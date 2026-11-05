Các tỉ phú công nghệ Mỹ "kẻ cười người khóc" sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ảnh Getty Images

Thị trường chứng khoán Mỹ chứng kiến sự phân hóa đáng chú ý giữa các tỉ phú công nghệ sau khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện. Trong phiên giao dịch ngày 4/11, tài sản của một số ông trùm công nghệ tăng hoặc giảm hàng chục tỉ USD, phản ánh những kỳ vọng khác nhau của nhà đầu tư về triển vọng chính sách đối với ngành công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo danh sách Tỉ phú thời gian thực của Forbes, tỉ phú Elon Musk mất khoảng 34,5 tỉ USD, trong khi Jeff Bezos có thêm 13,7 tỉ USD vào khối tài sản cá nhân.

Elon Musk mất 34,5 tỉ USD, Michael Dell cũng lao dốc

Elon Musk là một trong những tỉ phú chịu ảnh hưởng lớn nhất trong phiên giao dịch. Tài sản ước tính của ông giảm xuống còn 867,2 tỉ USD sau khi cổ phiếu SpaceX và Tesla lần lượt mất khoảng 3% và 4%.

Đây là diễn biến đáng chú ý đối với người giàu nhất thế giới, đặc biệt khi Musk đã chi gần 450 triệu USD để hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.

Một tỉ phú công nghệ khác cũng chịu thiệt hại đáng kể là Michael Dell. Tài sản của nhà sáng lập Dell Technologies giảm 11,3 tỉ USD, xuống còn 213,4 tỉ USD, khi cổ phiếu công ty mất 8% trong làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ.

Trong khi đó, Jensen Huang, CEO Nvidia, mất 3,2 tỉ USD, đưa tổng tài sản ước tính xuống còn 176,1 tỉ USD. Cổ phiếu Nvidia giảm 1,5% khi nhà đầu tư ngày càng quan ngại về khả năng sinh lời của những khoản đầu tư khổng lồ vào AI.

Masayoshi Son, CEO SoftBank, cũng chứng kiến tài sản giảm 1,6 tỉ USD khi cổ phiếu tập đoàn Nhật Bản mất 1,5%.

Jeff Bezos và các tỉ phú công nghệ hưởng lợi từ đà phục hồi thị trường

Ở chiều ngược lại, một số tỉ phú sở hữu lượng cổ phần lớn tại các tập đoàn công nghệ và bán lẻ lại ghi nhận mức tăng tài sản đáng kể.

Jeff Bezos là người có mức tăng lớn nhất trong nhóm được Forbes thống kê. Tài sản của nhà sáng lập Amazon tăng 13,7 tỉ USD, lên 384,2 tỉ USD, khi cổ phiếu Amazon bật tăng 7% trong phiên giao dịch hậu bầu cử.

Hai nhà đồng sáng lập Google cũng chứng kiến tài sản gia tăng mạnh. Larry Page có thêm 8,3 tỉ USD, nâng tổng tài sản lên 241,1 tỉ USD. Sergey Brin tăng thêm 7,6 tỉ USD. Diễn biến này diễn ra khi cổ phiếu Alphabet tăng gần 5%, phục hồi sau phiên sụt giảm mạnh về giá trị vốn hóa trong tuần trước.

Steve Ballmer, cựu CEO Microsoft, cũng bổ sung 8,8 tỉ USD vào khối tài sản cá nhân khi cổ phiếu Microsoft tăng 7%, đạt mức cao kỷ lục trong phiên là 557,39 USD.

Gia đình Walton, những người thừa kế và sở hữu cổ phần lớn tại Walmart, cũng hưởng lợi từ đà tăng 4,5% của cổ phiếu tập đoàn bán lẻ này. Cụ thể, tài sản của Rob Walton và gia đình tăng 5 tỉ USD, Jim Walton và gia đình tăng 4,9 tỉ USD, còn Alice Walton tăng 4,8 tỉ USD.

Big Tech đối mặt nguy cơ bị siết quản lý AI và trung tâm dữ liệu

Đằng sau những biến động tài sản của giới tỉ phú là triển vọng thay đổi chính sách đối với ngành công nghệ Mỹ.

Việc Đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện có thể mở đường cho những quy định nghiêm ngặt hơn đối với các tập đoàn công nghệ lớn, đặc biệt trong lĩnh vực AI và phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với những cuộc điều tra, phiên điều trần tại Quốc hội và đề xuất áp đặt lệnh tạm hoãn xây dựng trung tâm dữ liệu mới.

Đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm ngày càng lớn tại Mỹ, khi hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn kéo theo nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ, làm gia tăng áp lực lên hệ thống năng lượng và gây lo ngại về hóa đơn điện, mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các khu dân cư.

Đáng chú ý, tại Texas – một trong những địa bàn tập trung nhiều tập đoàn công nghệ và trung tâm dữ liệu lớn – Gina Hinojosa, người được bầu làm thống đốc, đã cam kết ngay lập tức áp đặt lệnh tạm hoãn trên toàn bang đối với việc xây dựng các trung tâm dữ liệu mới.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng đang đặt câu hỏi về hiệu quả kinh tế của những khoản đầu tư hàng trăm tỉ USD vào hạ tầng AI. Khả năng thu hồi vốn, tốc độ thương mại hóa và lợi nhuận từ các khoản đầu tư này đang trở thành những yếu tố quan trọng chi phối định giá cổ phiếu công nghệ.

Dù vậy, không phải tất cả doanh nghiệp công nghệ đều chịu tác động tiêu cực. Trong phiên giao dịch ngày 4/11, cổ phiếu Microsoft và Apple đều đạt mức cao kỷ lục trong phiên, với Apple chạm 354,33 USD/cổ phiếu.

Elon Musk đốt 450 triệu USD để hỗ trợ Đảng Cộng hòa

Một trong những con số đáng chú ý trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay là khoảng 450 triệu USD mà Elon Musk đã chi để hỗ trợ các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Theo Forbes, trong số này có 216 triệu USD dành cho America PAC, ủy ban hành động chính trị độc lập do Musk thành lập năm 2024, và 168 triệu USD dành cho Senate Leadership Fund.

Khoản đóng góp quy mô lớn cho thấy vai trò đáng kể của Musk trong hoạt động vận động chính trị tại Mỹ, đồng thời khiến những thay đổi về tương quan quyền lực tại Quốc hội trở thành yếu tố được giới đầu tư đặc biệt quan tâm.

Nhìn rộng hơn, kết quả bầu cử có thể mở ra một giai đoạn mới đối với ngành công nghiệp AI Mỹ. Khi các vấn đề về năng lượng, môi trường, hạ tầng và hiệu quả đầu tư ngày càng được chú trọng, những tập đoàn đang đặt cược hàng trăm tỉ USD vào cuộc đua AI có thể phải điều chỉnh chiến lược.

Với giới tỉ phú công nghệ, biến động tài sản trong một phiên giao dịch có thể chỉ là phản ứng tức thời của thị trường. Tuy nhiên, những thay đổi trong chính sách quản lý AI và trung tâm dữ liệu mới là yếu tố có khả năng định hình triển vọng kinh doanh của Big Tech trong những năm tới.



