mang ý nghĩa đáng kể đối với tương lai của Bitcoin và hệ thống tài chính.

Tesla và SpaceX đang nắm giữ 30.000 Bitcoin

Một chi tiết đáng chú ý là hai công ty lớn nhất của Musk, Tesla và SpaceX, hiện sở hữu tổng cộng khoảng 30.000 Bitcoin, trị giá ước tính 2 tỉ USD.

Nếu hai doanh nghiệp sáp nhập, công ty hợp nhất có thể trở thành tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn thứ sáu thế giới trong nhóm các doanh nghiệp sở hữu tài sản số.

Hồi tháng 5, Musk tiết lộ SpaceX đang nắm giữ lượng Bitcoin lớn hơn nhiều so với những gì thị trường từng nghĩ. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó không ít nhà đầu tư cho rằng ông đã giảm sự quan tâm đối với Bitcoin và tiền mã hóa để tập trung vào AI.

Tháng 9, Musk cũng ám chỉ khả năng Tesla và SpaceX có thể hợp tác hoặc sáp nhập trong một cuộc trò chuyện trên podcast All-In. Động thái này khiến tỉ lệ dự đoán về khả năng sáp nhập hai doanh nghiệp tăng mạnh trên thị trường dự đoán Kalshi.

Hồi tháng 6, nhà đầu tư công nghệ kiêm người dẫn chương trình All-In Chamath Palihapitiya từng nhận định: “Chúng ta sẽ chứng kiến Tesla và SpaceX sáp nhập, và đó sẽ là một sự kiện tuyệt vời”.

Nếu kịch bản này trở thành hiện thực, lượng Bitcoin mà hai doanh nghiệp nắm giữ có thể tạo nên một kho dự trữ tài sản số có quy mô đặc biệt lớn.

Đối với Bitcoin, những cảnh báo về khủng hoảng nợ toàn cầu, cùng tham vọng phát triển AI và robot của ông Musk, đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của tiền tệ và tài sản kỹ thuật số.