Tin hot thị trường ngày 1/7: Hà Nội sắp đấu giá 41 thửa đất, từ 15,7 triệu đồng/m2

Tin hot thị trường ngày 1/7: Giá xăng tăng hơn 1.400 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cùng thời điểm Nghị quyết kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), miễn thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 30/9 có hiệu lực từ 0h ngày 1/7.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được áp dụng trở lại, ở mức 10% với xăng khoáng, 8% với xăng E5 và 7% với xăng E10.

Theo đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng/lít, giá xăng E10 RON 95 được điều chỉnh tăng 1.290 đồng/lít. Sau khi tăng, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 20.780 đồng/lít và xăng E10 RON 95 là 21.200 đồng/lít.

Trong khi đó, dầu diesel giữ nguyên 21.860 đồng/lít, dầu mazut giữ nguyên ở mức 15.030 đồng/kg. Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, trích lập 300 đồng/lít với xăng sinh học; 800 đồng/lít với dầu diesel và dầu mazut.

Như vậy, giá xăng đã tăng sau 5 kỳ giảm liên tiếp gần đây. Hiện mặt bằng giá xăng dầu của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp hơn so với các quốc gia trong khu vực.

Tin hot thị trường ngày 1/7: 41 thửa đất tại Hà Nội sắp được đấu giá, từ 15,7 triệu đồng/m2

Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng 41 thửa đất tại xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

Trong đó, có 38 thửa đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X4, thôn Lâm Hộ và 3 thửa đất thuộc Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất huyện Mê Linh cũ (nay là xã Quang Minh).

Các thửa đất đều có mục đích sử dụng là đất ở, thời hạn sử dụng lâu dài. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Giá khởi điểm các thửa đất dao động từ 15,74 triệu đồng/m2 đến 23,851 triệu đồng/m2. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng tại phiên đấu giá, tối đa hai vòng, theo phương thức trả giá lên.

Người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể mua hồ sơ từ 8h ngày 2.7 đến 17h ngày 15.7 trong giờ hành chính tại Ban Quản lý Dự án đầu tư - Hạ tầng xã Quang Minh hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 Quốc gia.

Tin hot thị trường ngày 1/7: 12 nhóm hàng nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã ký Quyết định số 31/2026/QĐ-TTg ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập, có hiệu lực từ ngày 14/8/2026, thay thế Quyết định số 23/2019/QĐ-TTg.

Theo quy định mới, có 12 nhóm hàng hóa phải làm thủ tục tại cửa khẩu nhập, gồm: thuốc lá, xì gà; rượu; bia; ô tô chở người dưới 16 chỗ; máy bay, du thuyền; xăng; máy điều hòa công suất từ 90.000 BTU trở xuống; bộ bài; giấy vàng mã; tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp; hàng hóa ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh và hàng nhập khẩu từ quốc gia, vùng lãnh thổ có cảnh báo dịch bệnh.

Tuy nhiên, người khai hải quan vẫn được lựa chọn làm thủ tục ngoài cửa khẩu nhập trong một số trường hợp như hàng phục vụ xây dựng nhà máy, sản xuất, gia công, chế xuất, đưa vào khu phi thuế quan, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, cứu trợ khẩn cấp, quốc phòng - an ninh, xăng dầu, hàng bưu chính, chuyển phát nhanh và một số trường hợp đặc thù khác theo quy định. Với các lô hàng đã đăng ký tờ khai trước ngày 14/8/2026 sẽ tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định hiện hành.