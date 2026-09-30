Tiết lộ “thiên đường săn mây” đẹp mê ở Việt Nam đang gây sốt, hút hồn du khách quốc tế

Tà Xùa, Sơn La vừa tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế khi được vinh danh “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026” tại lễ trao giải World Travel Awards khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, theo TTW.

Giải thưởng đưa vùng núi phía Tây Bắc Việt Nam từ một điểm đến còn khá kín tiếng trở thành cái tên nổi bật trong nhóm những điểm du lịch mới đầy tiềm năng của châu Á.

Điều làm nên sức hút của Tà Xùa không chỉ là cảnh núi non hùng vĩ mà còn nằm ở trải nghiệm săn mây đặc trưng. Những dãy núi cao tạo thành các thung lũng, nơi mây trắng thường len qua các sườn núi vào sáng sớm, tạo nên khung cảnh như một “vương quốc trên mây”.

Đây cũng là lý do Tà Xùa ngày càng thu hút du khách thích nhiếp ảnh, trekking và tìm kiếm một nơi nghỉ ngơi tách biệt khỏi các đô thị đông đúc trên khắp thế giới.

Khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 4 là mùa săn mây đẹp nhất ở Tà Xùa. (Ảnh: Aki Lan)

“Sống lưng khủng long” giữa biển mây

Một trong những điểm nổi tiếng nhất tại Tà Xùa là “Sống lưng khủng long”, cung đường trên một dải núi hẹp với tầm nhìn rộng xuống cảnh quan xung quanh.

Địa hình vùng cao và khí hậu mát mẻ cũng tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời như trekking, ngắm cảnh và chụp ảnh. Với nhiều du khách, hành trình chinh phục những cung đường núi rồi đứng giữa biển mây là trải nghiệm khó tìm thấy ở các điểm du lịch biển hay đô thị quen thuộc.

Tuy nhiên, thiên nhiên không phải yếu tố duy nhất khiến Tà Xùa được chú ý.

Khu vực này còn mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Mông. Du khách có thể tìm hiểu đời sống cộng đồng địa phương, thưởng thức ẩm thực, khám phá nghề thủ công, sản phẩm truyền thống và những phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Tà Xùa cũng nổi tiếng với những cây chè Shan Tuyết cổ thụ. Các vùng chè không chỉ mang giá trị nông nghiệp mà còn trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá văn hóa và đời sống địa phương.

Sự kết hợp giữa núi rừng, biển mây, văn hóa bản địa và các hoạt động trải nghiệm đang giúp Tà Xùa hình thành một hướng du lịch thiên nhiên và cộng đồng khác biệt.

Từ vùng núi ít người biết đến thành điểm đến quốc tế

Theo thông tin du lịch địa phương, Tà Xùa đón khoảng 56.000 lượt khách trong 6 tháng đầu năm 2026, đạt 46,7% mục tiêu cả năm. Doanh thu du lịch trong cùng thời gian ước khoảng 54 tỷ đồng.

Sơn La đặt mục tiêu đón khoảng 120.000 lượt khách và đạt doanh thu khoảng 120 tỷ đồng trong cả năm.

Việc Tà Xùa được World Travel Awards vinh danh diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng các sản phẩm du lịch ra ngoài những thành phố nổi tiếng và các điểm nghỉ dưỡng ven biển.

Những vùng núi, bản làng và điểm đến gắn với thiên nhiên, văn hóa địa phương ngày càng trở thành lựa chọn của du khách muốn tìm kiếm những hành trình chân thực và ít đông đúc hơn.

Danh hiệu quốc tế có thể giúp Tà Xùa được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư, cải thiện hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Nhưng khi lượng khách tăng lên, bài toán quan trọng với Tà Xùa sẽ là giữ được vẻ hoang sơ của núi rừng và bản sắc văn hóa địa phương. Chính những giá trị ấy đã biến vùng đất từng ít được biết đến này thành “thiên đường săn mây” mới trên bản đồ du lịch châu Á.