Tin hot thị trường ngày 1/11: Lùi thời gian nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đến 2/11

Thuế TP. Hà Nội vừa thông báo hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2026 là ngày 2/11/2026, tức lùi 2 ngày so với quy định. Lý do là ngày 31/10 rơi vào thứ Bảy. Cơ quan thuế khuyến cáo người dân chủ động nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile.

Thuế TP. Hà Nội cho biết, theo quy định chung, thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hằng năm kết thúc vào ngày 31/10. Tuy nhiên, do ngày 31/10/2026 rơi vào thứ Bảy, thời hạn thực hiện nghĩa vụ thuế được tự động chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là thứ Hai, ngày 2/11/2026.

Để đảm bảo quyền lợi và tránh phát sinh khoản tiền chậm nộp không đáng có, Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người nộp thuế chủ động rà soát và thực hiện hoàn thành nghĩa vụ tài chính trước, hoặc đúng mốc thời gian nêu trên. Sự chủ động này giúp người nộp thuế hạn chế tối đa các rủi ro pháp lý và các thủ tục xử lý phát sinh sau thời hạn quy định.

Tin hot thị trường ngày 1/11: Công an Quảng Trị cảnh báo bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc

Công an xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị đã phát đi cảnh báo về tình trạng các đối tượng từ địa phương khác đến tiếp cận người dân, đặc biệt là người cao tuổi, bằng hình thức tặng quà, mời dùng thử rồi quảng cáo, chào bán thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc với giá cao.

Theo thông tin từ Công an xã Hải Lăng, qua tiếp nhận phản ánh của nhân dân, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người từ nơi khác đến liên hệ với các chi hội người cao tuổi tại một số thôn để tổ chức giới thiệu, quảng cáo sản phẩm. Các đối tượng tung ra nhiều lời hoa mỹ về thực phẩm chức năng có công dụng bồi bổ cơ thể, hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp nhằm thu hút sự quan tâm.

Đáng chú ý, nhóm người này sử dụng chiêu thức tặng quà, cho dùng thử sản phẩm miễn phí trước khi chuyển sang chào bán với giá "cắt cổ". Cách tiếp cận thân thiện kết hợp với những lời giới thiệu hấp dẫn khiến nhiều người tiêu dùng, nhất là người cao tuổi, dễ tin tưởng và quyết định mua hàng khi chưa kiểm chứng thông tin. Nhờ sự cảnh giác của người dân và việc chủ động xác minh, can thiệp kịp thời của Công an xã Hải Lăng, hoạt động này đã được ngăn chặn, không để phát sinh việc mua bán trái phép.

Trước đó, ngày 10/10/2026, tại xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, một nhóm người khác cũng triển khai phương thức tương tự. Nhóm này chia thành 6 tổ, hoạt động tại 6 thôn, tiếp cận người dân bằng hình thức tặng quà kết hợp giới thiệu và chào bán thực phẩm chức năng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cồn Tiên đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, ngăn chặn kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi và tài sản của người dân.

Tin hot thị trường ngày 1/11: Triệt phá đường dây bán TPCN, hóa mỹ phẩm kém chất lượng qua MXH

Ảnh minh họa

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn. Đây là kết quả trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng.

Tính đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội Lừa dối khách hàng, Mua bán hóa đơn trái phép và Trốn thuế.

Trước đó, ngày 6/8, Công an TP Đồng Nai phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh tại hai địa phương, thu giữ nhiều sản phẩm cùng tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Quá trình điều tra xác định, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Giám đốc Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, cùng chị gái là Đinh Thị Hiền Vy (SN 1985, ngụ TPHCM) tổ chức kinh doanh hàng hóa thông qua hình thức livestream trên nền tảng Facebook.

Dù biết rõ 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP và Nước súc miệng VP đã bị Sở Y tế Hà Nội ra quyết định thu hồi, nhóm này vẫn cố tình che giấu thông tin, tiếp tục quảng cáo và bán cho người tiêu dùng.