Tin hot thị trường ngày 10/10: Theo dõi sát giá hàng thiết yếu, xử lý nghiêm đầu cơ cuối năm

Ngày 9/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát cung cầu, giá hàng thiết yếu, bảo đảm nguồn cung phục vụ tiêu dùng cuối năm.

Theo Bộ Tài chính, CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ, lạm phát cơ bản tăng 4,26%. Giá năng lượng, chi phí đầu vào và nhu cầu tiêu dùng cuối năm tiếp tục gây áp lực lên mặt bằng giá. Bộ đưa ra hai kịch bản lạm phát năm 2026, tăng khoảng 4,5% và 4,8%.

Phó thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra kê khai, niêm yết giá; xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá hoặc lợi dụng thiên tai, lễ, Tết để tăng giá. Doanh nghiệp cần kịp thời giảm giá bán tương ứng khi chi phí nguyên liệu đầu vào giảm.

Các địa phương phải chủ động triển khai chương trình bình ổn thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa trong mùa mưa bão và cao điểm cuối năm. Chính sách tài khóa, tiền tệ cần phối hợp chặt chẽ để kiểm soát lạm phát.

Tin hot thị trường ngày 10/10: Traphaco bị phạt 160 triệu đồng, nhiều lô thuốc vi phạm quy trình sản xuất

Ngày 9/10, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính 160 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Traphaco (trụ sở tại Ba Đình, Hà Nội, cơ sở sản xuất tại Hưng Yên).

Theo quyết định xử phạt do Cục Quản lý dược ban hành ngày 8-10, Traphaco vi phạm 3 nhóm hành vi.

Cụ thể, công ty đã sản xuất nhiều lô thuốc viên nang cứng Piracetam 400mg có những thay đổi nhỏ so với hồ sơ đăng ký nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hành vi này bị áp dụng mức phạt 40 triệu đồng.

Ngoài ra, theo Cục Quản lý dược, Traphaco đã tự ý thực hiện những thay đổi lớn (chưa được phê duyệt) trong quá trình sản xuất một số loại thuốc phổ biến.

Danh sách các sản phẩm vi phạm bao gồm: viên nang cứng Piracetam 400mg, thuốc ho Methorphan, thuốc nhỏ mũi Nostravin và thuốc dị ứng Loratadin 10mg. Hành vi này bị xử phạt 60 triệu đồng.

Ở nhóm vi phạm thứ ba, đoàn thanh tra phát hiện Traphaco đã sử dụng bột talc công bố là phụ gia thực phẩm để đưa vào sản xuất nhiều loại thuốc.

Việc này dẫn đến hệ quả là cơ sở đã thực hiện không đúng quy trình sản xuất, quy trình kiểm nghiệm thuốc và nguyên liệu làm thuốc so với hồ sơ đăng ký ban đầu đã được Bộ Y tế phê duyệt. Lỗi vi phạm này bị áp dụng mức phạt 60 triệu đồng.

Cục Quản lý dược đánh giá các vi phạm của Traphaco đều có tính chất quy mô lớn, số lượng hàng hóa vi phạm nhiều và được thực hiện lặp lại trên nhiều lô, nhiều loại thuốc khác nhau.

Tin hot thị trường ngày 10/10: Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ tăng 180%

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, quý III năm nay, số vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tăng tới 180%. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả tuyến biên giới, đường biển, đường hàng không, bưu chính quốc tế và thị trường nội địa.

Đáng chú ý, môi trường thương mại điện tử đang trở thành một không gian mới để hàng lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tiếp cận với người tiêu dùng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream để quảng bá, bán hàng; thuê nhà, căn hộ làm nơi tập kết; giao dịch trực tuyến và sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để che giấu dòng tiền.