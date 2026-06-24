Tim Cook phát cảnh báo ớn lạnh về “trận đại hồng thủy trăm năm” đe dọa túi tiền người tiêu dùng

CEO Apple Tim Cook. Ảnh: Bloomberg

Trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal, CEO Cook cho biết ông chưa từng chứng kiến tình trạng giá chip nhớ và chip lưu trữ tăng phi mã tương tự trong hơn 40 năm làm việc trong ngành công nghệ, từ thời còn ở IBM, Compaq cho đến khi lãnh đạo Apple.

“Đây là trận đại hồng thủy trăm năm. Tôi chưa từng thấy điều gì như thế trong hơn 40 năm qua”, ông nói.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Apple đang chuẩn bị tăng giá một số sản phẩm để bù đắp chi phí linh kiện leo thang. Theo Cook, công ty đã nỗ lực hấp thụ phần lớn chi phí tăng thêm nhằm bảo vệ người tiêu dùng, nhưng tình hình hiện nay đã trở nên “không thể duy trì”.

Mặc dù Apple chưa công bố cụ thể sản phẩm nào sẽ tăng giá, giới phân tích cho rằng dòng iPhone 18 dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên.

Nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng là nhu cầu bùng nổ đối với các loại chip nhớ và chip lưu trữ – thành phần thiết yếu trong điện thoại, máy tính, máy chủ AI, ô tô và nhiều thiết bị điện tử khác.

Khi các tập đoàn công nghệ chạy đua xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển AI, nhu cầu chip tăng mạnh đã khiến nguồn cung trở nên khan hiếm. Theo Wall Street Journal, giá các loại chip nhớ và lưu trữ hiện đã tăng gấp bốn lần so với một năm trước.

Điều đáng chú ý là ngay cả Apple - một trong những công ty giàu có và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới - cũng không còn khả năng hấp thụ hoàn toàn cú sốc chi phí này.

Công ty nghiên cứu TechInsights ước tính nếu Apple chuyển toàn bộ chi phí tăng thêm sang người tiêu dùng mà vẫn giữ nguyên biên lợi nhuận, mẫu iPhone Pro thế hệ mới có thể đắt hơn khoảng 270 USD so với hiện nay.

Apple không phải trường hợp duy nhất. Các hãng công nghệ lớn như HP, Dell và Nintendo đã bắt đầu điều chỉnh giá bán sản phẩm. Morgan Stanley dự báo giá điện thoại thông minh và máy tính cá nhân tại Mỹ có thể tăng khoảng 15% trong năm 2026.

Theo các chuyên gia, cảnh báo của Tim Cook không chỉ liên quan đến giá iPhone mà còn phản ánh một vấn đề lớn hơn: áp lực lạm phát vẫn đang âm thầm lan rộng trong nền kinh tế.

Khi chi phí nguyên vật liệu và linh kiện tăng cao, doanh nghiệp buộc phải chuyển gánh nặng sang người tiêu dùng. Điều này khiến sức mua thực tế của đồng tiền tiếp tục suy giảm, ngay cả khi thu nhập danh nghĩa không thay đổi.

Trước nguy cơ lạm phát kéo dài, nhiều nhà đầu tư đang tìm đến các tài sản được xem là nơi trú ẩn giá trị như vàng, bất động sản và các tài sản thay thế khác nhằm bảo vệ sức mua của mình.

Cuộc đua AI đang mở ra một kỷ nguyên tăng trưởng mới cho ngành công nghệ, nhưng đồng thời cũng tạo ra áp lực chưa từng có lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Và nếu cảnh báo của Tim Cook là chính xác, người tiêu dùng có thể sớm cảm nhận rõ tác động của “cơn sốt AI” ngay trong những sản phẩm công nghệ quen thuộc hằng ngày.