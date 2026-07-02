Tín dụng toàn hệ thống ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ, hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Kết quả bứt phá này vừa được Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam Phạm Thanh Hà công bố tại cuộc họp báo thông tin kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 6 tháng đầu năm 2026. Sự kiện diễn ra sáng nay 2/7.

Đây là giai đoạn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khởi đầu cho kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước ở mức hai con số (từ 10% trở lên).

Về quan điểm điều hành chính sách, ông Hà nhấn mạnh ngành ngân hàng phải tập trung vốn tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng kiểm soát rủi ro để bảo đảm chất lượng của dòng vốn tín dụng.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà (ở giữa) chủ trì họp báo ngày 2/7/2026 với thông tin tích cực về cung tín dụng của hệ thống ngân hàng. Ảnh: NHNN

Về tình hình quốc tế, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết những tháng đầu năm 2026 chứng kiến bối cảnh thế giới diễn biến vô cùng phức tạp và khó lường. Các căng thẳng địa chính trị và thương mại, đặc biệt là xung đột leo thang tại vùng Trung Đông đã đặt thị trường hàng hóa lẫn tài chính quốc tế trước áp lực khổng lồ.

Ngoài ra, giá dầu liên tục duy trì ở mức cao gây đứt gãy chuỗi cung ứng, buộc các ngân hàng trung ương lớn như Ngân hàng Trung ương châu Âu và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản phải phản ứng thận trọng bằng cách tăng lãi suất trước rủi ro lạm phát quay trở lại. Diễn biến này tạo ra rào cản lớn đối với một nền kinh tế có độ mở cao như Việt Nam.

Trước tình hình đó, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng có trọng tâm nhằm kiên định ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2026 ở mức khoảng 4,5%.

Để đảm bảo thanh khoản hệ thống và thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô, NHNN đã linh hoạt điều tiết nghiệp vụ thị trường mở đồng thời giữ nguyên các mức lãi suất điều hành trong 6 tháng đầu năm.

Điểm nhấn quan trọng là cuộc làm việc trực tiếp vào ngày 9/4/2026 giữa Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng thương mại, tạo sự đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi phát sinh mới cho kỳ hạn từ 6 tháng trở lên cũng như hạ lãi suất cho vay nhằm trợ lực tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Song song đó, trước áp lực từ lộ trình chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), chính sách thuế quan của Chính phủ Mỹ và đà tăng mạnh của đồng USD quốc tế, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành tỷ giá linh hoạt giúp hấp thu các cú sốc bên ngoài, đảm bảo thị trường ngoại tệ vận hành thông suốt và đáp ứng đầy đủ nhu cầu hợp pháp.

Đối với dòng vốn tín dụng, Ngân hàng Nhà nước định hướng tổng tăng trưởng toàn hệ thống năm 2026 khoảng 15% và liên tục thúc đẩy nguồn lực vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra hai quyết sách mang tính đột phá vào ngày 29/5 vừa qua.

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước không tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với mảng nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng bất động sản.

Thứ hai, các ngân hàng thương mại được loại trừ dư nợ cho vay mới phát sinh phục vụ các dự án quy mô đầu tư lớn, có tính lan tỏa và thúc đẩy liên kết vùng khi tính toán chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Bên cạnh đó, các chương trình tín dụng chiến lược khác cũng ghi nhận kết quả giải ngân ấn tượng khi quy mô gói hỗ trợ lâm sản, thủy sản được nâng mạnh từ 15.000 tỷ đồng lên tới 185.000 tỷ đồng, đi kèm việc đẩy mạnh cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ở các lĩnh vực khác, sự biến động phức tạp của giá vàng toàn cầu tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước giám sát chặt chẽ nhằm triển khai các biện pháp bình ổn thị trường theo đúng thẩm quyền.

Riêng mảng thanh toán và chuyển đổi số ghi nhận tốc độ tăng trưởng bùng nổ khi số lượng giao dịch không dùng tiền mặt trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 34,77%, trong đó giao dịch qua Internet tăng 52,82% và qua QR code tăng 10,37%.

Thanh toán bằng QR code (không dùng tiền mặt) ngày càng phổ biến. Ảnh minh họa.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết hệ sinh thái thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR cũng được mở rộng mạnh mẽ giữa Việt Nam và nhiều quốc gia như Thái Lan, Lào, Campuchia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore.

Đặc biệt, để thắt chặt an ninh và bảo vệ tài sản người dân trước làn sóng lừa đảo trực tuyến, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp toàn diện với Bộ Công an triển khai Đề án 06.

Tính đến hết ngày 26/6/2026, toàn ngành ngân hàng đã hoàn thành việc đối chiếu thông tin sinh trắc học qua căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNeID cho hơn 162,9 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và trên 2,6 triệu hồ sơ tổ chức, đồng thời ký kết quy chế phối hợp hành động trực tiếp vào ngày 23/6/2026 nhằm tối ưu hóa công tác phòng chống tội phạm công nghệ cao.