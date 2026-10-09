Tiết lộ 'sai lầm' lớn nhất của huyền thoại đầu tư Warren Buffett khiến công ty thiệt hại 112 tỷ USD

Huyền thoại đầu tư Warren Buffett được cho là từng có quyết định khiến Berkshire Hathaway mất khoản lợi nhuận lớn. (Ảnh minh hoạ: Investopedia/Getty Images).

Tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway bước vào năm 2026 với sự thay đổi mang tính lịch sử khi huyền thoại đầu tư của Phố Wall Warren Buffett chính thức rời ghế CEO vào ngày 31/12 năm ngoái, khép lại nhiều thập kỷ điều hành doanh nghiệp. Người kế nhiệm Greg Abel hiện tiếp quản danh mục đầu tư trị giá 350 tỷ USD của tập đoàn.

Trong sự nghiệp của mình, ông Buffett nổi tiếng với khả năng phát hiện những doanh nghiệp có giá trị bị thị trường đánh giá thấp. Tuy nhiên, ngay cả nhà đầu tư huyền thoại cũng có những quyết định khiến Berkshire có thể bỏ lỡ khoản lợi nhuận khổng lồ. Một trong những trường hợp đáng chú ý nhất là việc bán cổ phiếu Apple.

Bán 75% cổ phần Apple, bỏ lỡ cơ hội thu về 112 tỷ USD

Ông Buffett bắt đầu mua cổ phiếu Apple từ quý I/2016, chủ yếu nhờ sức mạnh thương hiệu và lòng trung thành của khách hàng, thay vì những câu chuyện tăng trưởng công nghệ đang được thị trường săn đón hiện nay.

Đến ngày 30/9/2023, Berkshire nắm giữ hơn 915 triệu cổ phiếu Apple, trị giá khoảng 156,8 tỷ USD. Khoản đầu tư này chiếm hơn 40% danh mục cổ phiếu của tập đoàn.

Tuy nhiên, từ năm 2024, ông Buffett bắt đầu thu hẹp vị thế. Tại cuộc họp cổ đông thường niên tháng 5/2024, ông cho biết yếu tố thuế là một trong những nguyên nhân dẫn đến quyết định bán bớt cổ phiếu.

Ôn Buffett nhận định thuế doanh nghiệp có thể tăng trong những năm tới, do đó Berkshire có thể tận dụng mức thuế 21% khi đó để hiện thực hóa lợi nhuận.

Theo bài viết của The Motley Fool, Berkshire đã bán 687,6 triệu cổ phiếu Apple trong chín quý cuối cùng ông Buffett giữ chức CEO, tương đương khoảng 75% lượng cổ phần nắm giữ. Đà tăng mạnh của cổ phiếu sau đó khiến tập đoàn có thể bỏ lỡ khoản lợi nhuận lên tới 112 tỷ USD.

Quyết định của ông Buffett vẫn có lý?

Dù con số 112 tỷ USD gây chú ý, tác giả Sean Williams cho rằng không nên vội đánh giá quyết định của ông Buffett là sai lầm.

Nguyên nhân nằm ở nguyên tắc cốt lõi mà ông theo đuổi suốt nhiều thập kỷ: chỉ mua cổ phiếu khi mức định giá đủ hấp dẫn.

Khi Berkshire bắt đầu đầu tư vào Apple, hệ số giá trên lợi nhuận (P/E) của doanh nghiệp chỉ nhỉnh hơn 10 lần lợi nhuận 12 tháng gần nhất. Đây là mức định giá thấp so với sức mạnh thương hiệu và khả năng giữ chân khách hàng của hãng công nghệ Mỹ.

Ngược lại, đến ngày 3/10/2026, Apple được định giá gần 38 lần lợi nhuận dự phóng năm 2026. Theo tác giả, mức P/E này không chỉ cao so với lịch sử của Apple mà còn xuất hiện trong bối cảnh định giá toàn thị trường tiến gần những ngưỡng từng gắn với bong bóng dot-com.

Các dịch vụ đăng ký có biên lợi nhuận cao đang tạo thêm động lực tăng trưởng cho Apple. Tuy nhiên, tác giả cho rằng tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp chưa đủ để biện minh cho mức định giá hiện tại.

Trước khi nghỉ hưu, ông Buffett cũng đã bán ròng cổ phiếu trong 13 quý liên tiếp, cho thấy ông ngày càng thận trọng trước mặt bằng định giá trên thị trường.

Vì vậy, dù Berkshire có thể đã bỏ lỡ khoản lợi nhuận hàng chục tỷ USD từ Apple, quyết định của ông Buffett vẫn phản ánh nhất quán triết lý đầu tư giá trị: không chạy theo đà tăng giá nếu mức định giá không còn hấp dẫn.

Bài học đáng chú ý cho nhà đầu tư ở đây là ngay cả những nhà đầu tư thành công nhất cũng có thể bỏ lỡ cơ hội lớn. Nhưng trong dài hạn, ông Buffett luôn ưu tiên kỷ luật định giá hơn việc cố gắng nắm bắt mọi đợt tăng giá của thị trường.