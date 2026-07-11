Tiền vẫn chảy vào vàng và bất động sản, nhà đầu tư đang chờ điều gì?
Minh Thùy
11/07/2026 1:00 PM (GMT+7)
Nhà đầu tư Việt ngày càng quan tâm đến đa dạng hóa danh mục và quản trị tài sản, nhưng dòng tiền vẫn chủ yếu tập trung ở tiền gửi, vàng và bất động sản. Báo cáo mới của CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) không chỉ phản ánh bức tranh đầu tư hiện nay mà còn gợi mở những xu hướng đáng chú ý về cách phân bổ tài sản trong thời gian tới.
Bất động sản, vàng vẫn hút nhà đầu tư nhất
Báo cáo "Sức khỏe Tài chính và Niềm tin Đầu tư của người Việt năm 2026" do CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố cho thấy, nhà đầu tư Việt không còn bó hẹp trong một kênh đầu tư duy nhất. Có 55% người tham gia khảo sát đang sở hữu từ 2-3 kênh đầu tư, trong khi 39% nắm giữ từ 4-5 kênh. Điều này cho thấy tư duy đa dạng hóa danh mục đã dần hình thành.
Tuy nhiên, sự đa dạng này chủ yếu mới dừng ở số lượng kênh đầu tư chứ chưa phản ánh sự thay đổi trong cách phân bổ dòng tiền. Tiền gửi tiết kiệm vẫn chiếm bình quân 37% tổng danh mục tài sản, bất động sản chiếm 36% và vàng chiếm 14%. Như vậy, ba loại tài sản truyền thống đang chiếm tới 87% tổng danh mục của các nhà đầu tư được khảo sát, trong khi cổ phiếu chỉ chiếm khoảng 4%, trái phiếu khoảng 2% và chứng chỉ quỹ dưới 1%.
Xu hướng này còn thể hiện rõ hơn ở nhóm có quy mô tài sản lớn. Khi giá trị tài sản tích lũy tăng lên, tỷ trọng đầu tư vào bất động sản cũng tăng từ 29% ở nhóm có tài sản từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng lên 46% ở nhóm từ 2 tỷ đồng trở lên. Ngược lại, tổng tỷ trọng của các tài sản tài chính hiện đại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ và ngoại tệ vẫn không vượt quá 10% ở bất kỳ nhóm tài sản nào.
Đáng chú ý, có tới 86% người tham gia khảo sát đồng tình rằng không nên tập trung phần lớn tài sản vào một kênh đầu tư duy nhất. Thế nhưng, 76% vẫn ưu tiên bất động sản hoặc vàng vì cho rằng đây là những tài sản họ hiểu rõ hơn. Điều đó cho thấy nhu cầu đa dạng hóa đã hình thành, nhưng quyết định đầu tư trên thực tế vẫn chịu ảnh hưởng mạnh bởi thói quen và tâm lý chuộng những tài sản quen thuộc.
Theo TVS, phần lớn nhà đầu tư tham gia các kênh tài chính hiện đại như cổ phiếu, trái phiếu và chứng chỉ quỹ mới trong vòng ba năm trở lại đây. Việc chưa trải qua đầy đủ một chu kỳ tăng - giảm của thị trường khiến không ít người vẫn dễ bị tác động bởi biến động ngắn hạn và tâm lý đám đông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền chưa dịch chuyển mạnh sang các tài sản tài chính có khả năng tạo lợi suất dài hạn.
Đầu tư không chỉ để sinh lời mà còn phải quản trị rủi ro
Một điểm đáng chú ý từ khảo sát của TVS là tâm lý ưu tiên an toàn vẫn đang chi phối mạnh các quyết định đầu tư. Khi đối mặt với những biến động về kinh tế hoặc chính sách, 53% người được hỏi lựa chọn gia tăng tỷ trọng tiền mặt hoặc tiền gửi ngắn hạn, 46% mua thêm vàng và 33% tăng đầu tư vào bất động sản. Trong khi đó, chỉ 24% lựa chọn nâng tỷ trọng cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ.
Điều này cho thấy, dù thị trường tài chính ngày càng đa dạng với nhiều sản phẩm đầu tư mới, phần lớn nhà đầu tư vẫn xem tiền gửi, vàng và bất động sản là những "điểm tựa" mỗi khi thị trường biến động. Xu hướng này cũng lý giải vì sao các tài sản tài chính hiện đại chưa thu hút được dòng vốn tương xứng với tiềm năng tăng trưởng.
Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy một góc nhìn đáng suy ngẫm về "sức khỏe tài chính". Có tới 85% người tham gia khảo sát tin rằng họ có thể nhanh chóng xoay xở khi cần tiền mặt, nhưng gần một nửa chỉ có thể chuyển đổi tối đa khoảng 40% tài sản thành tiền trong vòng 30 ngày. Điều đó cho thấy quy mô tài sản lớn chưa đồng nghĩa với khả năng chống chịu tài chính tốt nếu danh mục thiếu tính thanh khoản hoặc quá tập trung vào những tài sản khó chuyển đổi.
Đây cũng là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Báo cáo dẫn chỉ số Financial Resilience Index 2026 tại Hồng Kông cho thấy 51% người được khảo sát không thể tự duy trì tài chính quá sáu tháng nếu mất nguồn thu nhập hoặc không có sự hỗ trợ từ bên ngoài. So sánh này cho thấy sức chống chịu tài chính đang trở thành thước đo quan trọng không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi quốc tế.
Một điểm đáng chú ý khác là nhu cầu được đồng hành trong quản lý tài sản đang tăng lên, nhưng việc sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính chuyên nghiệp vẫn rất hạn chế. Có tới 95% người được khảo sát cho biết chưa từng sử dụng dịch vụ tư vấn tài chính trả phí. Đáng nói, nguyên nhân chủ yếu không nằm ở chi phí mà vì 55% cho rằng chưa thực sự cần thiết, 41% tin có thể tự quản lý tài sản và 36% không muốn chia sẻ thông tin tài chính cá nhân.
Điều này phản ánh thị trường đầu tư Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, khi nhà đầu tư ngày càng quan tâm hơn đến quản trị tài sản nhưng vẫn cần thêm thời gian để thay đổi thói quen và cách tiếp cận trong quá trình ra quyết định.
Xu hướng đầu tư sẽ chuyển từ tích lũy tài sản sang quản trị tài sản
Có lẽ thông điệp quan trọng nhất của báo cáo TVS không nằm ở việc người Việt đang nắm giữ bao nhiêu vàng, bất động sản hay tiền gửi, mà ở sự thay đổi trong tư duy đầu tư. Thay vì chỉ hướng tới mục tiêu gia tăng quy mô tài sản, nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến việc xây dựng một danh mục đủ khả năng chống chịu trước biến động và phục vụ những mục tiêu tài chính dài hạn của gia đình.
Khảo sát cho thấy chỉ 27% người được hỏi đã có kế hoạch tài chính dài hạn rõ ràng, trong khi 73% vẫn chưa xác định mục tiêu hoặc chưa xây dựng lộ trình cụ thể. Các ưu tiên lớn nhất hiện nay là chăm sóc sức khỏe, giáo dục con cái, đầu tư bất động sản, hướng tới tự do tài chính và nâng cấp nhà ở. Điều này cho thấy nhu cầu lập kế hoạch tài chính đang ngày càng trở nên rõ nét khi nhiều mục tiêu dài hạn cùng tồn tại.
Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày càng phát triển, xu hướng đầu tư trong thời gian tới được dự báo sẽ không còn là cuộc đua tìm kiếm kênh sinh lời cao nhất trong ngắn hạn. Thay vào đó, nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc phân bổ tài sản hợp lý giữa các nhóm tài sản có đặc điểm khác nhau nhằm cân bằng giữa lợi nhuận, rủi ro và tính thanh khoản.
Điều đó không có nghĩa vai trò của tiền gửi, vàng hay bất động sản sẽ giảm đi. Ngược lại, mỗi loại tài sản sẽ đảm nhận một chức năng riêng trong danh mục: tiền gửi giúp duy trì nguồn dự phòng, vàng góp phần phòng ngừa rủi ro trong giai đoạn bất ổn, bất động sản hướng tới tích lũy dài hạn, còn các tài sản tài chính như cổ phiếu, trái phiếu hay chứng chỉ quỹ có thể trở thành công cụ đa dạng hóa và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư khi được phân bổ phù hợp với mục tiêu và khẩu vị rủi ro của từng cá nhân.
Bức tranh từ báo cáo TVS cho thấy thị trường đầu tư Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới. Khi quy mô tài sản của người dân tiếp tục gia tăng và các sản phẩm tài chính ngày càng phong phú, lợi thế sẽ không còn thuộc về người nắm giữ nhiều tài sản nhất, mà thuộc về những nhà đầu tư biết xây dựng danh mục cân bằng, quản trị rủi ro hiệu quả và kiên trì với các mục tiêu tài chính dài hạn. Đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao sức khỏe tài chính và tạo dựng giá trị bền vững trong một môi trường đầu tư ngày càng nhiều biến động.
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