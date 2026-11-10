Tin hot thị trường ngày 10/11: Siết chặt kiểm soát giá cả, găm hàng dịp cuối năm và Tết 2026

Ngày 9/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã chủ trì phiên họp trực tuyến toàn quốc của Ban Chỉ đạo điều hành giá nhằm đánh giá 10 tháng đầu năm và định hướng các tháng còn lại của năm 2026.

Dù áp lực lạm phát thế giới và chi phí vận tải gia tăng do xung đột địa chính trị, mặt bằng giá trong nước vẫn được kiểm soát hiệu quả. Phó Thủ tướng biểu dương 20 địa phương giữ chỉ số CPI dưới ngưỡng mục tiêu 4,5% được Quốc hội phê chuẩn.

Về nhiệm vụ giai đoạn cuối năm, Phó Thủ tướng nhấn mạnh chỉ đạo của Chính phủ: giữ ổn định giá cả tất cả hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý đến hết năm 2026.

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu chủ động theo dõi sát cung cầu các mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, lương thực, vật liệu xây dựng); hạn chế điều chỉnh giá vào thời điểm cận Tết Nguyên đán. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá nhằm bảo đảm thị trường ổn định và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 10/11: Giá phát điện mặt trời năm 2026 cao nhất đạt 2.120,31 đồng/kWh

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định 2946/QĐ-BCT phê duyệt khung giá phát điện cho các nhà máy điện mặt trời năm 2026, áp dụng từ ngày 5/11/2026. Mức giá tối đa (chưa VAT) được phân theo khu vực và công nghệ tích hợp hệ thống pin lưu trữ (BESS).

Đối với dự án không sử dụng BESS, giá trần điện mặt trời mặt đất tại miền Bắc, Trung, Nam lần lượt là 1.591,02; 1.293,17 và 1.104,32 đồng/kWh. Loại hình điện mặt trời nổi tương ứng là 1.939,74; 1.560,63 và 1.340,21 đồng/kWh.

Nhằm phản ánh chi phí đầu tư hệ thống lưu trữ, các dự án tích hợp BESS (công suất tối thiểu 10% nhà máy, thời gian xả 2 giờ) có mức giá cao hơn đáng kể. Cụ thể, điện mặt trời mặt đất đạt từ 1.254,97 đến 1.813,48 đồng/kWh. Đáng chú ý, điện mặt trời nổi có BESS tại miền Bắc ghi nhận mức trần cao nhất toàn quốc, đạt 2.120,31 đồng/kWh.

Tin hot thị trường ngày 10/11: Giá vé máy bay và tour Tết tăng 10 - 20%

Ảnh Vietnam Airlines

Khảo sát trên hệ thống bán vé cho thấy giá vé máy bay và tour du lịch dịp Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán 2027 đã tăng khoảng 10 - 20% so với ngày thường. Mặc dù không chênh lệch quá lớn so với cùng kỳ năm ngoái, số lượng vé giá rẻ hiện còn rất ít và tiêu thụ nhanh. Các chặng bay xuất phát từ TP.HCM đi Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn.

Đối với đợt cao điểm Tết Nguyên đán (đầu tháng 2/2027), vé chặng TP.HCM - Vinh (ngày 25 Tháng Chạp) dao động từ 3,6 - 3,7 triệu đồng/chiều; chặng TP.HCM - Hà Nội (ngày 28 Tháng Chạp) phổ biến ở mức 3,1 - 3,6 triệu đồng/chiều. Các đường bay từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh dao động từ 3,3 - 4 triệu đồng/chiều, trong khi chặng đi Đà Nẵng còn giữ mức khoảng 2 triệu đồng/chiều.

Ở mảng du lịch nước ngoài, các tour ngắn ngày đến Thái Lan, Singapore, Malaysia và Hàn Quốc tiếp tục được các doanh nghiệp lữ hành tập trung đẩy mạnh khai thác.