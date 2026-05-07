Tín dụng nới dần, thị trường bất động sản TPHCM có thêm lực đẩy nhưng vẫn chịu kiểm soát

Trong bức tranh thị trường bất động sản TPHCM, tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì thanh khoản và hỗ trợ nhu cầu mua nhà. Theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 2, đến cuối tháng 4/2025, dư nợ tín dụng bất động sản trên địa bàn đạt khoảng 1,116 triệu tỷ đồng, tương đương gần 28% tổng dư nợ.

Đáng chú ý, phần lớn dòng vốn này tập trung vào nhu cầu ở thực, khi tín dụng cho vay mua nhà chiếm khoảng 65% tổng dư nợ bất động sản. Điều này cho thấy cấu trúc thị trường đang dần dịch chuyển từ đầu cơ sang nhu cầu thực, góp phần giảm bớt rủi ro bong bóng giá.

Bước sang năm 2026, tín dụng toàn nền kinh tế trên địa bàn TPHCM tiếp tục tăng trưởng, với tổng dư nợ vượt 5,28 triệu tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Đây được xem là tín hiệu cho thấy hệ thống ngân hàng đang dần nới lỏng dòng vốn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn tài chính thuận lợi hơn.

Tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc duy trì thanh khoản và hỗ trợ nhu cầu mua nhà. Ảnh: Gia Linh

Dù tín dụng có dấu hiệu tăng trở lại, cơ quan quản lý vẫn duy trì quan điểm kiểm soát chặt đối với lĩnh vực bất động sản - vốn được xem là tiềm ẩn nhiều rủi ro chu kỳ. Thực tế, tại khu vực Đông Nam Bộ, tín dụng bất động sản ghi nhận mức tăng khoảng 10,9%, thấp hơn tốc độ tăng chung của tín dụng toàn hệ thống. Điều này phản ánh cách tiếp cận thận trọng của nhà điều hành: vừa hỗ trợ thị trường phục hồi, vừa tránh tái diễn tình trạng tăng trưởng nóng như giai đoạn trước.

Các chuyên gia nhận định, tín dụng hiện nay không còn chảy ồ ạt vào các dự án mang tính đầu cơ, mà có xu hướng ưu tiên các dự án đầy đủ pháp lý, phục vụ nhu cầu ở thực và có khả năng hấp thụ tốt. Điều này khiến quá trình phục hồi của thị trường diễn ra chậm nhưng bền vững hơn.

Việc tín dụng được nới dần đang tạo ra những tác động rõ nét đến thị trường bất động sản TPHCM. Một mặt, dòng vốn giúp cải thiện thanh khoản, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai dự án và giúp người mua nhà tiếp cận vốn dễ hơn.

Mặt khác, khi tín dụng mở rộng, nhu cầu có thể tăng lên nhanh chóng, kéo theo áp lực tăng giá, đặc biệt tại các khu vực có nguồn cung hạn chế. Đây là lý do cơ quan quản lý vẫn theo dõi sát diễn biến tín dụng bất động sản nhằm đảm bảo cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định thị trường.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng tín dụng không còn là yếu tố duy nhất quyết định xu hướng thị trường. Thay vào đó, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc vào khả năng lựa chọn sản phẩm, quản trị tài chính và tầm nhìn dài hạn của nhà đầu tư.