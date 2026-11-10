Bà Alice Huang và ông Jensen Huang cùng tham gia một sự kiện. Ảnh cắt từ video.

Còn được biết đến với tên gọi Huang Le (Hoàng Nhạc), nữ doanh nhân người Trung Quốc từng đảm nhiệm các vai trò cấp cao tại một công ty đầu tư ở Thượng Hải trước khi trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed International - một công ty điện toán đám mây có trụ sở tại Singapore, theo hơn 30 hồ sơ tài chính - Reuters cho biết.



Nvidia liệt kê Megaspeed là đối tác đám mây chính thức trên danh mục của mình. Megaspeed thu hút sự chú ý của công chúng vào tháng 10 năm 2025, khi báo The New York Times đưa tin công ty này đang bị Mỹ điều tra về việc liệu họ có giúp các khách hàng Trung Quốc sở hữu các loại chip Nvidia tiên tiến thuộc diện bị Washington kiểm soát xuất khẩu hay không.

Alice Huang kể từ đó đã bị đưa ra ánh sáng dư luận do các mối liên hệ của bà với CEO Nvidia Jensen Huang. Dù cùng họ nhưng hai người không có quan hệ họ hàng.

The New York Times tháng trước đưa tin rằng các cơ quan chức năng Mỹ đã kết luận bà là một điệp viên tình báo của Trung Quốc, người đã chuyển giao thông tin cho Bắc Kinh trong quá trình phát triển mối quan hệ thân thiết với CEO của Nvidia. Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc này.

Hội đồng quản trị của Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập về các báo cáo cho rằng CEO của họ là mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài, nhưng tuyên bố họ không có lý do gì để tin rằng các thông tin an ninh quốc gia hay bí mật thương mại của công ty đã bị tổn hại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai cho biết Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng đang xem xét vụ việc, nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Dù không bình luận trực tiếp về Alice Huang, ông Jensen Huang hôm Chủ nhật đã thừa nhận việc không chung thủy với vợ, nhưng khẳng định ông cam kết ủng hộ an ninh quốc gia Mỹ.

Từ tài chính Thượng Hải đến chip Nvidia

Theo ấn phẩm tài chính Trung Quốc Caixin, bà Alice Huang khoảng 42 tuổi, trước đây từng làm việc trong ngành ngân hàng và quản lý đầu tư, theo các hồ sơ ngành quỹ của Trung Quốc và một hồ sơ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu quỹ tư nhân Simuwang, nơi cũng liệt kê sự nghiệp trước đó của bà trong ngành báo chí truyền hình.



Trước khi tham gia vào Megaspeed, bà từng giữ các vị trí cấp cao tại Quản lý Đầu tư Thượng Hải Hòa Hy (Shanghai Hexi Investment Management), một công ty đầu tư Trung Quốc.

Nhiều bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức của Hòa Hy từ năm 2016 đến 2017 xác định bà là Phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành và là thành viên Ủy ban quyết định đầu tư của công ty, đồng thời cho biết bà từng làm việc tại bộ phận ngân hàng tư nhân của HSBC ở Hồng Kông và tại Chứng khoán CITIC. HSBC và CITIC không phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.

Một danh thiếp của Hòa Hy mà Reuters xem xét ghi nhận Alice Huang là đối tác và tổng giám đốc, với văn phòng tại khu tài chính Lục Gia Chủy, Thượng Hải. Tại địa chỉ Tòa nhà Aurora ghi trên danh thiếp, Reuters ghi nhận các văn phòng đang trong quá trình cải tạo diện rộng, không có biển hiệu hay nhân viên của Hòa Hy hiện diện.

Bà trở thành cổ đông chi phối của Megaspeed vào tháng 3 năm 2023, theo tổ chức nghiên cứu C4ADS có trụ sở tại Washington - đơn vị đã xem xét các hồ sơ doanh nghiệp. Thành lập tại Singapore vào năm 2015 với tên gọi 7Road International, Megaspeed cung cấp các dịch vụ điện toán đám mây và tự mô tả trên trang web của công ty là đối tác kinh doanh của Nvidia tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.



Huang cũng đảm nhiệm vị trí giám đốc và giám đốc điều hành chi nhánh Indonesia của Megaspeed từ tháng 3 đến tháng 11/2023, theo C4ADS. Megaspeed không phản hồi yêu cầu bình luận.

Tại một bữa tiệc do nhà sản xuất máy chủ Gigabyte của Đài Loan chủ trì trong triển lãm công nghệ Computex 2024, cả Alice Huang và Jensen Huang đều có mặt, theo một người tham dự. Một bức ảnh đăng trên LinkedIn cho thấy họ ngồi cạnh nhau.

Gigabyte, đơn vị sản xuất máy chủ AI sử dụng chip Nvidia, không phản hồi yêu cầu bình luận.

Các mối quan hệ kinh doanh bị "soi" rất kỹ

Megaspeed đã thu hút sự chú ý từ các cơ quan chức năng Mỹ vì nghi vấn giúp các công ty Trung Quốc có được các chip Nvidia tiên tiến thuộc diện bị Washington hạn chế xuất khẩu, nhưng chưa có kết luận công khai nào cho thấy công ty này vi phạm các quy định.



Các báo cáo về mối liên hệ giữa Alice Huang và Jensen Huang đã khiến các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu lời giải thích từ CEO của Nvidia.

Các câu hỏi trung tâm bao gồm việc liệu ông có biết về bất kỳ hoạt động tình báo nghi vấn nào hay không và liệu các thông tin nhạy cảm có bị rò rỉ hay không, theo George Chen, một đối tác tại công ty tư vấn The Asia Group.

"Trên nhiều phương diện, Jensen cũng có thể được xem là một nạn nhân tiềm năng nếu ông bị nhắm mục tiêu hoặc thao túng một cách cố ý mà không hề hay biết về danh tính thực sự hoặc ý đồ của cá nhân đó" - ông Chen nhận định.

Hãng sản xuất chip của Mỹ tuyên bố CEO của họ gặp gỡ hàng nghìn lãnh đạo khách hàng mỗi năm, và các khách hàng đám mây của họ ở Châu Á chỉ nhận được các thông tin kinh doanh thông thường thay vì các bí mật thương mại hay thông tin liên quan đến an ninh quốc gia Mỹ.

Tổng thống Trump hôm thứ Hai cho biết ông "rất kinh ngạc" trước các cáo buộc liên quan đến Jensen Huang, một trong những đồng minh thân cận nhất của ông tại Thung lũng Silicon. Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với vị CEO này, và ông Jensen Huang nói với ông rằng mình không hề biết người phụ nữ đó là điệp viên.