Tìm giải pháp khơi thông quỹ đất phát triển trường học tại TP.HCM

Tại một số khu đô thị ở TP.HCM, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện, hàng nghìn cư dân về sinh sống nhưng những lô đất quy hoạch giáo dục vẫn quây tôn nhiều năm. Điều này không chỉ tạo khoảng trống về tiện ích mà còn khiến nguồn lực đất đai chưa được khai thác hiệu quả.

Điểm nghẽn đáng chú ý nằm ở các dự án được giao đất từ nhiều năm trước. Theo cơ chế áp dụng thời điểm đó, sau khi xây dựng hạ tầng, chủ đầu tư phải bàn giao phần đất dành cho trường học, y tế, cây xanh và công trình công cộng cho Nhà nước quản lý.

Sau hơn 20 năm, bối cảnh đầu tư đã thay đổi. Nhu cầu trường lớp tại các khu đô thị tăng nhanh, trong khi khả năng bố trí ngân sách cho hạ tầng xã hội có giới hạn. Ngược lại, một số doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn xây dựng và vận hành trường học nhưng không thể triển khai trên phần đất thuộc diện phải bàn giao.

Tại TP.HCM đang tồn tại thực tế quỹ đất dành cho trường học đã có sẵn nhưng công trình chưa được xây dựng. Ảnh: Gia Linh

Đây chính là khoảng trống khiến đất có quy hoạch, có nhu cầu sử dụng và thậm chí có cả nguồn vốn đầu tư nhưng công trình vẫn chưa thể hình thành.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), tình trạng này xuất hiện tại nhiều khu dân cư, khu đô thị, đặc biệt là những dự án có nguồn gốc giao đất từ nhiều năm trước. Hiệp hội từng kiến nghị cho phép chủ đầu tư có nhu cầu tham gia đầu tư các công trình giáo dục, y tế trong phạm vi dự án.

Một hướng được đề xuất là cho doanh nghiệp thuê quỹ đất giáo dục để đầu tư đúng quy hoạch, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Cơ chế này có thể giúp huy động vốn xã hội thay vì tiếp tục chờ ngân sách, đồng thời đưa những khu đất đang bỏ trống vào sử dụng.

Tuy nhiên, việc mở cửa cho vốn tư nhân cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát. Doanh nghiệp được giao hoặc thuê đất cần bị ràng buộc về tiến độ đầu tư, mục đích sử dụng, tiêu chuẩn giáo dục và chất lượng dịch vụ, tránh tình trạng xã hội hóa trở thành một hình thức giữ đất.

Ở góc độ thị trường, bài toán không chỉ nằm ở việc xây thêm một trường học. Khi hạ tầng giáo dục chậm hơn tốc độ phát triển nhà ở, chi phí cuối cùng có thể chuyển sang người dân khi phải đưa con đi học xa, trong khi sức ép lên trường học tại các khu vực lân cận tiếp tục tăng.

Với những khu đô thị đã đông dân, việc khai thông quỹ đất giáo dục vì vậy đang trở thành bài toán sử dụng hiệu quả nguồn lực: đất đã có, nhu cầu đã có, vốn tư nhân cũng sẵn sàng, phần còn thiếu là một cơ chế đủ rõ để dòng vốn có thể đi vào đúng chỗ.