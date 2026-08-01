Tin hot thị trường ngày 1/8: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra cơ sở truyền NMN, NAD+ trái phép

Tin hot thị trường ngày 1/8: Việt Nam nhập gần 200.000 tấn thịt gà, nguồn cung từ Mỹ chiếm gần 62%

Trong sáu tháng đầu năm, Việt Nam ước nhập khẩu 185.000-195.000 tấn thịt gà, trị giá khoảng 190-205 triệu USD, theo Hiệp hội Gia cầm Việt Nam.

Đùi gà đông lạnh chiếm tỷ trọng lớn nhất với 130.000-140.000 tấn, tương đương gần 71,5% tổng lượng nhập khẩu. Do giá thấp, mặt hàng này cạnh tranh trực tiếp với gà trắng sản xuất trong nước, đặc biệt tại các bếp ăn tập thể. Cánh gà đông lạnh đạt khoảng 22.000-25.000 tấn, chủ yếu phục vụ chuỗi thức ăn nhanh và nhà hàng.

Mỹ tiếp tục là nguồn cung lớn nhất với 115.000-120.000 tấn, chiếm gần 61,8% thị phần, chủ yếu là đùi gà góc tư giá rẻ. EU đứng thứ hai với khoảng 28.000-30.000 tấn, tiếp đến là Brazil với 24.000-26.000 tấn.

Hiệp hội Gia cầm Việt Nam nhận định lượng thịt nhập khẩu lớn sẽ tiếp tục gây áp lực lên ngành chăn nuôi trong nước, nhất là khi một số phân khúc đang dư cung.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam xuất khẩu khoảng 4.800-5.200 tấn thịt gia cầm, thu về 45-48 triệu USD. Nhật Bản là thị trường lớn nhất; từ tháng 4, thịt gà chế biến của Việt Nam đã chính thức vào Hàn Quốc.

Tin hot thị trường ngày 1/8: Cấp mã số vùng trồng trực tuyến, rút thời gian xử lý còn 3 ngày

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, đơn giản hóa thủ tục cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo quy định mới, toàn bộ thủ tục được thực hiện trên môi trường mạng, theo nguyên tắc tổ chức, cá nhân tự khai, tự chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý tăng cường hậu kiểm, truy xuất nguồn gốc; chỉ tiền kiểm đối với trường hợp thị trường nhập khẩu có yêu cầu.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến UBND cấp xã nơi có vùng trồng hoặc cơ sở đóng gói thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Với trường hợp không đăng ký xuất khẩu sang thị trường yêu cầu mã số, thời gian xử lý không quá 3 ngày làm việc. Trường hợp đăng ký xuất khẩu, UBND cấp xã tổ chức kiểm tra và giải quyết trong tối đa 10 ngày làm việc.

Mã số vùng trồng được cấp cho một loại cây trồng tại một hoặc nhiều thửa đất nhưng không xác lập, thay thế quyền sử dụng đất.

Dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sẽ được quản lý tập trung, công khai trên cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đồng thời kết nối với hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.

Tin hot thị trường ngày 1/8: Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra cơ sở truyền NMN, NAD+ trái phép

Ảnh minh họa

Sau phản ánh của báo chí về việc một cơ sở thẩm mỹ tại Hà Nội công khai tư vấn truyền NMN, NAD+ và tế bào gốc khi chưa được cấp phép, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) ngày 31/7 đã đề nghị Sở Y tế Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm nếu phát hiện vi phạm.

Trong đó, NMN (Nicotinamide Mononucleotide) là tiền chất giúp cơ thể tạo ra NAD+ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide), một coenzyme tham gia quá trình tạo năng lượng và sửa chữa tế bào.

Hai chất này thường được quảng bá với công dụng chống lão hóa, nhưng hiện chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định hiệu quả khi truyền hoặc sử dụng cho mục đích làm đẹp, chăm sóc sức khỏe.

Sở Y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh trước ngày 7/8. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu sở tăng cường công tác kiểm tra đối với hoạt động khám, chữa bệnh và các dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trên địa bàn quản lý.