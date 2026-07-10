Tiết lộ sự thật phũ phàng về nền kinh tế Mỹ: 10% người giàu chi tiêu áp đảo 70% dân số

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Các chuyên gia tại Bank of America chỉ ra rằng, 10% hộ gia đình có thu nhập cao nhất chi tiêu cho các mặt hàng xa xỉ và không thiết yếu gần bằng tổng chi tiêu của 70% hộ gia đình có thu nhập thấp nhất cộng lại. Điều này được coi là chỉ dấu quan trọng cho thấy sức khỏe của tiêu dùng nội địa đang bị chi phối bởi một nhóm nhỏ những người giàu có.

Nền kinh tế "hình chữ K" phân cực

Báo cáo cho thấy xu hướng "hình chữ K" – nơi nhóm thiểu số giàu có ngày càng thịnh vượng trong khi đa số còn lại chật vật theo sau – vẫn tiếp diễn mạnh mẽ trong năm 2026. Trong năm 2023, top 10% người có thu nhập cao nhất trước thuế đã chiếm tới 36,2% tổng chi tiêu trung bình hàng năm cho hàng hóa và dịch vụ không thiết yếu. Ngược lại, 10% người có thu nhập thấp nhất chỉ đóng góp vỏn vẹn 2,1% vào phân khúc chi tiêu này.

Sự khác biệt nằm ở "giỏ chi tiêu": Những người thu nhập thấp buộc phải dành phần lớn ngân sách cho các nhu yếu phẩm như thực phẩm và xăng dầu, khiến họ trở nên cực kỳ dễ tổn thương trước lạm phát. Trong khi đó, người giàu có khả năng điều tiết chi tiêu cho các mặt hàng "nice-to-have" (những món đồ thích thì mua), từ đó tạo ra lực cầu lớn cho thị trường xa xỉ phẩm.

Tại sao lạm phát khó hạ nhiệt?

Theo các chuyên gia của Bank of America, chính thói quen chi tiêu mạnh tay của giới thượng lưu đang vô tình làm lạm phát trở nên "cứng đầu". Mặc dù thị trường việc làm khó khăn và giá cả leo thang gây áp lực lên tầng lớp thu nhập thấp và trung bình, người giàu vẫn không ngần ngại "mở ví".

Các báo cáo cũng chỉ ra rằng sự lạc quan của nhóm khách hàng affluent (giàu có) được củng cố bởi sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán – nơi mang lại lợi nhuận chủ yếu cho nhóm này. Tuy nhiên, tiêu dùng của giới giàu cũng tiềm ẩn rủi ro: nếu thị trường chứng khoán điều chỉnh giảm mạnh, tâm lý chi tiêu của họ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Bank of America nhận định, chỉ khi thị trường vốn sụt giảm bền vững từ 20% trở lên mới có thể tạo ra tác động tiêu cực đáng kể đến sức mua của nhóm này.

Hệ quả đối với nền kinh tế

Sự phân hóa này không chỉ dừng lại ở tăng trưởng chi tiêu mà còn ở sự khác biệt về năng lực tài chính giữa các tầng lớp.

Các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh, chừng nào người giàu còn tiếp tục duy trì đà chi tiêu mạnh mẽ, áp lực lạm phát vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Điều này tạo ra một vòng lặp thách thức cho các nhà hoạch định chính sách: làm sao để hỗ trợ nhóm thu nhập thấp đang bị "bóp nghẹt" bởi chi phí thiết yếu, trong khi phải quản lý sự nóng lên của thị trường do nhóm thu nhập cao dẫn dắt.