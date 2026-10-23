Băn khoăn khi nền tảng thay đổi cách khấu trừ

Theo nội dung hỏi đáp được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, bà Nguyễn Hiền, ở Hà Nội, đang thực hiện hoạt động tiếp thị liên kết (Affiliate) cho nền tảng Shopee. Bà không đăng ký kinh doanh hoặc hộ kinh doanh, thu nhập từ hoạt động này khoảng dưới 2 triệu đồng/tháng.

Trong câu hỏi gửi cơ quan chức năng, bà Hiền phản ánh, gần đây nền tảng áp dụng chính sách khấu trừ 5% thuế giá trị gia tăng (GTGT) và 5% thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản hoa hồng chi trả, thay cho hình thức chi trả theo tiền công, tiền lương trước đây. Phía Shopee thông báo sẽ thực hiện khấu trừ, đồng thời kê khai và nộp thay.

Từ thay đổi này, bà Hiền đề nghị làm rõ, với khoản thu nhập dưới 2 triệu đồng/tháng, bà có bắt buộc đăng ký thuế với tư cách cá nhân kinh doanh hoặc được cấp mã số thuế kinh doanh hay không. Bên cạnh đó, bà cũng muốn biết mình có phải thực hiện thông báo doanh thu hằng năm khi nền tảng đã kê khai, nộp thuế thay.

Vướng mắc của bà Hiền liên quan đến cách xác định tính chất khoản hoa hồng được nhận. Người tham gia tiếp thị liên kết cần biết khoản tiền này được xem là thu nhập từ tiền lương, tiền công hay thu nhập từ hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ, bởi đây là căn cứ để xác định nghĩa vụ thuế tương ứng.

Xác định nghĩa vụ từ bản chất hợp đồng

Trả lời bà Hiền, Thuế thành phố Hà Nội viện dẫn Luật Thuế TNCN năm 2025 và Nghị định số 253/2026/NĐ-CP ngày 30/6/2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế TNCN.

Cơ quan thuế đồng thời căn cứ Nghị định số 68/2026/NĐ-CP ngày 5/3/2026 của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 141/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026.

Việc xác định thu nhập phát sinh mang tính chất tiền lương, tiền công hay hoạt động kinh doanh cung ứng dịch vụ căn cứ vào bản chất của mối quan hệ kinh tế được quy định tại hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận đã giao kết giữa cá nhân với tổ chức, doanh nghiệp.

Thuế TP. Hà Nội đề nghị bà rà soát, phối hợp với Shopee để xác định bản chất của hoạt động kinh tế. Trường hợp giao dịch theo hợp đồng, thỏa thuận là hoạt động kinh doanh thì cá nhân phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế, khai thuế và nộp thuế theo quy định tại Nghị định số 68/2026/NĐ-CP và Nghị định số 141/2026/NĐ-CP của Chính phủ.