Tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các xã biên giới biển Hưng Yên

Chiều 4/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã gặp mặt, trao quà động viên các em học sinh trong chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng” được Bộ đội Biên phòng Thái Bình (nay là Bộ đội Biên phòng Hưng Yên) triển khai từ năm 2016.

Tại buổi gặp mặt, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã tặng 22 suất quà với tổng số tiền 65 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã biên giới biển.

Cũng trong dịp này, Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên trao 3 suất quà, cho 3 con nuôi Đồn Biên phòng.

Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hữu Khiêm và nhà hảo tâm trao quà, động viên các em học sinh. Ảnh: NH

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Khiêm - Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hưng Yên, việc chăm lo, giúp đỡ học sinh trong chương trình không chỉ thể hiện nghĩa tình quân – dân mà còn là trách nhiệm chính trị, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực, xây dựng biên giới vững mạnh và củng cố “thế trận lòng dân”.

Vị Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên Phòng tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên thường xuyên quan tâm, đồng hành, động viên và tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống.

Về Chương trình “Nâng bước em đến trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”, đến nay đơn vị đã hỗ trợ 43 cháu, với tổng số tiền đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trên 700 triệu đồng; cùng sự hỗ trợ của Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh trị giá trên 200 triệu đồng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên cũng đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên hỗ trợ kinh phí, đồng thời vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng 3 nhà tình thương cho gia đình 3 cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng”, với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng.

Hiện tại, 20 em đã kết thúc chương trình đỡ đầu, nhiều em tiếp tục học đại học, cao đẳng và trưởng thành; nhiều em sau khi trưởng thành đã lựa chọn nhập ngũ, phục vụ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Tiêu biểu có các em theo học tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Tài chính, Đại học Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Kinh tế, Đại học Mỏ - Địa chất, Học viện Phụ nữ Việt Nam...